ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

מכבי תל אביב מודאגת: לאבד את בליץ' זו מכה

האלופה תפגוש את מיטיולן ב-22:00 בלי הקשר, שנראה כי ישוב רק לאחר הפגרה הקרובה: "הוא שינה את הקבוצה, זו הזדמנות לשחקנים אחרים לשנות את מצבם"

|
כריסטיאן בליץ' (רדאד ג'בארה)
כריסטיאן בליץ' (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב תפגוש הערב (חמישי, 22:00) את מיטיולן במחזור השלישי של הליגה האירופית ותעשה זאת ללא כריסטיאן בליץ', הקשר הסרבי, שנפצע באימון המסכם בשריר הירך האחורי. אצל האלופה מעריכים כי הוא ישוב רק לאחר הפגרה הקרובה שתזמן משחקי נבחרת ושבוע חופש נוסף בשל שזרוע המגרשים בישראל. המשמעות היא שבליץ' לא ישחק גם מול עירוני קריית שמונה, בני ריינה, אסטון וילה ובית"ר ירושלים. 

"לאבד את זה בליץ' זו מכה", הודו במכבי ת"א. "הוא שינה את הקבוצה, כולנו ראינו כמה הוא היה משמעותי מאז שהוא הצטרף, אבל, אולי זו הזדמנות לשחקנים אחרים לשנות את מצבם. בשביל זה יש פה סגל רחב וגדול. בסופו של דבר בכל משחק ישבו שני קשרים בספסל אם לא שלושה, ועכשיו יש להם הזדמנות לתפוס את המקום". 

הפציעה של בליץ' מן הסתם שיבשה את התכניות של לאזטיץ' לקראת המשחק שכן הוא היה אמור לפתוח לצידם של איסוף סיסוקו ואיתמר נוי. כעת השאלה היא מי השחקן שיתפוס את המקום בהרכב. האם יהיה זה קרווין אנדרדה או עידו שחר, כאשר לאזטיץ' יכול גם להחזיר את דור פרץ לאמצע ובעצם את המקום של בליץ' להעניק לשחקן כנף. 

זז'רקו לאזטיץ' וכריסטיאן בליץ' (Picture by Pedja Milosavljevic)

מכיוון שהפציעה התרחשה באימון המסכם, ללאזטיץ' לא הייתה הזדמנות אמיתית לתרגל את ההרכב בלעדיו והוא יעביר את הדגשים שלו באסיפה לפני המשחק. האלופה הישראלית תזכה הערב לתמיכה של כמה מאות אוהדים כאשר כ-500 מהם נמצאים בבודפשט ויגיעו בהסעות מיוחדות למשחק, ואחרים יגיעו מבלגרד אחרי שצפו במשחק הכדורסל של מכבי ת"א נגד ריאל מדריד אמש. 

הרכב משוער: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, רז שלמה, עלי קמארה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, איתמר נוי, דור פרץ, אושר דוידה, קרווין אנדרדה (עידו שחר), אלעד מדמון.

