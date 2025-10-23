"דני אבדיה משקף את הפילוסופיה של פורטלנד"

דני אבדיה ממשיך לבסס את מעמדו כאחד השחקנים המרכזיים בפורטלנד, והתקשורת האמריקאית לא פספסה את התרומה שלו במשחק מול מינסוטה. בכתבות בארצות הברית נכתב כי הישראלי היה זה שקבע את הטון מהפתיחה.

“אבדיה לקח את ההובלה כבר בתחילת המשחק, תקף את הסל במהירות וללא רחמים. ההתקפה שלו שיקפה את הפילוסופיה של פורטלנד: קדימה בכל מחיר”. בארה”ב אף טענו: “האנרגיה והישירות שלו בתחילת המשחק הדביקו את שאר הקבוצה, ויצרו קצב התקפי גבוה שאִפשר לבלייזרס להתמודד שווה מול שווה מול אחת הקבוצות החזקות במערב”.

למרות שהתרומה ההתקפית של אבדיה נרגעה מעט בהמשך, הוא סיים את הערב עם 20 נקודות, 7 ריבאונדים ותרומה ניכרת בקצב ובאינטנסיביות של הקבוצה. בארה”ב ציינו כי “אבדיה היה הלב הפועם של הקבוצה במחצית הראשונה, הראה נחישות ויכולת לחדור לצבע שוב ושוב, גם מול שומרים פיזיים”.

דני אבדיה (רויטרס)

מאמן הקבוצה, צ'ונסי בילאפס, החמיא לשחקניו אחרי המשחק והדגיש את רוח הלחימה שבלטה גם למרות ההפסד: “אני שמח מאיך ששיחקנו וגאה בשחקנים. אני רוצה ליצור מצב שבו אם מנצחים אותנו, צריך להרוויח את זה. ראיתם איך אנחנו רוצים לשחק העונה”.

בארצות הברית מציינים שאבדיה לא רק מביא תרומה סטטיסטית אלא גם משרה ביטחון סביבו, שחקן שמוכן לקחת אחריות מוקדמת בעונה חדשה שעדיין מחפשת זהות. הדרך עוד ארוכה, אך אם הבלייזרס ימשיכו לשחק בקצב שראינו מול מינסוטה, ברור שאבדיה יהיה חלק מרכזי מהסיפור של פורטלנד השנה.