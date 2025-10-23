יום שבת, 25.10.2025 שעה 04:04

שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (Pedja Milosavljevic)

נאיבית: מכבי תל אביב הפסידה 3:0 למיטיולן

כמה חבל: הצהובים היו מסוכנים, אך לא כבשו וספגו שלושה שערים מהדנים שחגגו עליהם פעם נוספת באירופית. משחק חמישי בכל המסגרות ללא ניצחון ללאזטיץ

מערכת ONE | 23/10/2025 22:00
יום חמישי, 23/10/2025, 22:00אצטדיון TSC ארנההליגה האירופית - מחזור 3
מיטיולן
שער פרנקולינו גלודה ג'ו (43)
שער פיליפ בילינג (71)
שער פרנקולינו גלודה ג'ו (84)
הסתיים
0 3
שופט: גיאורגי קבאקוב (ציון: 5)
מכבי ת"א
הליגה האירופית 25-26
92-83מיטיולן1
90-53בראגה2
90-53ליון3
73-73דינמו זאגרב4
72-63ויקטוריה פלזן5
72-53פרייבורג6
73-53פרנצווארוש7
62-53בראן8
64-63סלטה ויגו9
62-43אסטון וילה10
65-63ליל11
63-43גו אהד איגלס12
66-63יאנג בויז13
64-43פנרבחצ'ה14
63-33פורטו15
52-43בטיס16
45-63נוטינגהאם פורסט17
43-33בולוניה18
41-13גנק19
46-53פאוק סלוניקי20
44-33סלטיק21
36-63פנאתינייקוס22
34-33רומא23
34-33פ.צ. באזל24
34-33פיינורד25
36-43לודוגורץ26
35-33שטורם גראץ27
34-23סטיאווה בוקרשט28
34-23שטוטגרט29
15-23הכוכב האדום30
16-23מאלמו31
16-13מכבי ת"א32
06-33ניס33
06-23רד בול זלצבורג34
04-03אוטרכט35
06-13גלאזגו ריינג'רס36
דעת המבקר
השחקן המצטיין
פרנקולינו גלודה ג'ו, ציון: 7
הקשה על מרכז ההגנה של מכבי ת"א וכבש צמד קל מדי
השחקן המאכזב
קרווין אנדראדה, ציון: 4
הבחירה קשה בין מרכז ההגנה לאנדרדה, אך הזר שהגיע בקול תרועה, לא מצליח לתת את התפוקה שמצפים ממנו
הרכבים וציונים
 
 

חבל, נאיביות, חוסר מזל. אפשר להמשיך ולהגיד כמה שיותר מילים על התבוסה המאכזבת של מכבי תל אביב הערב (חמישי), שהתמודדה פעם נוספת את מיטיולן, כששתי הקבוצות נפגשו גם בשנה שעברה. שוב, בדיוק כמו הפעם הקודמת, האלופה נראתה טוב, הגיעה למצבים, אך נעקצה שלוש פעמים בדקות הטובות, הפסידה 3:0 ועדיין ללא ניצחון בשלב הליגה של הליגה האירופית.

המשחק האחר הגיע לאחר פיצוץ הדרבי שהיה ביום ראשון, כאשר החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ לא שיחקה למעשה 18 ימים בעקבות הפגרה. על כר הדשא, זה היה נראה טוב בדקות הראשונות, גם בלי כריסטיאן בליץ’ הפצוע. איסוף סיסוקו היה קרוב, אושר דוידה איים וגם רוי רביבו הגיע להזדמנות גדולה.

אולם, מי שלא כובש – סופג, אין אמירה יותר מתאימה להערב, וזה לא קרה רק פעם אחת עבור הצהובים, אלא פעמיים ואפילו שלוש. בדקה ה-41 רביבו קיבל כדור עומק נפלא, יכול היה לכבוש, אך הוא החמיץ ודקה לאחר מכן, ההגנה של לאזטיץ’ לא תפקדה טוב, טעתה, כשפרנקולינו דג’ו עקץ ועשה 0:1.

