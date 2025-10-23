יום חמישי, 23.10.2025 שעה 19:02
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
208-259מכבי פ"ת1
205-159מכבי הרצליה2
1711-149הפועל כפר שלם3
167-119הפועל ראשל"צ4
156-159מ.ס קריית ים5
1512-179מ.ס כפר קאסם6
1411-159הפועל ר"ג7
1212-99הפועל כפ"ס8
1012-119הפועל עכו9
1018-159עירוני מודיעין10
1014-79בני יהודה11
1015-79הפועל רעננה12
813-129הפועל חדרה13
623-139מכבי יפו14
619-79הפועל עפולה15
414-79הפועל נוף הגליל16

לקראת עפולה: שוהם הזהיר את שחקני פ"ת

המאמן באסיפה: "אסור לבוא שאננים, אל תחשבו שיהיה משחק קל". ההרכב שניצח את בני יהודה בשני ימשיך: "קבוצה שרוצה לעלות צריכה לשכוח מהר מניצחונות"

|
נועם שוהם (ראובן שוורץ)
נועם שוהם (ראובן שוורץ)

לאחר הניצחון המהדהד על בני יהודה 0:6 בתחילת השבוע, מכבי פתח תקווה תצא מחר לעפולה, כדי להתארח אצל הקבוצה המקומית, שלא הפסידה מאז מונה המאמן החדש אלכס גרנובסקי לתפקיד.

בפתח תקווה לא רוצים למעוד מחר, כאשר הביקור האחרון באותו האצטדיון בחודש שעבר, הסתיים באובדן נקודות מול הפועל חדרה ובשער בתוספת הזמן. המאמן נועם שוהם, צפוי לשמור על אותם 11 שהרשימו ביום שני, כשמשמעות הדבר היא שגל מעתוק, יועדף על פני אביב סלם שחוזר מצהובים לסגל.

המאמן, ערך אסיפת וידאו לשחקנים והזהיר את השחקנים: "אל תחשבו שיהיה לנו משחק קל. אסור לנו לבוא שאננים אחרי ה-6:0 על בני יהודה". עידן ורד, עדיין לא ייכנס לסגל וצפוי לעשות זאת במחזור הבא או זה שאחריו, כאשר למרות שכבר נכנס לעניינים, הוא סבל ממחלה במשך שבוע. גיא דזנט חזר לכשירות והיום יוחלט אם ייכלל בסגל.

שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (שחר גרוס)שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (שחר גרוס)

"קבוצה שרוצה לעלות ליגה צריכה לשכוח מהר מהניצחונות ולדעת שהמשחק הקרוב הוא המשחק הכי קשה. בשנה שעברה שתי העולות נתקלו בקשיים בעפולה, זו קבוצה שהחליפה מאמן ומאז לא הפסידה. אצלנו הניצחונות יוצרים רעב לעוד, התכוננו טוב גופנית ומנטלית ואנחנו יודעים שבליגה הזאת אין משחקים קלים", אמר המאמן נועם שוהם לקראת ההתמודדות.

חוסה קורטז אמר: ״אחרי שכבשתי שלושער במשחק הקודם, אני מרגיש יותר בטוח שאני יכול להבקיע שוב בכל רגע, אבל עכשיו אני מאוד מרוכז במשחק מול עפולה, חושב לנצח כקבוצה וגם באופן אישי״.

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, מוחמד הינדי, בן והבה, גל מעתוק, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, חוסה קורטס, סמואל אווסו ופרנק ריבולייה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */