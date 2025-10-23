רומא נכנעה 2:1 לפלזן, סלטה ויגו ניצחה את ניס

המחזור השלישי בליגה האירופית המשיך היום (שלישי), עם המשחקים המאוחרים כשבמוקד רומא הפסידה בביתה 2:1 לויקטוריה פלזן ולא הרשימה, סלטה ויגו ניצחה 1:2 את ניס ונוטינגהאם פורסט והמאמן החדש שון דייץ’ ניצחו 0:2 את פורטו.

רומא – ויקטוריה פלזן 2:1

הזאבים אירחו הערב את הצ’כים בבית ולא הצליחו להרשים יותר מדי, כאשר לאחר 20 דקות האורחים עלו ליתרון ראשון מרגליו של פרינס אדו, הקיצוני, שקיבל מסירה ארוכה מהשוער, הצליח לשלוח את הכדור לפינה הימנית של השער. שתי דקות אחר כך, צ’ייק סוארה קיבל כדור רוחב נהדר והבקיע את השער מרחוק, מה שהכניס את האיטלקים לצרות. בדקה ה-54, פאולו דיבאלה וחבריו קיבלו פנדל לאחר נגיעת יד צ’כית ברחבה, הארגנטינאי ניגש לנקודה הלבנה וצימק את התוצאה. האורחים הפסידו וירדו למקום ה-23 שלא מספיק לעלייה ישירה לשלב הבא.

דקה 20, שער! ויקטוריה פלזן עלתה ל-0:1: מרטין ידליקה השוער שלח מסירה ארוכה לפרינס אדו שבעט את הכדור בחוזקה לפינה הימנית.

פרינס אדו חוגג (IMAGO)

שחקני פלזן חוגגים (IMAGO)

דקה 22, שער! ויקטוריה פלזן עלתה ל-0:2: סאמפסון דווה שלח מסירת רוחב נהדרת לצ’ייק סוארה שהבקיע את השער מרחוק. רומא נכנסה לצרות.

דווה חוגג את השער השני (IMAGO)

דקה 54, שער! רומא צימקה ל-2:1: לאחר נגיעה ביד ברחבה הצ’כית, רומא קיבלה את הפנדל, אותו הבקיע פאולו דיבאלה. רומא התחילה להתאזן.

דיבאלה מתכונן לפני הפנדל (IMAGO)

פאולו דיבאלה חוגג (IMAGO)

סלטה ויגו – ניס 1:2

הגאליסיאנים הגיעו לאחר ניצחון במחזור הקודם על פאוק והצליחו לשמור על מומנטום חיובי באירופה. כבר בדקה השנייה העלה יאגו אספאס את הספרדים ליתרון כשהכדור הגיע לחלוץ כשהיה מחוץ לרחבה, אותו הוא שלח בטיל שהכניע את שוער הצרפתים. לאחר רבע שעה של כדורגל היה זה צ’ו שהחזיר את האורחים למשחק לאחר שפרץ מהאגף השמאלי ובעט את הכדור פנימה. בדקה ה-38 ג’ונתן קלאוס את הצהוב השני והאדום והותיר את הצרפתים בעשרה שחקנים. בדקה ה-75 כדור עומק הגיע אל בורחה איגלסיאס שבעט את הכדור על קוג’ו אופונג, הכדור נכנס לרשת ותוצאת המשחק נקבעה.

דקה 2, שער! סלטה ויגו עלתה ל-0:1: יאגו אספאס קיבל את הכדור מחוץ לרחבה ושלח טיל נהדר לרשת.

שחקני סלטה ויגו חוגגים (IMAGO)

דקה 16, שער! ניס השוותה ל-1:1: סאליס סאמד מסר כדור ארוך שהגיע עד למוחמד צ’ו, שהגיע מצד שמאל והבקיע. ניס הצליחה לחזור למשחק.

שחקני ניס חוגגים את השוויון (IMAGO)

דקה 38: כרטיס אדום לניס! לאחר שכבר ראה את הכרטיס צהוב עשר דקות לפני כן, ג’ונתן קלאוס קיבל את הכרטיס האדום וירד מהמגרש. ניס תצטרך להתאמץ יותר כשעכשיו היא ב-10 שחקנים.

דקה 75, שער! סלטה ויגו עלתה ל-1:2: כדור עומק שקיבל בורחה איגלסיאס, נבעט על ידו ופגע בקוג’ו אופונג חסר המזל והלך לרשת. שער עצמי מכניס את ניס לצרות לקראת הסיום.

נוטינגהאם פורסט – פורטו 0:2

האנגלים, עם מאמנם החדש שון דייץ’, אירחו את הפורטוגלים כאשר אירופה לא בראש סגר העדיפויות שלהם, אך הם צלחו את המשימה. בדקה ה-19 נשרק לזכות המארחים פנדל ראשון, מורגן גיבס וויט ניגש אל הנקודה הלבנה ושלח את הכדור לרשת. בדקה ה-77 בחטו האנגלים עוד עבירה בתוך הרחבה, אך הפעם היה זה איגור ז’סוס שבעט את הפנדל, הבקיע וקבע את תוצאת המשחק.

דקה 19, שער! נוטינגהאם פורסט עלתה ל-0:1: לאחר שהאנגלים סחטו עבירה, מורגן גיבס וויט ניגש לנקודה הלבנה והכניע את דיוגו קוסטה.

דקה 77, שער! נוטינגהאם פורסט עלתה ל- 0:2: לאחר עוד עבירה ברחבה, האנגלים קיבלו פנדל שני אותו בעט דווקא איגור ז’סוס שהדביק את הכדור בפעם השנייה לרשת. הפורטוגזים לא הגיעו למשחק.

תוצאות נוספות:

פרייבורג – אוטרכט 0:2

סלטיק – שטורם גראץ 1:2

מאלמו – דינמו זאגרב 0:1

ליל – פאוק סלוניקי 4:3

יאנג בויז – לודוגורץ 1:3