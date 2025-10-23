"הכישלון הכי גדול - שאין זר שמשדרג את בית"ר"

אחרי שבית”ר ירושלים לא הצליחה לנצח את מ.ס אשדוד (0:0), היא תנסה לחזור לנצח מול הפועל חיפה בשבת ובאמצע השבוע תוכל כבר לזכות בתואר ראשון העונה כשתפגוש את הפועל ת”א בגמר גביע הטוטו. הבעלים של הירושלמים לשעבר, אלי טביב, דיבר על הקבוצה של ברק יצחקי בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

המשחק מול הפועל תל אביב יותר חשוב?

“אני לא מסכים, כי הליגה יותר חשוב מגביע הטוטו, שהוא כמעט חסר משמעות ומשתפים שם שחקנים צעירים יותר”.

כמה החזרה של ירדן שועה משמעותית?

“ירדן שועה בתקופה האחרונה לא בכושר טוב, ככה שאני חושב ששחקן אחד לא עושה את ההבדל בבית”ר ירושלים. אני חושב שהקבוצה לא משחקת טוב מתחילת העונה. אם משווים את הקבוצה לעונה שעברה, אני חושב שהקבוצה הזו נחלשה ושעונה שעברה הייתה טובה יותר. הם נכשלו עם הזרים, אני לא רואה שחקן אחד שהוא שובר שוויון בבית”ר. הישראלים הם אלו שעושים את ההבדל, שועה ואצילי. לא ראיתי שום זר שעושה שינוי ומשדרג את הקבוצה, וזה הכישלון הכי גדול שלהם”.

ירדן שועה צופה בחבריו מהיציע (אורן בן חקון)

איך אתה רואה את המשחק מול הפועל חיפה בשבת?

“היא קבוצה שנבנתה מחדש. הקבוצות מהסוג הזה הן לא יציבות, היא יכולה לנצח ויכולה גם להפסיד. אנחנו רואים את הנדנדה הזאת אצל חלק גדול מהקבוצות. אני חושב שזה לא בגלל גביע הטוטו, זה בגלל שזה הפועל תל אביב. אם זה היה משחק נגד קריית שמונה לא היו מייחסים לזה חשיבות”.

מה דעתך על החזרה של ברק בכר למכבי חיפה?

“שחרורו של בכר הייתה טעות גדולה מצד מכבי חיפה וחוסר כבוד כלפיו, הוא היה צריך להמשיך. הם עשו נכון בכך שהחזירו אותו. הוא מכיר את המועדון והשחקנים, היה שם הרבה שנים למרות הכישלון שלו בעונה האחרונה. זה הצעד הכי נכון שהם עשו”.

ליאור רפאלוב וברק בכר (עמרי שטיין)

בכר גם עשה צעד נכון?

“אני חושב שהוא צריך לשכוח מהעבר ומהטעות שלהם, לסלוח להם. הוא חוזר למועדון שהוא אוהב ולקח איתו תארים. הוא לא בנה את הקבוצה הזאת ויהיה לו קשה מאוד לעשות משהו עוד העונה. אני מאמין שהם יעשו שינויים בינואר והוא יכול להתחיל לבנות את הקבוצה לעונה הבאה, ולהגיע לאירופה באחד מהמקומות אחד עד ארבע”.