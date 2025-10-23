נאיבית: מכבי תל אביב הפסידה 3:0 למיטיולן

דעת המבקר

השחקן המצטיין פרנקולינו גלודה ג'ו, ציון: 7

השחקן המצטיין פרנקולינו גלודה ג'ו, ציון: 7

הקשה על מרכז ההגנה של מכבי ת"א וכבש צמד קל מדי

השחקן המאכזב קרווין אנדראדה, ציון: 4

הבחירה קשה בין מרכז ההגנה לאנדרדה, אך הזר שהגיע בקול תרועה, לא מצליח לתת את התפוקה שמצפים ממנו

הרכבים וציונים

חבל, נאיביות, חוסר מזל. אפשר להמשיך ולהגיד כמה שיותר מילים על התבוסה המאכזבת של מכבי תל אביב הערב (חמישי), שהתמודדה פעם נוספת את מיטיולן, כששתי הקבוצות נפגשו גם בשנה שעברה. שוב, בדיוק כמו הפעם הקודמת, האלופה נראתה טוב, הגיעה למצבים, אך נעקצה שלוש פעמים בדקות הטובות, הפסידה 3:0 ועדיין ללא ניצחון בשלב הליגה של הליגה האירופית.

המשחק האחר הגיע לאחר פיצוץ הדרבי שהיה ביום ראשון, כאשר החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ לא שיחקה למעשה 18 ימים בעקבות הפגרה. על כר הדשא, זה היה נראה טוב בדקות הראשונות, גם בלי כריסטיאן בליץ’ הפצוע. איסוף סיסוקו היה קרוב, אושר דוידה איים וגם רוי רביבו הגיע להזדמנות גדולה.

אולם, מי שלא כובש – סופג, אין אמירה יותר מתאימה להערב, וזה לא קרה רק פעם אחת עבור הצהובים, אלא פעמיים ואפילו שלוש. בדקה ה-41 רביבו קיבל כדור עומק נפלא, יכול היה לכבוש, אך הוא החמיץ ודקה לאחר מכן, ההגנה של לאזטיץ’ לא תפקדה טוב, טעתה, כשפרנקולינו דג’ו עקץ ועשה 0:1.

ז'רקו לאזטיץ' (Pedja Milosavljevic)

הדקות הראשונות של החצי השני היה של הדנים, אך אז שוב אלופת ישראל התעשתה והגיעה להזדמנויות, כשאיתמר נוי החמיץ מרחוק מצב די טוב ודור פרץ בעט לקורה מתוך הרחבה, כשפעם נוספת הצהובים נעקצו. בדקה ה-71 ההגנה של מכבי איבדה ריכוז, לא הצליחה להרחיק את הכדור ופיליפ בילינג, שנותר חופשי, כבש ועשה 0:2.

הקבוצה של לאזטיץ’ לא התייאשה, היא חיפשה שער מצמק בכל הכוח, מוחמד עלי קמארה נגח החוצה ממצב קורץ וגם דור פרץ היה קרוב, כששוב, מי שלא כובש – סופג. בדקה ה-84 אראל שימשיר המחליף, שידוע לשמצה עבור הצהובים מעונה שעברה, שלח כדור רוחב, פרנקולינו שוב השתלט, הכניע את משפתי, השלים צמד ועשה 0:3.

מפה, כמובן זה כבר הוריד את האוויר למכבי תל אביב לגמרי, כשהיא למעשה עדיין ללא ניצחון בליגה האירופית וסופרת משחק חמישי ברציפות ללא ניצחון בכל המסגרות. כעת, ביום שני הקרוב, הצהובים של לאזטיץ’ יחזרו לליגה הישראלית, שם יפגשו את עירוני קריית שמונה, לאחר מכן מחכה להם בני ריינה וב-6.11 אסטון וילה בחוץ.