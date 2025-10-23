זייף פציעה וגרף רווח: מידע חדש על מעצר רוזייר

אחרי ההאשמות החמורות כלפי מאמנו של דני אבדיה בפורטלנד טרייל בלייזרס, צ’ונסי בילאפס, ה-FBI חשף גם את ההאשמות כלפי שחקנה של מיאמי היט, טרי רוזייר.

הגארד, שהואשם כבר בעבר אך יצא נקי ולכן המשיך לשחק במסגרת הליגה, הואשם פעם נוספת, הפעם ממרץ 2023, בימיו בשארלוט הורנטס, כשיחד עם הפורוורד-סנטר ששיחק בממפיס גריזליס ובטורונטו ראפטורס בעבר, ג’ונטי פורטר, ניסו להשפיע על משחק ב-NBA, תוך שהימרו עליו. האחרון הורחק מהליגה והורשע.

נציבת משטרת ניו יורק, ג’סיקה טיש, אמרה: “הוא נתן לאנשים קרובים אליו לדעת שהוא מתכנן לעזוב את המשחק מוקדם בגלל פציעה”. בזכות אותו מידע על רוזייר, “משתפי הפעולה הרוויחו בעקבותיו יותר מ-200 אלף דולר”.

טרי רוזייר במדי שארלוט (IMAGO)

ההימורים “ניבו רווחים של עשרות אלפי דולרים, אשר הועברו מאוחר יותר אל רוזייר עצמו”. המשיכה הנציבה. “ה-NBA החל והקריירה שלו כבר סופסלה. לא בגלל פציעה, אלא בגלל היושרה”, חתמה את דבריה.