זז'רקו לאזטיץ' (Pedja Milosavljevic)

הדקות הראשונות של החצי השני היה של הדנים, אך אז שוב אלופת ישראל התעשתה והגיעה להזדמנויות, כשאיתמר נוי החמיץ מרחוק מצב די טוב ודור פרץ בעט לקורה מתוך הרחבה, כשפעם נוספת הצהובים נעקצו. בדקה ה-71 ההגנה של מכבי איבדה ריכוז, לא הצליחה להרחיק את הכדור ופיליפ בילינג, שנותר חופשי, כבש ועשה 0:2. 

הקבוצה של לאזטיץ’ לא התייאשה, היא חיפשה שער מצמק בכל הכוח, מוחמד עלי קמארה נגח החוצה ממצב קורץ וגם דור פרץ היה קרוב, כששוב, מי שלא כובש – סופג. בדקה ה-84 אראל שימשיר המחליף, שידוע לשמצה עבור הצהובים מעונה שעברה, שלח כדור רוחב, פרנקולינו שוב השתלט, הכניע את משפתי, השלים צמד ועשה 0:3.

מפה, כמובן זה כבר הוריד את האוויר למכבי תל אביב לגמרי, כשהיא למעשה עדיין ללא ניצחון בליגה האירופית וסופרת משחק חמישי ברציפות ללא ניצחון בכל המסגרות. כעת, ביום שני הקרוב, הצהובים של לאזטיץ’ יחזרו לליגה הישראלית, שם יפגשו את עירוני קריית שמונה, לאחר מכן מחכה להם בני ריינה וב-6.11 אסטון וילה בחוץ.

