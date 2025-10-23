נאיבית: מכבי תל אביב הפסידה 3:0 למיטיולן

השחקן המצטיין
פרנקולינו גלודה ג'ו, ציון: 7
הקשה על מרכז ההגנה של מכבי ת"א וכבש צמד קל מדי
השחקן המאכזב
קרווין אנדראדה, ציון: 4
הבחירה קשה בין מרכז ההגנה לאנדרדה, אך הזר שהגיע בקול תרועה, לא מצליח לתת את התפוקה שמצפים ממנו
חבל, נאיביות, חוסר מזל. אפשר להמשיך ולהגיד כמה שיותר מילים על התבוסה המאכזבת של מכבי תל אביב הערב (חמישי), שהתמודדה פעם נוספת את מיטיולן, כששתי הקבוצות נפגשו גם בשנה שעברה. שוב, בדיוק כמו הפעם הקודמת, האלופה נראתה טוב, הגיעה למצבים, אך נעקצה שלוש פעמים בדקות הטובות, הפסידה 3:0 ועדיין ללא ניצחון בשלב הליגה של הליגה האירופית.
המשחק האחר הגיע לאחר פיצוץ הדרבי שהיה ביום ראשון, כאשר החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ לא שיחקה למעשה 18 ימים בעקבות הפגרה. על כר הדשא, זה היה נראה טוב בדקות הראשונות, גם בלי כריסטיאן בליץ’ הפצוע. איסוף סיסוקו היה קרוב, אושר דוידה איים וגם רוי רביבו הגיע להזדמנות גדולה.
אולם, מי שלא כובש – סופג, אין אמירה יותר מתאימה להערב, וזה לא קרה רק פעם אחת עבור הצהובים, אלא פעמיים ואפילו שלוש. בדקה ה-41 רביבו קיבל כדור עומק נפלא, יכול היה לכבוש, אך הוא החמיץ ודקה לאחר מכן, ההגנה של לאזטיץ’ לא תפקדה טוב, טעתה, כשפרנקולינו דג’ו עקץ ועשה 0:1.
הדקות הראשונות של החצי השני היה של הדנים, אך אז שוב אלופת ישראל התעשתה והגיעה להזדמנויות, כשאיתמר נוי החמיץ מרחוק מצב די טוב ודור פרץ בעט לקורה מתוך הרחבה, כשפעם נוספת הצהובים נעקצו. בדקה ה-71 ההגנה של מכבי איבדה ריכוז, לא הצליחה להרחיק את הכדור ופיליפ בילינג, שנותר חופשי, כבש ועשה 0:2.
הקבוצה של לאזטיץ’ לא התייאשה, היא חיפשה שער מצמק בכל הכוח, מוחמד עלי קמארה נגח החוצה ממצב קורץ וגם דור פרץ היה קרוב, כששוב, מי שלא כובש – סופג. בדקה ה-84 אראל שימשיר המחליף, שידוע לשמצה עבור הצהובים מעונה שעברה, שלח כדור רוחב, פרנקולינו שוב השתלט, הכניע את משפתי, השלים צמד ועשה 0:3.
מפה, כמובן זה כבר הוריד את האוויר למכבי תל אביב לגמרי, כשהיא למעשה עדיין ללא ניצחון בליגה האירופית וסופרת משחק חמישי ברציפות ללא ניצחון בכל המסגרות. כעת, ביום שני הקרוב, הצהובים של לאזטיץ’ יחזרו לליגה הישראלית, שם יפגשו את עירוני קריית שמונה, לאחר מכן מחכה להם בני ריינה וב-6.11 אסטון וילה בחוץ.
