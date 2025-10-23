יום חמישי, 23.10.2025 שעה 19:02
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
208-259מכבי פ"ת1
205-159מכבי הרצליה2
1711-149הפועל כפר שלם3
167-119הפועל ראשל"צ4
156-159מ.ס קריית ים5
1512-179מ.ס כפר קאסם6
1411-159הפועל ר"ג7
1212-99הפועל כפ"ס8
1012-119הפועל עכו9
1018-159עירוני מודיעין10
1014-79בני יהודה11
1015-79הפועל רעננה12
813-129הפועל חדרה13
623-139מכבי יפו14
619-79הפועל עפולה15
414-79הפועל נוף הגליל16

שחר הירש על סף חתימה בהפועל נוף הגליל

הקבוצה של אלון זיו, שניצבת במקום האחרון בטבלת הלאומית, קרובה לחיזוק משמעותי לסגל. החלוץ (32) הוא אחד השחקנים הבולטים בלאומית בשנים האחרונות

|
שחר הירש חוגג במדי כפר שלם (חגי מיכאלי)
שחר הירש חוגג במדי כפר שלם (חגי מיכאלי)

הפועל נוף הגליל קרובה לחיזוק משמעותי: ל-ONE נודע, כי החלוץ שחר הירש, נמצא על סף חתימה במועדון וצפוי לחזק את הסגל של המאמן אלון זיו ושל הקבוצה מהצפון.

המועדון של גיל ברעם, פתח את העונה בצורה לא טובה, כשהוא מדורג במקום האחרון בטבלה והקבוצה שלו היא היחידה שטרם ניצחה העונה בליגה. המטרה העונה הייתה להימנע מקרבות התחתית, אך בפועל הדבר לא קורה כרגע.

הירש, בן ה-32, הפך לאחד החלוצים היותר טובים בליגה הלאומית בשנים האחרונות ובלט במדי הפועל עפולה ובני יהודה.

אשתקד, הוא היה חלק מהעונה המפתיעה של הפועל כפר שלם וכבש לא פחות משמונה שערים, כאשר לאחרונה חזר לכשירות מלאה לאחר שהחלים מפציעה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
