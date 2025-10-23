יום חמישי, 23.10.2025 שעה 08:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

חיפה תציג את בכר, שיכריע בין גולדברג לעיסאת

הירוקים יציגו את המאמן במסיבת עיתונאים ב-14:00. קנג'י גורה צפוי לפתוח לראשונה בהרכב, בכר יכריע האם להחזיר לסגל את מלמד, גם דהן מחכה להזדמנות

|
ברק בכר (עמרי שטיין)
ברק בכר (עמרי שטיין)

במכבי חיפה יציגו היום במסיבת עיתונאים בשעה 14:00 את המאמן ברק בכר שהחליף את דייגו פלורס שפוטר. לצד בכר אמור להיות גם מי שמשמש כסמכות המקצועית העליונה ליאור רפאלוב, שצפוי להסביר על ההחלטה לפטר את פלורס ואת הסיבות שבגללן הוחלט להחזיר את ברק בכר למשרת המאמן אחרי חמישה חודשים בלבד.

במקביל לכל אלה, בכר עצמו מודע לכך שעליו להכין את הקבוצה למשחק החוץ מול טבריה בידיעה שמדובר במוקש לא קטן. להוציא את פייר קורנו הפצוע, ליאור קאסה שנותח וסיים את העונה והבלם פדראו שיהיה כשיר במאת האחוזים רק בחודש הבא, לבכר יש סגל גדול ומגוון ממנו יצטרך להוציא את המיטב.

בכר יצטרך להכריע לגבי אחד משני הבלמים ליסב עיסאת שהועדף בתקופת פלורס או שון גולדברג שחזר לאימונים מלאים. מקומם של פיטר אגבה ועלי מוחמד נראה מובטח, כאשר בחלק הקדמי קנג'י גורה צפוי לפתוח לראשונה בהרכב. 

קנגקנג'י גורה (עמרי שטיין)

שאלת השחקן שיפתח מתחת לחלוץ: אחת הסוגיות שבכר יצטרך להחליט עליהן היא האם להחזיר לסגל את גיא מלמד שהושבת עד כה או לא. גם עומר דהן מחכה להזדמנות שלו לחזור לסגל אחרי שבתחילת העונה נמנע ממנו לעזוב לטובת קבוצות בליגת העל תחת הבטחה שיקבל הזדמנות ויהיה חלק משלישיית החלוצים שכוללת גם את טריבנטה סטיוארט וג'ורג'ה יובאנוביץ'.

