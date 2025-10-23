יום שבת, 25.10.2025 שעה 09:03
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

אינטר מיאמי הודיעה: מסי האריך חוזה במועדון

עתידו של הכוכב הארגנטינאי נקבע. הקבוצה מה-MLS הכריזה רשמית כי הפרעוש יישאר לפחות עד שנת 2028, אז יהיה בן 41. מה המשמעות עבור מונדיאל 2026?

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

הרבה דובר על עתידו של ליאו מסי בתקופה האחרונה, אך היום (חמישי) אינטר מיאמי הודיעה רשמית כי הכוכב הארגנטינאי האריך את חוזהו במועדון מה-MLS בארצות הברית.

הפרעוש יישאר לפחות עד 2028 אצל הוורודים של דייויד בקהאם, הקבוצה אותה מאמן חברו של מסי מנבחרת ארגנטינה וברצלונה – חאבייר מסצ’ראנו. המשמעות היא שמסי יהיה במיאמי עד גיל 41.

עדיין אין לדעת משום שבכל פעם שמסי נשאל על כך, הוא טוען כי הוא בעצמו עוד לא יודע, אבל סביר להניח שהארכת החוזה אומרת שהסיכוי לראות את מספר 10 עם אלופת העולם גם במונדיאל 2026 – גדל משמעותית.

ליאו מסי (IMAGO)ליאו מסי (IMAGO)

מסי הצטרף לאינטר מיאמי ביולי 2023 בחוזה לשנתיים וחצי. מאז ועד עכשיו, הוא ממשיך לכבוש, לבשל ולעשות קסמים על אדמת ארצות הברית ואפילו הספיק לזכות בתארים: גביע הליגות בשנתו הראשונה ושנה אחר כך במגן האוהדים.

והוא לא לבד שם כזכור. החברים הטובים של מסי מבארסה, ביניהם לואיס סוארס, ג’ורדי אלבה וסרחיו בוסקטס, הם חלק גם כן מאינטר מיאמי שפתחה מושבה של ממש מאקסים של הבלאוגרנה. המגן והקשר, לא ימשיכו עם ליאו בעונות הבאות וכבר הודיעו שהם נפרדים מהכדורגל.

