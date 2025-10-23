זירקזי ביקש לעזוב את מנצ'סטר יונייטד בינואר

הליגה האנגלית תזניק לדרך בשבוע הבא את המחזור התשיעי לעונת 2025/26, אך למנצ’סטר יונייטד קשה בינתיים לשמוח לאור תוצאות הקבוצה במשחקים האחרונים, להוציא את הניצחון הגדול באנפילד. השחקן שגם לו קשה לשמוח לאחרונה הוא ג’ושוע זירקזי, החלוץ ההולנדי, שממעט לקבל דקות תחת רובן אמורים.

חלוץ השדים האדומים, יודע שהעתיד שלו אינו בשורות הקבוצה, ומחפש לעזוב בינואר גם כדי להשאיר החלום לשחק במונדיאל בקיץ הקרוב בחיים. לפי הדיווחים בבריטניה, מי שעוקבת אחרי המהלכים של השחקן היא לא אחרת מאשר ווסטהאם, שנמצאת במקום ה-19 ורוצה להתחזק בחלוץ בחורף על מנת להתרחק ממאבקי התחתית.

גם ההחתמות של האדומים בקיץ האחרון לא תרמו למצבו של השחקן, כאשר אל קבוצתו של רובן אמורים הצטרפו בחלון ההעברות הקיצי מתיאוס קוניה ובריאן אמבואמו מוולבס וברנטפורד בהתאמה.

ג'ושוע זירקזי. לא מרוצה אצל השדים האדומים (רויטרס)

זירקזי עובר תקופה קשה במנצ’סטר יונייטד מאז עבר אליה מבולוניה לאחר יורו לא רע בקיץ 2024, אז עוד עמד על קווי הקבוצה ממנצ’סטר אריק טן האח. החלוץ לא הצליח להשפיע והפך למושא ללעג בקרב אוהדי יונייטד.