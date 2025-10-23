יום שישי, 24.10.2025 שעה 00:10
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%121-1251אורלנדו מג'יק
100%118-1381טורונטו ראפטורס
100%120-1331מילווקי באקס
100%111-1191ניו יורק ניקס
100%116-1171פילדלפיה 76'
100%117-1361שארלוט הורנטס
100%111-1151שיקגו בולס
0%138-1181אטלנטה הוקס
00-00אינדיאנה פייסרס
0%117-1161בוסטון סלטיקס
0%136-1171ברוקלין נטס
0%115-1111דטרויט פיסטונס
0%133-1201וושינגטון וויזארדס
0%125-1211מיאמי היט
0%119-1111קליבלנד קאבלירס
 מערב 
100%109-1191גולדן סטייט ווריורס
100%124-1251אוקלהומה ת'אנדר
100%108-1291יוטה ג'אז
100%114-1181מינסוטה טימברוולבס
100%122-1281ממפיס גריזליס
100%92-1251סן אנטוניו ספרס
100%116-1201פיניקס סאנס
0%125-921דאלאס מאבריקס
00-00דנבר נאגטס
0%125-1241יוסטון רוקטס
0%119-1091לוס אנג'לס לייקרס
0%129-1081לוס אנג'לס קליפרס
0%128-1221ניו אורלינס פליקנס
0%120-1161סקרמנטו קינגס
0%118-1141פורטלנד בלייזרס

הסתבך: מאמנו של דני אבדיה נעצר על ידי ה-FBI

חדשות גדולות בארצות הברית: צ'ונסי בילאפס, האיש שמדריך את הכוכב הישראלי בפורטלנד, נעצר בגין הימורים לא חוקיים לכאורה. גם גארד מיאמי היט נעצר

|
צ'ונסי בילאפס (IMAGO)
צ'ונסי בילאפס (IMAGO)

חדשות מרעישות בארצות הברית. שאמס צ'ראניה, העיתונאי הבכיר מ-ESPN שמסקר את ליגת ה-NBA, דיווח כי מאמן פורטלנד טרייל בלייזרס שמדריך גם את דני אבדיה כמובן, צ'ונסי בילאפס, נעצר על ידי ה-FBI בגין הימורים בלתי חוקיים לכאורה.

לפי דיווחים נוספים מכיוון ארצות הברית, בילאפס למעשה מואשם לכאורה בפעילות בלתי חוקית הקשורה למאפיה, שכללה גם הימורים במשחקי פוקר. הוא לא נעצר לבד במסגרת החקירה המדוברת של ה-FBI.

פורטלנד פתחה את העונה החדשה ממש לאחרונה עם הפסד 118:114 למינסוטה טימברוולבס, אבדיה רשם 33 דקות וקלע 20 נקודות. איך האירוע עם בילאפס ישפיע על המשך העונה של הישראלי ושל פורטלנד?

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

וזה לא הסוף כאמור. צ’ארניה עוד דיווח כי גארד מיאמי היט, טרי רוזייר, נעצר מוקדם בבוקר יום חמישי במסגרת חקירת הימורי ספורט של ה-FBI. העיתונאי הבכיר הוסיף: “מחוז מזרח ניו יורק וראש ה-FBI קאש פאטל יקיימו מסיבת עיתונאים כדי להודיע ​​על מעצרים במסגרת החקירה”.

לפי שאמס, זו לא הפעם הראשונה שרוזייר נחקר, כשלאורך השנים ה-NBA בדקו חשדות שונות כלפיו לגבי הימורים לא חוקיים, אבל הוא נמצא נקי ולכן היה רשאי לשחק. חקירת ה-FBI נעשתה ללא ידיעת ה-NBA, כשההנהלה התבשרה על כך רק לאחר מכן.

ה-NBC הוסיפו שם חדש לקלחת, כשגם שחקן ועוזר מאמן קליבלנד קבאלירס לשעבר, דיימון ג’ונס, נעצר אף הוא.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
