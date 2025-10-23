יום חמישי, 23.10.2025 שעה 11:10
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב' 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
 ליגה ב דרום א 
30-31א.ס חולון מור 1
30-31הפועל הוד השרון2
33-41בית"ר ת"א חולון3
31-21הפועל לוד4
12-21מכבי עמישב פ"ת5
12-21בית"ר ר"ג6
12-21מ.ס. בני יפו7
12-21הפועל כפר קאסם8
11-11הכח עמידר ר"ג9
11-11הפועל מחנה יהודה10
11-11בית"ר פ"ת11
11-11בית"ר כפ"ס12
04-31בני ג'לג'וליה 13
02-11הפועל קרית אונו14
03-01עירוני בית דגן15
03-01מכבי כפר יונה 16
 ליגה ב דרום ב 
31-141הפועל ירוחם1
31-41עירוני בית שמש2
30-31מ.ס. רמלה3
31-31מכבי נתיבות4
30-11מ.כ. שדרות5
11-11בית"ר קרית גת6
11-11הפועל שגב שלום7
10-01בני אילת8
10-01מ.ס. שיכון המזרח9
10-01מ.כ. ערד10
10-01עירוני אשקלון11
01-01איחוד צעירי אבו גוש 12
03-11בני אשדוד13
04-11מכבי ב"ש14
03-01מכבי באר יעקב 15
014-11מכבי שעריים16

שחקן בית ג'אן צבט שופט והורחק עד סוף העונה

הדיין עו"ד ישראל שמעוני לא הותיר מקום לספק ב"פגיעה גופנית בשופט" וקבע כי חוסאם מרעי בן ה-23, יורחק עד קיץ 2026. זו הפעם השנייה שפוגע בשופט

|
כרטיס אדום (יונתן גינזבורג)
כרטיס אדום (יונתן גינזבורג)

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל הטיל עונש חמור במיוחד על שחקן מ.ס בית ג’אן ראני מליגה ג’, חוסאם מרעי, שהורחק מכל פעילות עד ל-31 ביולי 2026, לאחר שפגע פיזית בשופט שלמה חתוקה במהלך משחק ליגה ג’ גליל עליון.

האירוע התרחש במסגרת המחזור הרביעי, במשחק בין איחוד בני מג’דל כרום למ.ס בית ג’אן ראני, שהסתיים בניצחון 0:6 למג’דל כרום. לפי דו"ח השופט, בדקה ה-21 צבט מרעי את חתוקה בחוזקה מתחת לצלעות לאחר שריקה נגד קבוצתו, ונשלף לעברו כרטיס אדום ישיר. למרות חומרת המעשה, השופט בחר להמשיך את המשחק מתוך שיקול דעת, לאחר שהבחין כי שאר השחקנים שמרו על התנהגות ספורטיבית.

בדו"ח המשחק כתב חתוקה: “בדקה ה־21 הורחק השחקן חוסאם מרעי מקבוצת מ.ס בית ג’אן ראני. השחקן מחה על עבירה שנשרקה נגד קבוצתו, הגיע לעברי וצבט אותי בחוזקה מתחת לצלעות. הצביטה נעשתה באופן מכוון ובוטה במטרה לפגוע בי כשופט המשחק. לפי חוקת המשחק הייתי אמור להפסיק את ההתמודדות, אך ראיתי ששתי הקבוצות מתנהגות בצורה מכובדת ולכן בחרתי להפעיל שיקול דעת ולהמשיך את המשחק לאחר הרחקת השחקן”.

הדיין עו"ד ישראל שמעוני, קבע כי מרעי אשם בעבירה של "פגיעה גופנית בשופט המשחק", והרחיק אותו עד לתום עונת 2025/26. עוד צוין בהחלטה כי מדובר בעבירה חוזרת – בעונת 2021/22, כאשר שיחק במ.כ אבירי הצפון כפר סמיע, הוא הורחק גם אז בשל פגיעה בשופט ונענש בהרחקה עד לסיום אותה עונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */