המשבר באייאקס: אין אפשרות להיפרד מהייטינחה

כאשר הוחלף אתמול אוסקר גלוך בדקה ה-23 בסטמפורד ברידג', השמיעו אוהדי אייאקס ביציע קריאות בוטות מאוד נגד המאמן ג'וני הייטינחה. הם מחו על כך שהשחקן היצירתי ביותר הוקרב בעוד הקבוצה נמצאת בפיגור. הייטינחה רצה לצמצם נזקים אחרי הרחקה מוקדמת של קנת טיילור, אבל המהלך ממש לא הוכיח את עצמו. מחדלים בעורף ועבירות מטופשות ברחבה אפשרו לצ'לסי לנצח 1:5, והתוצאה יכולה הייתה להיות גבוהה אף יותר לו הכחולים היו לוחצים על הדוושה אחרי ההפסקה.

"לא נהניתי לשמוע את הקהל שלנו, אבל אני מבין אותו. האנשים מאוכזבים. גלוך הוא שחקן שגורם לך לרצות ללכת לאצטדיון, הם רוצים אותו על המגרש. עם זאת, כאשר אתה נשאר בנחיתות מספרית אתה צריך לקבל החלטות מסוימות", הסביר הייטינחה אחרי שריקת הסיום, בלי להודות ש"ההחלטה המסוימת" נכשלה. למעשה, מעטות הן החלטותיו של המאמן שהוכיחו את עצמן מאז אוגוסט. פתיחת העונה של אייאקס קטסטרופלית בכל החזיתות, והמשבר הולך ומעמיק עם כל משחק שחולף.

בליגת האלופות, היה זה הפסד שלישי רצוף, והחבורה מאמסטרדם נותרה ללא נקודות במקום האחרון. ההולנדים קיבלו בהבנה 2:0 ביתי מול אינטר, אבל התבוסה 4:0 במארסיי הייתה מחפירה, וכעת הגיע פיאסקו נוסף בהפרש 4 שערים. עם הפרש שערים 11:1, מחזיקה אייאקס גם במאזן ההגנה הגרוע ביותר, וגם במאזן ההתקפה הגרוע ביותר. אפשר אולי לקוות בזהירות שהתוצאות ישתפרו מול גלאטסראיי ובנפיקה במחזורים הקרובים, אבל הסיכוי להעפיל לשלב הבא לא מזהיר כבר עכשיו.

גלוך מוחלף (IMAGO)

באשר לליגה ההולנדית, אייאקס מדורגת רביעית בלבד, בהפרש 9 נקודות מהמובילה פיינורד. במחזור האחרון היא רשמה הפסד ראשון, 2:0 ביתי מול אלקמאר שהייתה טובה הרבה יותר. אלמלא הפעולות הקריטיות של גלוך, ההפסדים היו מגיעים גם קודם לכן, כי הקשר הישראלי השווה ל-2:2 באיינדהובן בדקה ה-88, ואז גם ל-3:3 באצטדיונה של ספרטה רוטרדראם עמוק בזמן פציעות. בשני המקרים הוא שולב כמחליף, והפרשנים מתחו ביקורת נוקבת על הייטינחה על כך שייבש את הרכש היקר שלו על הספסל. העניין הוא כי גלוך בהרכב לא בהכרח עוזר, כפי שניתן היה לראות נגד מארסיי ואלמקאר. דרושה שיטת משחק שתסייע לו ולחבריו להביא את הכישורים לידי ביטוי, ומתקבל הרושם שהיא לא קיימת.

כעת מתגעגעים באמסטרדם לפרנצ'סקו פאריולי. האיטלקי הצעיר מונה בקיץ 2024, שיקם את הקבוצה אחרי עונת שפל מזעזעת, וכמעט הצעיד אותה לזכייה סנסציונית באליפות. אייאקס בזבזה איכשהו יתרון של 9 נקודות בפסגה 5 מחזורים לסיום, ואיבדה את הכתר לטובת איינדהובן, אבל במבט מפוכח גם המקום השני היווה הישג כביר בהתחשב במגבלות הסגל. בזמן אמת, העדיפו אוהדים ופרשנים רבים לראות את התמונה אחרת, כי סגנון המשחק המאורגן והמבוקר של פאריולי נתפס כמשעמם בעיניהם. הוא לא הלם את המסורת והמורשת, והאיטלקי נקטל ללא רחמים על כך שהוא הולך נגד ערכי המועדון. במידה מסוימת, זה היה נכון, והיו שנשמו לרווחה כאשר הוא הודיע בדמעות על התפטרותו בעקבות הפיאסקו במחזורי הסיום.

פרנצ'סקו פאריולי (רויטרס)

מטרת ההנהלה הייתה לחזור לשורשים, והמשימה הוטלה על הייטינחה, בוגר המועדון שמבין אותו מבפנים. הוא אמנם לא הוכיח את עצמו בקדנציה כמאמן זמני ב-2023, אבל המנהל הטכני אלכס קרוס והמנהל הספורטיבי מריין בויקר הניחו כי צבר מאז ניסיון נוסף כעוזר מאמן באברטון ובליברפול. הם סבורים כעת כי מוקדם מדי להדיח את המאמן כבר באוקטובר, אבל ההבדל בהשוואה לעונת פאריולי עצום. מקבוצה מסודרת שידעה מה היא רוצה, הפכה אייאקס לשבר כלי ללא תוכנית כלשהי. העובדה כי פאריולי עצמו עושה חיים משוגעים בפורטו, עם מאזן כמעט מושלם בליגה הפורטוגלית ובליגה האירופית, מעצימה את תחושת ההחמצה.

