יום חמישי, 23.10.2025 שעה 18:44
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

הנתונים לא משקרים: מי מוכנה יותר לקלאסיקו?

שחקני ברצלונה מתקשים לייצר ניקוד משמעותי בפנטזי, כשלאריק גארסיה יותר נקודות מימאל. בריאל מדריד 3 שחקנים במקומות הראשונים העונה. כל המספרים

|
גולר, ויניסיוס, אמבפה, פדרי וימאל (IMAGO)
גולר, ויניסיוס, אמבפה, פדרי וימאל (IMAGO)

רגע לפני הקלאסיקו, ברצלונה וריאל מדריד השיגו ניצחונות מינימליים בליגה הספרדית עם 1:2 דרמטי על ג’ירונה ו-0:1 על חטאפה בהתאמה במסגרת המחזור התשיעי בלה ליגה. השתיים הספיקו לשחק גם בצ’מפיונס באמצע השבוע וזה הזמן לבדוק מי מהן מגיעה מוכנה יותר, לפחות מהניקוד בפנטזי.

לעמוד המשחק לחצו כאן.

בברצלונה בלטו במחזור החולף מספר שחקנים לפני הביקור בברנבאו. רונאלד אראוחו שכבש את שער הניצחון סיים עם 6 נקודות, פרנקי דה יונג שבישל והוסיף 3 מסירות מפתח סיים עם 9 נקודות וגם פדרי שהבקיע סיים עם 9. לאמין ימאל, עם בישול, 4 דריבלים, 2 מסירות מפתח ו-2 תיקולים היה מעל כולם עם 10 נקודות.

בריאל מדריד בלטו לפני הקלאסיקו קיליאן אמבפה עם שער ו-3 מסירות מפתח (9 נקודות), וג’וד בלינגהאם עם 9 נקודות משלו על 3 מסירות מפתח, 2 דריבלים ו-2 תיקולים. אדר מיליטאו ורודריגו עם 8 נקודות כל אחד גם כן היו טובים במחזור האחרון, כשוויניסיוס סיים עם 3 נקודות בלבד.

הצרפתי מגיע לוהט לקלאסיקו, הברזילאי פחות. ויניסיוס וקיליאן אמבפה (IMAGO)הצרפתי מגיע לוהט לקלאסיקו, הברזילאי פחות. ויניסיוס וקיליאן אמבפה (IMAGO)

עם זאת, בשקט בשקט ויניסיוס במקום השני העונה מבחינת תפוקת נקודות בפנטזי עם 79, כשאמבפה כמובן ראשון עם 99 נקודות ויחצה את רף ה-100 בקלאסיקו אלא אם יורחק וירשום הופעה קטסטרופלית. ארדה גולר שלישי (!) עם 71 נקודות, ניקולה פפה וחוליאן אלברס הבאים בתור עם 65 ו-63 נקודות והשחקן של בארסה עם הכי הרבה נקודות עד כה העונה הוא פדרי עם 62, מה שממחיש את הפער המשמעותי ביכולת במגרש בין הבלאנקוס לקטלונים העונה.

ללאמין ימאל יש רק 51 נקודות העונה עקב הפציעות מהן סבל, פחות מפדריקו ואלוורדה ואלברו קאררס (52 כל אחד) וגם פחות מחברו לקבוצה אריק גארסיה (59). הבא בתור מברצלונה הוא מרקוס רשפורד עם 45 נקודות, כשלפראן טורס 43 נקודות, כמו לאדר מיליטאו. על הנייר ריאל מוכנה הרבה יותר, אבל אסור לשכוח שבארסה הייתה דומיננטית מאוד במפגשים הישירים בין הקבוצות בעונה שעברה וכמובן שאי אפשר להספיד את האלופה במשחק שאין בו חוקים ואחרי שריקת הפתיחה הכל יכול לקרות בו.

מביא נקודות בפנטזי, אך הפציעות גבו מחיר. לאמין ימאל (IMAGO)מביא נקודות בפנטזי, אך הפציעות גבו מחיר. לאמין ימאל (IMAGO)

כמו כן, ב-2:2 בין ויאריאל לבטיס, אנתוני בלט עם צמד ו-14 נקודות, פבלו פורנאלס סיים עם 12 ומנגד אלברטו מוליירו שמתחרה עם מנור סולומון על העמדה בצוללת הצהובה כבש ובישל בדרך ל-12 נקודות, הכי הרבה במחזור האחרון בקבוצה של מרסלינו. מצטיין המחזור הוא חורחה דה פרוטוס עם 15 נקודות בזכות צמד בניצחון 0:3 של ראיו וייקאנו על לבאנטה. חברו לקבוצה פפ צ’באריה היה אדיר עם בישול, שער נקי, 2 מסירות מפתח, 3 תיקולים ו-3 הרחקות בדרך ל-14 נקודות.

את הדירוג הכללי אחרי המחזור התשיעי מוביל Kfir Shwarts עם 818 נקודות, 2 יותר מהמקום השני ו-3 יותר מהמקום השלישי בצמרת הצפופה. במחזור התשיעי מי שצבר הכי הרבה נקודות הוא Shuker10, עם 111. ההרכב המנצח שלו: איניאקי פנייה, דני ויויאן, חסוס ארסו, פפ צ’באריה, חורחה דה פרוטוס, ג’וליאנו סימאונה, פרה מייה, אדו אקספוסיטו, ויניסיוס, לאמין ימאל וקיליאן אמבפה (קפטן).

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */