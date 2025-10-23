הרצליה ניצחה, מכבי ת״א הפסידה לראשונה

המחזור השישי בליגת ווינר בכדוריד הושלם הלילה (חמישי) עם שני משחקים מרתקים, ובסיומו, כבר אין קבוצה בעלת מאזן ניצחונות מושלם. בני הרצליה הנחילה למכבי תל אביב הפסד ראשון העונה, 32:33, ניצחון שמעלה את הרצליה למקום השני ועוצר את הצהובים-כחולים אחרי פתיחה שכללה ארבעה ניצחונות רצופים.

במשחק נוסף, מכבי ראשל״צ מצאה את עצמה בפיגור בדקות האחרונות אך ידעה להפוך ולנצח 35:37 את מ.כ חולון. עבור ראשל״צ מדובר בניצחון שלישי העונה, שמשווה את מאזנה ל-3:3, בעוד חולון רושמת הפסד שלישי.

אמש נערכו שלושה משחקים נוספים: האלופה הפועל ראשל״צ גברה על א.כ נס ציונה 32:33, אחרי מותחן רווי מהפכים. המוליכה א.ס רמת השרון לא התקשתה בבירת הנגב, ניצחה את הפועל באר שבע 31:43 והותירה אותה במקום האחרון ללא נקודות. מחזיקת הגביע, הפועל אשדוד, רשמה ניצחון רביעי העונה – 19:30 בקריית אונו, שנותרה בתחתית יחד עם נס ציונה ובאר שבע.

המפגש בין הרצליה למכבי ת"א (גיל שמאי)

מצב הטבלה הוא שא.ס רמת השרון מוליכה עם 11 נקודות (מ-6 משחקים), הרצליה שנייה עם 9 נקודות (מ-5 משחקים). אחריהן: הפועל ראשל״צ, הפועל אשדוד ומכבי תל אביב, כולן עם 8 נקודות. מכבי ראשל״צ במקום השישי עם 6 נקודות.

בחלק התחתון, חולון (4 משחקים) וקריית אונו עם 2 נקודות, רחובות (4 משחקים) ונס ציונה עם נקודה אחת כל אחת, ובאר שבע סוגרת את הטבלה ללא נקודות. הליגה תצא לפגרה, כאשר כבר מחר יתמודדו נבחרות העתודה והנוער במשחק אימון, שיחתום את ההכנות של הנוער למוקדמות אליפות אירופה עד גיל 18 שתיערך בליטא.

בני הרצליה – מכבי תל אביב 32:33 (16:16)

הרצליה ממשיכה בפתיחת עונה נהדרת, עם ארבעה ניצחונות ותיקו בדרבי השרון ללא הפסד. מכבי תל אביב, שרשמה ביום ראשון העפלה לסיבוב השלישי בגביע אירופה לאחר ניצחון על אנורתוזיס פמגוסטה מקפריסין, סופגת הפסד בכורה בליגה.

המשחק נפתח בקצב גבוה עם חילופי יתרון תכופים, והמחצית הראשונה הסתיימה בשוויון 16:16. במחצית השנייה פתחה מכבי תל אביב חזק, כאשר שניר נציה העלה אותה ליתרון וטל הרשקוביץ קבע 20:23 בדקה ה-41.

שחר לוסטיגמן ומילאן גוסטוביץ' צמצמו ל-25:24 (46’), אך נציה והרשקוביץ שמרו על פער שני השערים. פנדל של גוסטוביץ' הוריד ל-29:28 (50’), ויוסי אפו קבע מהפך 30:31 (53’). ויינינגר השווה, אך גוסטוביץ' החזיר את היתרון להרצליה. בפינאלה הדרמטי, הרשקוביץ השווה ל-32:32, ולוסטיגמן קבע את ה-32:33 הסופי. זריקתו האחרונה של חלב הארבוז פגשה את הקורה.

כבשו להרצליה: מילאן גוסטוביץ' 10, שחר לוסטיגמן 7, ניב צורף 5, אסף אוחיון 4, דניס ינקובסקי 3, נמניה גויקוביץ' ויוסי אפו 2 כל אחד.

עצירות שוערים: איגור צ'רניקוב 8, ליאור שיין 1.

כבשו למכבי תל אביב: טל הרשקוביץ 9, נועם סוסנה 4, בן ליברטי, ניתאי היימן, יונתן ויינינגר, גיא רש ארמן ושניר נציה 3 כל אחד, חלב הארבוז 2, אסף סוכוליצקי ופולג אסייג 1 כל אחד.

עצירות שוערים: איליה אוסיק 10 (27%), אורן מאירוביץ' 1.

מכבי ראשל״צ – מ.כ חולון 35:37 (16:19)

מכבי ראשל״צ רושמת ניצחון שלישי העונה ומשווה את מאזנה ל-3:3 לאחר פתיחת עונה לא פשוטה. חולון, מנגד, עם הפסד שלישי בשבוע שבו גם הודחה מגביע אירופה מול פאוק סלוניקי.

ראשל״צ פתחה היטב ועלתה ליתרון 17:21 בפתיחת המחצית השנייה בזכות ירמי סידי, אך חולון חזרה לעניינים, אור לוי ופטריק אובינה השוו ל-27:27 (43’), ולוי אף קבע מהפך 28:27. המשחק נותר צמוד עד לסיום, כשגיא גרא ועמי קושמרו הכריעו בדקות האחרונות. סידי חתם את הניצחון 25 שניות לפני הבאזר – 35:37.

כבשו למכבי ראשל״צ: ירמי סידי 13, עמרי קושמרו 6, עדן ג'ינג'י 5, קרסטו מילוסביץ' ונבוישה סימוביץ' 4 כל אחד, נדב ניזרי 3, גיא גרא 2.

עצירות שוערים: ניקיטה ניקולין 7, איתן אלבז 3.

כובשים לחולון: אור לוי 13, פיליפ קאלו 6, פטריק אובינה וקאיו ויניסיוס 4 כל אחד, רועי ליבגוט 3, ריף כהן 2, לואיק בקסו, עמית רייניסברג ונאור כהן 1 כל אחד.

עצירות שוערים: פאבל מישקביץ' 7, יאיר ניקולייב 1.