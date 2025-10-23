אפי טיומקין שוחרר מרעננה וחתם באליצור נתניה

מכבי עירוני רעננה הודיעה על שחרורו של הגארד אפי טיומקין, שחתם באליצור נתניה. טיומקין שוחרר, לבקשתו, לאחר שלא שיחק כלל בשני משחקי הליגה הראשונים של הקבוצה מפנינת השרון. כעת הוא יקווה לקבל מקום מרכזי יותר ביהלומים.

טיומקין (25, 1.90 מ’) העמיד במהלך העונה החולפת בלאומית ממוצעים של: 11.7 נקודות, 3.2 ריבאונדים, 4.1 אסיסטים, 1 חטיפות ב-31 משחקים וסייע לרעננה לעלות לליגת העל.

הגארד שיחק בעברו בהפועל כפר סבא, מכבי אשדוד, מכבי הוד השרון, הפועל ר”ג, הפועל חבל מודיעין, הפועל כפר קאסם ומכבי עירוני רעננה. כאמור קבוצתו האחרונה ונתניה כבר הספיקו להיפגש במחזור הראשון (רעננה ניצחה 69:79), כך שטיומקין ייאלץ לחכות עד לתחילת הסיבוב השני על מנת להיפגש עם האקסית.