כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
92-83מיטיולן1
90-53בראגה2
90-53ליון3
73-73דינמו זאגרב4
72-63ויקטוריה פלזן5
72-53פרייבורג6
73-53פרנצווארוש7
62-53בראן8
64-63סלטה ויגו9
62-43אסטון וילה10
65-63ליל11
63-43גו אהד איגלס12
66-63יאנג בויז13
64-43פנרבחצ'ה14
63-33פורטו15
52-43בטיס16
45-63נוטינגהאם פורסט17
43-33בולוניה18
41-13גנק19
46-53פאוק סלוניקי20
44-33סלטיק21
36-63פנאתינייקוס22
34-33רומא23
34-33פ.צ. באזל24
34-33פיינורד25
36-43לודוגורץ26
35-33שטורם גראץ27
34-23סטיאווה בוקרשט28
34-23שטוטגרט29
15-23הכוכב האדום30
16-23מאלמו31
16-13מכבי ת"א32
06-33ניס33
06-23רד בול זלצבורג34
04-03אוטרכט35
06-13גלאזגו ריינג'רס36

78 דק׳ לקניקובסקי, 2:3 לפרנצווארוש על זלצבורג

הקשר הישראלי פתח ועזר לקבוצתו לבצע מהפך בניצחון הנהדר על האוסטרים. וארגה, זקריאסן ויוסוף כבשו. אבו פאני לא היה בסגל. אסטון וילה ספגה מפתיע

|
גבי קניקובסקי (IMAGO)
גבי קניקובסקי (IMAGO)

הליגה האירופית חזרה אחרי פגרת הנבחרות למחזור השלישי, כשהערב (חמישי) שוחקו משוחקים מספר משחקים מרתקים במקביל. במוקד – פרנצווארוש גברה 2:3 על רד בול זלצבורג, אסטון וילה מספגה הפסד מפתיע  בדמות 2:1 לגו אהד איגלס, רגע לפני המשחק במחזור הבא נגד מכבי תל אביב. הכוכב האדום הפסידה 2:0 לבראגה, ובטיס וגנק נפרדו ב-0:0.

רד בול זלצבורג - פרנצווארוש 3:2

החבורה של מוחמד אבו פאני, שלא בסגל, וגבי קניקובסקי שפתח בהרכב ורשם 78 דקות, יצאה לאוסטריה למשחק חוץ חשוב. אדמונד באידו כבש ראשון כבר בדקה ה-13 לזכות האוסטרים, כשתשע דקות לאחר מכן ברנבס וארגה החמיץ מהנקודה הלבנה.

החצי השני נפתח בסערה עבור ההונגרים, שכבשו שלושה שערים בשמונה דקות. וארגה את הראשון, זקריאסן את השני ויוסוף את השלישי. יורבה ורטסן רק צימק. זלצבורג עדיין ללא נקודות במפעל. 

דקה 13, שער! זלצבורג עלתה ל-0:1: אלייבגובי שלח בעיטה חדה מזווית קשה אל עבר המסגרת, דיבוש הדף לא טוב הישר לרגליו של אדמונד באידו, ממנו ניתז הכדור לרשת.

אדמונד באידו חוגג (IMAGO)אדמונד באידו חוגג (IMAGO)

דקה 22 – ההונגרים קיבלו פנדל, ברנבס ואגרה ניגש לבעוט ושלח בעיטה בחצי גובה לפינה השמאלית, שלאגר זינק נכון והדף טוב.

מוסא יאו בפעולה (IMAGO)מוסא יאו בפעולה (IMAGO)

דקה 50, שער! פרנצווארוש איזנה ל-1:1: הקפצה לרחבה הגיע אל וארגה שהשתלט טוב ומול השוער שלח את הכדור פנימה.

ברנבאס וארגה חוגג (IMAGO)ברנבאס וארגה חוגג (IMAGO)

דקה 56, שער! פרנצווארוש הפכה ל-1:2: הגבהה לרחבה הגיע לראשו של זקריאסן שנגח מקרוב לרשת.

