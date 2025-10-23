כל שחקני ריאל כשירים לקלאסיקו - חוץ מרודיגר

ריאל מדריד לא מתאמנת היום, אך כשתשוב מחר (שישי) לאימונים, לצ’אבי אלונסו יהיה כמעט סגל מלא לרשותו, כולל השחקנים שנעדרו מהניצחון על יובנטוס. מלבד אנטוניו רודיגר, כשדויד אלאבה בספק, כל השאר צפויים להיכלל בסגל לקלאסיקו ביום ראשון (17:15) מול ברצלונה. השאלה מי יפתח בהרכב היא כבר עניין אחר, אבל מבחינת זמינות, כולם כמעט כשירים.

הבשורות הטובות מתחילות עם ראול אסנסיו, שנאלץ לרדת מהמגרש בדקות הסיום מול יובנטוס בשל התכווצות שרירים. הבלם לא סובל מפציעה אלא מעייפות בלבד, ולכן אמור להיות כשיר למשחק מול בארסה. גם דין האוסן חוזר לעמדתו במרכז ההגנה לאחר שהתאושש מהפציעה בשריר שאובחנה אצלו ב־8 באוקטובר.

שבועיים לאחר מכן, הספרדי-הולנדי שוב זמין, גם אם אינו באותו כושר משחק כמו אסנסיו או מיליטאו, שבלטו ביום רביעי מול יובנטוס. גם אלאבה מחזיק בסיכוי מסוים להיכלל בסגל, אם כי הגיוני להניח שלא ישחק בשל העומס שחש במשחק האחרון מול חטאפה ביום ראשון.

דויד אלאבה ואנטוניו רודיגר (IMAGO)

דווקא בהגנה נרשמו הבשורות המעודדות ביותר עבור המאמן: אחרי שפרלאן מנדי שב לסגל בליגת האלופות, גם דני קרבחאל וטרנט אלכסנדר ארנולד חוזרים למשחק הליגה הקרוב, לאחר שהתאוששו מפציעות שריר. עם זאת, עדיין לא ברור אם אחד מהם יחזור ישירות להרכב הפותח לאחר היעדרות ממושכת, שלושה שבועות במקרה של הספרדי, וכמעט כפול מזה עבור האנגלי, שנעדר מאז אמצע ספטמבר.

בנוסף, יש לקחת בחשבון את היכולת המרשימה שהפגין פדריקו ואלוורדה בעמדת המגן הימני בשבועות האחרונים, שעשויה להשפיע על החלטות המאמן. בקישור, צ’אבי אלונסו מקבל בחזרה שחקן מפתח נוסף, דני סבאיוס, שנפצע בדיוק כשהחל להפוך לחלק מרכזי בתוכניות של המאמן. עם שובו של הקשר, כל קשרי הסגל זמינים, וכך גם שחקני ההתקפה, שמגיעים לקלאסיקו במצב בריאותי מצוין.