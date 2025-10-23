הסתבך: מאמנו של דני אבדיה נעצר על ידי ה-FBI

חדשות מרעישות בארצות הברית. שאמס צ'ראניה, העיתונאי הבכיר מ-ESPN שמסקר את ליגת ה-NBA, דיווח כי מאמן פורטלנד טרייל בלייזרס שמדריך גם את דני אבדיה כמובן, צ'ונסי בילאפס, נעצר על ידי ה-FBI בגין הימורים בלתי חוקיים לכאורה.

לפי דיווחים נוספים מכיוון ארצות הברית, בילאפס למעשה מואשם לכאורה בפעילות בלתי חוקית הקשורה למאפיה, שכללה גם הימורים במשחקי פוקר. הוא לא נעצר לבד במסגרת החקירה המדוברת של ה-FBI.

פורטלנד פתחה את העונה החדשה ממש לאחרונה עם הפסד 118:114 למינסוטה טימברוולבס, אבדיה רשם 33 דקות וקלע 20 נקודות. איך האירוע עם בילאפס ישפיע על המשך העונה של הישראלי ושל פורטלנד?

דני אבדיה (רויטרס)

וזה לא הסוף כאמור. צ’ארניה עוד דיווח כי גארד מיאמי היט, טרי רוזייר, נעצר מוקדם בבוקר יום חמישי במסגרת חקירת הימורי ספורט של ה-FBI. העיתונאי הבכיר הוסיף: “מחוז מזרח ניו יורק וראש ה-FBI קאש פאטל יקיימו מסיבת עיתונאים כדי להודיע ​​על מעצרים במסגרת החקירה”.

לפי שאמס, זו לא הפעם הראשונה שרוזייר נחקר, כשלאורך השנים ה-NBA בדקו חשדות שונות כלפיו לגבי הימורים לא חוקיים, אבל הוא נמצא נקי ולכן היה רשאי לשחק. חקירת ה-FBI נעשתה ללא ידיעת ה-NBA, כשההנהלה התבשרה על כך רק לאחר מכן.

ה-NBC הוסיפו שם חדש לקלחת, כשגם שחקן ועוזר מאמן קליבלנד קבאלירס לשעבר, דיימון ג’ונס, נעצר אף הוא.