מחצית שניה
  • '90+3
  • החלטת שופט
  • השופט גיאורגי קבאקוב שרק לסיום ההתמודדות! כמה חבל למכבי תל אביב, שהחמיצה פעם אחר פעם, הפסידה 3:0 למיטיולן ועדיין ללא ניצחון בליגה האירופית
  • '87
  • חילוף
  • גם דוידה פינה את מקומו, עילאי בן סימון בן ה-17 נכנס
  • '87
  • חילוף
  • חילוף כפול ואחרון בצהוב. דור פרץ יצא, עידו שחר נכנס
עידו שחר עולה לנגיחה (Pedja Milosavljevic)עידו שחר עולה לנגיחה (Pedja Milosavljevic)
טייריס אסאנטה (Pedja Milosavljevic)טייריס אסאנטה (Pedja Milosavljevic)
  • '85
  • חילוף
  • חילוף אחרון במיטיולן. בילינג יצא, האנבום לי נכנס
  • '84
  • שער
  • שער! מיטיולן עלתה ל-0:3: זה כבר החותמת הסופית. שימשיר המחליף שלח רוחב מדויק לפרנקולינו שהשלים צמד
  • '75
  • כרטיס צהוב
  • גם גוגורזה נכנס לפנקס של השופט
  • '72
  • חילוף
  • חילוף נוסף אצל הדנים. אוסורי נכנס. מיקל גוגורזה נכנס
  • '71
  • שער
  • שער! מיטיולן עלתה ל-0:2: שוב, כמה חבל. פעם נוספת בדקות טובות של מכבי, ההגנה איבדה ריכוז, בילינג נותר חופשי אחרי שהצהובים לא הצליחו להרחיק ובעט לרשת
בן לדרמן במאבק (Pedja Milosavljevic)בן לדרמן במאבק (Pedja Milosavljevic)
טייריס אסאנטה (Pedja Milosavljevic)טייריס אסאנטה (Pedja Milosavljevic)
  • '69
  • חילוף
  • גם אלעד מדמון יצא, חליו וארלה נכנס
  • '69
  • חילוף
  • חילוף כפול במכבי. איתמר נוי יצא, בן לדרמן נכנס
  • '68
  • כרטיס צהוב
  • גם בילינג נכנס לפנקס של השופט
  • '67
  • החמצה
  • לא ייאמן, זה היה חייב להיות הראשון של מכבי. דור פרץ קיבל עומק מדוידה ומזווית קשה בעט חזק לקורה, הכדור פגע ישירות באבו פרחי שהיה קרוב לשער, אך הכדור יצא החוצה
מוחמד עלי קמארה (Pedja Milosavljevic)מוחמד עלי קמארה (Pedja Milosavljevic)
רוי רביבו במאבק (Pedja Milosavljevic)רוי רביבו במאבק (Pedja Milosavljevic)
  • '64
  • חילוף
  • חילוף נוסף במיטיולן. אנדרסן יצא, קווין אמבאבו נכנס
  • '62
  • חילוף
  • חילוף ראשון במכבי. אנדרדה יצא, סייד אבו פרחי נכנס
  • '61
  • החמצה
  • הזדמנות למכבי ת"א. אנדרדה הוריד כדור לאיתמר נוי שנותר חופשי מכ-20 מטרים, אך הבעיטה שלו הלכה גבוה. חבל מאוד
  • '52
  • החמצה
  • הזדמנות נפלאה לדנים. ויקטור באק השתחרר משני שחקנים, חדר בעוצמה לרחבה ובעט נהדר, הכדור חלף ליד הקורה בלבד
אלעד מדמון עולה גבוה (Pedja Milosavljevic)אלעד מדמון עולה גבוה (Pedja Milosavljevic)
מוחמד עלי קמארה (Pedja Milosavljevic)מוחמד עלי קמארה (Pedja Milosavljevic)
  • '46
  • חילוף
  • גם קיו סאנג יצא, אראל שימשיר נכנס
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל הדנים בפתיחת המחצית השנייה. קסטיליו יצא, פדרו ברבו נכנס
מחצית ראשונה
  • '44
  • שער
  • שער! מיטיולן עלתה ל-0:1: כמה חבל למכבי. דווקא אחרי מספר דקות טובות של הצהובים, ויקטור באק הרים מאגף שמאל, קמארה כיסה לא מספיק טוב, פרנקולינו הוריד בחזה ובעט וולה היישר לרשת
  • '42
  • החמצה
  • הזדמנות נפלאה למכבי תל אביב. סיסוקו שלח כדור ארוך נהדר לרביבו, שמהאוויר ומזווית קשה בעט לפינה של אולפסון, שקלט בקלות
  • '41
  • כרטיס צהוב
  • קסטיליו ביצע עבירה על דור פרץ וקיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
טייריס אסאנטה (Pedja Milosavljevic)טייריס אסאנטה (Pedja Milosavljevic)
רוי רביבו (Pedja Milosavljevic)רוי רביבו (Pedja Milosavljevic)
  • '35
  • אחר
  • הצהובים מרבים לאבד כדור, הדנים לוחצים גבוה והשתלטו על העניינים
  • '23
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה למיטיולן. כדור הוגבה מצד ימין, אסאנטה הרחיק לא מספיק טוב וקסטיליו נגח מעל השער
אושר דוידה רץ (Pedja Milosavljevic)אושר דוידה רץ (Pedja Milosavljevic)
איתמר נוי (Pedja Milosavljevic)איתמר נוי (Pedja Milosavljevic)
  • '17
  • אחר
  • אחרי דקות טובות, הצהובים מעט איבדו ריכוז בהגנה, כשסיסוקו איבד כדור וגרם לשני מצבים של הדנים, אך מכבי התעשתה והצליחה להרחיק את הסכנה
  • '13
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת לצהובים, שנראים טוב בפתיחה. כדור ארוך הגיע לאושר דוידה שהיה באגף, שחקן הכנף חתך שמאלה עם הרגל החזקה שלו ובעט טוב, הכדור פספס את המסגרת
איסוף סיסוקו בועט (Pedja Milosavljevic)איסוף סיסוקו בועט (Pedja Milosavljevic)
דור פרץ ואושר דוידה (Pedja Milosavljevic)דור פרץ ואושר דוידה (Pedja Milosavljevic)
  • '8
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה למכבי ת"א. איתמר נוי מסר לאיסוף סיסוקו שנותר חופשי מכ-25 מטרים, הקשר התקדם מעט ושחרר בעיטה חזקה ושטוחה ברגל שמאל, אולפסון ירד היטב והדף לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גיאורגי קבאקוב הוציא את ההתמודדות לדרך!
שחקני מכבי תל אביב בחימום (Pedja Milosavljevic)שחקני מכבי תל אביב בחימום (Pedja Milosavljevic)
שחקני מכבי תל אביב (Pedja Milosavljevic)שחקני מכבי תל אביב (Pedja Milosavljevic)
