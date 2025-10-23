שחקן בית ג'אן צבט שופט והורחק עד סוף העונה

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל הטיל עונש חמור במיוחד על שחקן מ.ס בית ג’אן ראני מליגה ג’, חוסאם מרעי, שהורחק מכל פעילות עד ל-31 ביולי 2026, לאחר שפגע פיזית בשופט שלמה חתוקה במהלך משחק ליגה ג’ גליל עליון.

האירוע התרחש במסגרת המחזור הרביעי, במשחק בין איחוד בני מג’דל כרום למ.ס בית ג’אן ראני, שהסתיים בניצחון 0:6 למג’דל כרום. לפי דו"ח השופט, בדקה ה-21 צבט מרעי את חתוקה בחוזקה מתחת לצלעות לאחר שריקה נגד קבוצתו, ונשלף לעברו כרטיס אדום ישיר. למרות חומרת המעשה, השופט בחר להמשיך את המשחק מתוך שיקול דעת, לאחר שהבחין כי שאר השחקנים שמרו על התנהגות ספורטיבית.

בדו"ח המשחק כתב חתוקה: “בדקה ה־21 הורחק השחקן חוסאם מרעי מקבוצת מ.ס בית ג’אן ראני. השחקן מחה על עבירה שנשרקה נגד קבוצתו, הגיע לעברי וצבט אותי בחוזקה מתחת לצלעות. הצביטה נעשתה באופן מכוון ובוטה במטרה לפגוע בי כשופט המשחק. לפי חוקת המשחק הייתי אמור להפסיק את ההתמודדות, אך ראיתי ששתי הקבוצות מתנהגות בצורה מכובדת ולכן בחרתי להפעיל שיקול דעת ולהמשיך את המשחק לאחר הרחקת השחקן”.

הדיין עו"ד ישראל שמעוני, קבע כי מרעי אשם בעבירה של "פגיעה גופנית בשופט המשחק", והרחיק אותו עד לתום עונת 2025/26. עוד צוין בהחלטה כי מדובר בעבירה חוזרת – בעונת 2021/22, כאשר שיחק במ.כ אבירי הצפון כפר סמיע, הוא הורחק גם אז בשל פגיעה בשופט ונענש בהרחקה עד לסיום אותה עונה.