ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

שלושה ימים לפני הקלאסיקו: דה יונג לא התאמן

צרות נוספות לבארסה: הקשר לא חש בטוב, עזב את מתחם האימונים בלי להתאמן ועלול להצטרף לגאבי, אולמו ואחרים ברשימת הנעדרים. פראן טורס צפוי לפתוח

פרנקי דה יונג (IMAGO)
פרנקי דה יונג (IMAGO)

חדשות רעות לברצלונה: בזמן שהאנזי צריך להסתדר עם רשימת פצועים לא קטנה, פרנקי דה יונג לא התאמן היום (חמישי). הקשר ההולנדי עזב את מתחם האימונים מכיוון שהוא לא חש בטוב ולא יכול היה להתאמן, שלושה ימים לפני הקלאסיקו מול ריאל מדריד שייערך ביום ראשון (17:15, שידור חי בערוץ ONE). 

דה יונג מצטרף לאנדראס כריסטנסן, שגם הוא נעדר עקב בעיה במערכת העיכול שמנעה ממנו לשחק מול אולימפיאקוס. עם זאת, פליק יכול לשאוב עידוד מהעובדה שהקבוצה סיימה את משחקה בליגת האלופות בניצחון מוחץ 1:6, ללא פציעות נוספות וללא אובדן שחקנים חשובים נוספים.

רשימת הנעדרים של בארסה כוללת נכון לעכשיו את מארק אנדרה טר שטגן, ז’ואן גרסיה, גאבי, רוברט לבנדובסקי ודני אולמו. למרות זאת, המאמן הגרמני צפוי לקבל חיזוק משמעותי לקראת המפגש מול הבלאנקוס, כשפראן טורס כבר חזר לסגל וראפיניה חזר להתאמן באופן מלא.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

פליק צפוי לשוב ולפתוח עם לאמין ימאל לצד טורס, בעוד ההחלטה האם ראפיניה יעלה ב-11 או ייכנס כמחליף תתקבל סמוך למשחק. במקביל, מרקוס רשפורד, שנמצא בכושר מצוין, עשוי להמשיך בחוד. חזרתו של ראפיניה תאפשר גם לפרמין לופס לקום לשוב לעמדת הקשר ההתקפי הטבעית שלו, לאחר שכבש שלושער מול אולימפיאקוס.

צמרמורת: הקאמפ נואו המחודש נראה מדהים

בברצלונה יקוו שדה יונג יחזור לאימונים בקרוב ויהיה כשיר לקלאסיקו, כשבמועדון מדגישים שמדובר באי־נוחות קלה בלבד. עם זאת, אם הוא אכן ייעדר זה יציב את פליק בבעיה, שכן מארק קסאדו ופדרי יהיו השחקנים היחידים שיוכלו לפתוח בעמדות הקשר האחורי. יש לציין שכריסטנסן ואריק גארסיה תופקדו כבר כקשרים אחוריים.