מחצית שניה
-
'90+3
- השופט גיאורגי קבאקוב שרק לסיום ההתמודדות! כמה חבל למכבי תל אביב, שהחמיצה פעם אחר פעם, הפסידה 3:0 למיטיולן ועדיין ללא ניצחון בליגה האירופית
-
'87
- גם דוידה פינה את מקומו, עילאי בן סימון בן ה-17 נכנס
-
'87
- חילוף כפול ואחרון בצהוב. דור פרץ יצא, עידו שחר נכנס
-
'85
- חילוף אחרון במיטיולן. בילינג יצא, האנבום לי נכנס
-
'84
- שער! מיטיולן עלתה ל-0:3: זה כבר החותמת הסופית. שימשיר המחליף שלח רוחב מדויק לפרנקולינו שהשלים צמד
-
'75
- גם גוגורזה נכנס לפנקס של השופט
-
'72
- חילוף נוסף אצל הדנים. אוסורי נכנס. מיקל גוגורזה נכנס
-
'71
- שער! מיטיולן עלתה ל-0:2: שוב, כמה חבל. פעם נוספת בדקות טובות של מכבי, ההגנה איבדה ריכוז, בילינג נותר חופשי אחרי שהצהובים לא הצליחו להרחיק ובעט לרשת
-
'69
- גם אלעד מדמון יצא, חליו וארלה נכנס
-
'69
- חילוף כפול במכבי. איתמר נוי יצא, בן לדרמן נכנס
-
'68
- גם בילינג נכנס לפנקס של השופט
-
'67
- לא ייאמן, זה היה חייב להיות הראשון של מכבי. דור פרץ קיבל עומק מדוידה ומזווית קשה בעט חזק לקורה, הכדור פגע ישירות באבו פרחי שהיה קרוב לשער, אך הכדור יצא החוצה
-
'64
- חילוף נוסף במיטיולן. אנדרסן יצא, קווין אמבאבו נכנס
-
'62
- חילוף ראשון במכבי. אנדרדה יצא, סייד אבו פרחי נכנס
-
'61
- הזדמנות למכבי ת"א. אנדרדה הוריד כדור לאיתמר נוי שנותר חופשי מכ-20 מטרים, אך הבעיטה שלו הלכה גבוה. חבל מאוד
-
'52
- הזדמנות נפלאה לדנים. ויקטור באק השתחרר משני שחקנים, חדר בעוצמה לרחבה ובעט נהדר, הכדור חלף ליד הקורה בלבד
-
'46
- גם קיו סאנג יצא, אראל שימשיר נכנס
-
'46
- חילוף כפול אצל הדנים בפתיחת המחצית השנייה. קסטיליו יצא, פדרו ברבו נכנס
מחצית ראשונה
-
'44
- שער! מיטיולן עלתה ל-0:1: כמה חבל למכבי. דווקא אחרי מספר דקות טובות של הצהובים, ויקטור באק הרים מאגף שמאל, קמארה כיסה לא מספיק טוב, פרנקולינו הוריד בחזה ובעט וולה היישר לרשת
-
'42
- הזדמנות נפלאה למכבי תל אביב. סיסוקו שלח כדור ארוך נהדר לרביבו, שמהאוויר ומזווית קשה בעט לפינה של אולפסון, שקלט בקלות
-
'41
- קסטיליו ביצע עבירה על דור פרץ וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'35
- הצהובים מרבים לאבד כדור, הדנים לוחצים גבוה והשתלטו על העניינים
-
'23
- הזדמנות ראשונה למיטיולן. כדור הוגבה מצד ימין, אסאנטה הרחיק לא מספיק טוב וקסטיליו נגח מעל השער
-
'17
- אחרי דקות טובות, הצהובים מעט איבדו ריכוז בהגנה, כשסיסוקו איבד כדור וגרם לשני מצבים של הדנים, אך מכבי התעשתה והצליחה להרחיק את הסכנה
-
'13
- הזדמנות נוספת לצהובים, שנראים טוב בפתיחה. כדור ארוך הגיע לאושר דוידה שהיה באגף, שחקן הכנף חתך שמאלה עם הרגל החזקה שלו ובעט טוב, הכדור פספס את המסגרת
-
'8
- הזדמנות ראשונה למכבי ת"א. איתמר נוי מסר לאיסוף סיסוקו שנותר חופשי מכ-25 מטרים, הקשר התקדם מעט ושחרר בעיטה חזקה ושטוחה ברגל שמאל, אולפסון ירד היטב והדף לקרן
-
'1
- השופט גיאורגי קבאקוב הוציא את ההתמודדות לדרך!