רכישתו של גלוך מזלצבורג תמורת 15 מיליון אירו עוררה אופטימיות באייאקס. היא היוותה סימן לשאפתנות, ונועדה לפתרון את בעיית המחסור ביצירתיות שאפיין את העונה שעברה. הייטינחה הבטיח כדורגל מסוגנן, אטרקטיבי והתקפי הרבה יותר, והישראלי היה אמור להיות המנוע מאחורי המהפכה. בפועל, הוא נותר על הספסל במשחקים רבים, והפרשן הבכיר יוהאן אינאן קבע במאמר שפרסם בתחילת אוקטובר: "במערכת הופתעו מכך שלא הייתה תוכנית ברורה כיצד להשתמש בכוכב היקר שהוחתם".

הייטינחה וגלוך (IMAGO)

קרוס האשים לפני שנתיים את המנהל הספורטיבי הקודם סוון מיסלינטאט בהיותו "שרלטן ורמאי" בגלל בניית סגל לא מאוזן באופן קיצוני. עם זאת, גם הסגל הנוכחי עליו חתום קרוס אינו מאוזן כלל, עם חורים במרכז המגרש ובעמדת המגן השמאלי. קרוס ובויקר מקבלים כעת בדיעבד את הקרדיט על כך שהימרו על פאריולי, אבל פעולותיהם בשנה האחרונה מוגדרות ככושלות, והם נאלצים לעבודה בסביבה פנימה פוליטית מורכבת מאוד, לצד "המועצה המפקחת" בראשות כוכב העבר דני בלינד. "יותר מדי אנשים חושבים שהם רשאים להתערב בהחלטות", כתב אינאן, והמצב הזה לא מאפשרת לאייאקס לגבש אסטרטגיה ברורה ומסודרת. האווירה בתוך המועדון מתוחה, ויש חשדנות וחוסר אמון בין הגורמים השונים.

בראיון שהעניק לאתר האינטרנט המוביל של אוהדי אייאקס בשבוע שעבר, סיפק קרוס מספר ציטוטים שהרתיחו את דמם. הוא טען כי חזה את התבוסה במארסיי וסיפר שאמר לצוות המקצועי כי הפסד מינימלי מול אינטר לא היה מאכזב אותו. האמירות האלה נתפסות כחוסר שאפתנות במקרה הטוב וכתבוסתנות במקרה הרע. המנהל הטכני אף טען כי אינו מוכן להדיח את הייטינחה. "מי שרוצה לפטר אותו, יצטרך לפטר גם אותי", הוא אמר. על הדרך, היא הסביר כי הציפיות ממנו לא מציאותיות לכאורה. "סיימנו במקום השני בעונה שעברה, וזה קרה מוקדם מדי. עכשיו זה חוזר אלינו כבומרנג, כי הלחץ על הייטינחה גבוה מדי", הוא קבע, בלי להבין שאצל אוהדי אייאקס רק אליפות באה בחשבון, גם אם המצב הכלכלי לא מזהיר בלשון המעטה. מבחינתם, המנהל שלא מבין את נפשו של המועדון יכול ללכת הביתה ביחד עם המאמן כבר היום.

הייטינחה וגלוך (IMAGO)

לטענת השדר הוותיק ג'ק ואן, לאייאקס פשוט אין אפשרות פיננסית לפטר את השניים. "זו חרפה שמינו את הייטינחה. הרבה אנשים אמרו להם לא לעשות את זה, אבל הם הלכו עם הראש בקיר. גם העוזרים שלו חסרי ניסיון. רק הקופה הריקה של המועדון עוזרת לכולם לשמור על המשרות עכשיו", הוא אמר. הפרשנית לאונה שטנטלר קבעה: "המשימה של הייטינחה בלתי אפשרית. במועדון רוצים כדורגל של פעם, אבל במסגרת מדיניות הרכש הנוכחית זה לא ריאלי. בויקר וקרוס אחראים למשבר יותר מאשר המאמן".

כך או כך, החמישייה בסטמפורד ברידג' העמיקה אותו, והחילוף המוקדם של גלוך גרם לאוהדים לתעב את הגישה של הייטינחה עוד יותר. הקשר הישראלי נקלע לסיטואציה משונה בה שמור לו בינתיים תפקיד חיובי – הוא זה שהציל את אייאקס במשחק הכי גדול של העונה עד כה, והוא גם זה שלא מקבל באופן תמידי את הדקות להן הוא ראוי. אלא שבאופן כללי המצב לא בריא גם לו, והתקדמות מקצועית תתאפשר באופן הדרגתי ועקבי רק אם יקבל אשראי בשיטה שמתאימה עבורו. האם זה אפשרי עם ההנהלה הנוכחית ועם המאמן הנוכחי? ימים יגידו. בינתיים, התסכול על פניו של אוסקר אחרי החילופים מול אלקמאר וצ'לסי מספר את הסיפור שלו בתחילת הקדנציה בהולנד.