יום חמישי, 29.01.2026 שעה 03:49
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
261329-142415בני הרצליה
251189-128415הפועל ירושלים
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201280-121215מכבי ראשל"צ
201273-119615עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

אפי טיומקין שוחרר מרעננה וחתם באליצור נתניה

לאחר שביקש לעזוב אחרי שלא שיחק בשני המשחקים הראשונים, הגארד עזב את הקבוצה של סגלוביץ' ומצטרף לזו של אבשלום. בעונה הקודמת קלע 11.7 נק' בממוצע

|
אפי טיומקין (עמית ברמן)
אפי טיומקין (עמית ברמן)

מכבי עירוני רעננה הודיעה על שחרורו של הגארד אפי טיומקין, שחתם באליצור נתניה. טיומקין שוחרר, לבקשתו, לאחר שלא שיחק כלל בשני משחקי הליגה הראשונים של הקבוצה מפנינת השרון. כעת הוא יקווה לקבל מקום מרכזי יותר ביהלומים. 

טיומקין (25, 1.90 מ’) העמיד במהלך העונה החולפת בלאומית ממוצעים של: 11.7 נקודות, 3.2 ריבאונדים, 4.1 אסיסטים, 1 חטיפות ב-31 משחקים וסייע לרעננה לעלות לליגת העל.

הגארד שיחק בעברו בהפועל כפר סבא, מכבי אשדוד, מכבי הוד השרון, הפועל ר”ג, הפועל חבל מודיעין, הפועל כפר קאסם ומכבי עירוני רעננה. כאמור קבוצתו האחרונה ונתניה כבר הספיקו להיפגש במחזור הראשון (רעננה ניצחה 69:79), כך שטיומקין ייאלץ לחכות עד לתחילת הסיבוב השני על מנת להיפגש עם האקסית.

