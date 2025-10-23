שחר הירש על סף חתימה בהפועל נוף הגליל

הפועל נוף הגליל קרובה לחיזוק משמעותי: ל-ONE נודע, כי החלוץ שחר הירש, נמצא על סף חתימה במועדון וצפוי לחזק את הסגל של המאמן אלון זיו ושל הקבוצה מהצפון.

המועדון של גיל ברעם, פתח את העונה בצורה לא טובה, כשהוא מדורג במקום האחרון בטבלה והקבוצה שלו היא היחידה שטרם ניצחה העונה בליגה. המטרה העונה הייתה להימנע מקרבות התחתית, אך בפועל הדבר לא קורה כרגע.

הירש, בן ה-32, הפך לאחד החלוצים היותר טובים בליגה הלאומית בשנים האחרונות ובלט במדי הפועל עפולה ובני יהודה.

אשתקד, הוא היה חלק מהעונה המפתיעה של הפועל כפר שלם וכבש לא פחות משמונה שערים, כאשר לאחרונה חזר לכשירות מלאה לאחר שהחלים מפציעה.