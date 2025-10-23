יום חמישי, 23.10.2025 שעה 13:17
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

כהן: אתם תראו אותי הכי רעב שהייתי בקריירה

שחקן ההתקפה שהצטרף להפועל פ"ת שיתף: "היו לי כמה הצעות מקבוצות בליגת העל, האינסטינקט היה להגיע לכאן. לא חושב על ינואר, אסיים כאן את העונה"

|
יונתן כהן (צילום מסך)
יונתן כהן (צילום מסך)

לאחר שסיים את העונה במלבורן סיטי ונותר ללא חוזה, יונתן כהן בחר להגיע להפועל פתח תקווה וחתם אצלה רשמית. הוא דיבר בראיון לאתר המועדון והתייחס לבחירה בקבוצה, לשאיפות ועוד.

יונתן כהן אמר: "היו לי כמה הצעות מקבוצות בליגת העל, אבל ברגע שנוצר הקשר עם הפועל פ"ת זה היה האינסטינקט הראשוני שלי ללכת הל הפרויקט הזה. אני עוקב הרבה זמן אחרי המועדון, גם כשהיה בליגה הלאומית, אני חושב שעושים פה את הדברים נכון, יש מעטפת טובה וצוות מקצועי ברמה גבוהה. אני מכיר את עומר כץ וניר לוין וגם את יובל שפונגין. הקהל פה... לא צריך לדבר יותר מדי, מהבכירים בליגת העל. המקום מאוד משך אותי, פגשתי את השחקנים ואני לא מתחרט על שום החלטה, שמח להיות פה".

כהן הוסיף: “האוהדים הולכים לראות את יונתן כהן הכי רעב שהיה בקריירה, שרוצה להוכיח, אני אוהב את האמוציות, אני שחקן אמוציונלי שחי מריגוש של קהל ודחיפה, שמח שהגעתי לקהל הזה, מהטובים בארץ. אני רוצה לחגוג שערים, הקבוצה הזו באה לשחק כדורגל בכל משחק, לא משנה מי היריבה. זה משהו שאני מאוד מתחבר אליו, זה מועדון עם כדורגל התקפי וחיובי שרוצה לנצח בכל משחק”.

“הסיטואציה הייתה חדשה ושונה לי, הייתי שחקן עם חוזה לאורך הקריירה, סיימתי עונה ונותרתי ללא חוזה, הדברים לא הלכו כמו שתכננתי, דברים שאתה חושב לא באמת קורים, זה הלך ונמשך, התאמנתי לבד עם מאמני כושר ומאמני כוח, שמרתי על כושר והתאמנתי מתי שיכולתי, אז אני בפוזיציה טובה להתחבר לקבוצה מהר ולעזור לה. אני שמח שצלחתי את זה ושהגעתי לכאן”, הוסיף כהן.

“אני רוצה לסיים את העונה בהפועל פתח תקווה כמה שיותר טוב ולשאוף הכי גבוה שאפשר. שני הצדדים רוצים שאצליח, המועדון רוצה לעזור לי ואני למועדון, לא חושב על ינואר, חושב עד סוף העונה להתקדם ממשחק למשחק ולעזור לקבוצה", סיכם.