שחקני פרנצווארוש חוגגים (IMAGO)שחקני פרנצווארוש חוגגים (IMAGO)

דקה 58, שער! פרנצווארוש עלתה ל-1:3: כדור ארוך נשלח אל עבר יוסוף שדהר לשער ושלח פנימה.

דקה 72, שער! זלצבורג צימקה ל-3:2: יורבה ורטסן מצא את הרשת והחזיר את האוסטרים למשחק.

גו אהד איגלס - אסטון וילה 1:2

כשברקע הסאגה סביב הגעת אוהדי מכבי ת”א לאנגליה שהגיעה השבוע לסיומה, האנגלים התאוששו מפתיחת עונה חלשה והגיעה למשחק בכושר אדיר עם חמישה ניצחונות רצופים, כולל בראשון האחרון נגד טוטנהאם. אלא שהפעם, הקבוצה של אונאי אמרי ספגה הפסד מפתיע ומאכזב מההולדנים. 

אווסאן גואסנד כבש שער מהיר לזכות האנגלים, אך מתיו סוריי ומאטס דייל הפכו במחצית השנייה. אמיליאנו בונדיאה עוד הספיק להחמיץ מהנקודה הלבנה אחרי בעיטה רשלנית. איבוד נקודות ראשון לאנגלים במפעל.

אולי ווטקינס בפעולה (IMAGO)אולי ווטקינס בפעולה (IMAGO)

דקה 4, שער! אסטון וילה עלתה ל-0:1: זה היה מהיר. אואן גואסנד ניצל טעות בהגנה וכבש מקרוב את השער הראשון של הערב.

שחקני אסטון וילה חוגגים (IMAGO)שחקני אסטון וילה חוגגים (IMAGO)

דקה 42, שער! גו אהד איגלס איזנה ל-1:1: תרגיל אדיר של ההולנדים ממצב נייח, הותיר את מתיס סוריי לא בנבדל, האחרון השתלט ושלח בעיטה קשתית אל הרשת.

שחקני גו אהד איגלס בטירוף (IMAGO)שחקני גו אהד איגלס בטירוף (IMAGO)

דקה 61, שער! גו אהד איגלס הפכה ל-1:2: מאטס דייל הימם את האנגלים עם שער נהדר, אחרי שקיבל כדור עומק נהדר וכבש.

מאטס דייל חוגג (IMAGO)מאטס דייל חוגג (IMAGO)

דקה 79 – אמיליאנו בונדיאה ניגש לבעוט כדור עונשין מ-11 מטרים, אך שלח בעיטה שחלפה מעל המשקוף.

בראגה - הכוכב האדום 0:2

הקבוצה של עומרי גלזר, שלא משחק, התארחה אצל בראגה. הסרבים שוב לא ניצחו, אחרי שספגו שני שערים, מנבארו ודורגלאס, שהכירעו את התוצאה. הכוכב עם נקודה מתשע, בעוד בראגה שומרת על מאזן מושלם עם שלושה ניצחונות רצופים.

דקה 22, שער! בראגה עלתה ל-0:1: הורטה קיבל כדור באגף ברחבה, הוציא רוחב נהדר לנבארו שמול שער ריק גלגל פנימה.

דקה 72, שער! בראגה עלתה ל-0:2: מריו דורגלאס מצא את הרשת והכפיל את היתרון של קבוצתו.

גנק - בטיס 0:0

במשחק מאכזב למדי, הספרדים פגשו את הבלגים. האורחת היא זו ששלטה יותר והגיעה ליותר מצבים, אך שתי הקבוצות לא כבשו במשחק די שקול ורגוע והסתפקו בחלוקת נקודות.

מארק בארטרה (IMAGO)מארק בארטרה (IMAGO)

תוצאות נוספות:

בראן – ריינג’רס 0:3

ליון – פ.צ באזל 0:2

סטיאווה בוקרשט – בולוניה 2:1

פנרבחצ’ה – שטוטגרט 0:1

