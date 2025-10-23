למרות הניצחון: מכבי ת"א חייבת רכז וסנטר

מכבי תל אביב ניצחה 91:92 את ריאל מדריד במשחק סופר מותח, שסיפק רגע אחד גדול במיוחד – שלשת ניצחון אדירה של תמיר בלאט, שהוכיח שוב שהוא ווינר אמיתי. ברגע האמת, בלאט קיבל את הכדור, שחרר – וקבר את השלשה שניצחה למכבי את המשחק. בפודקאסט מכבי סל דיברנו, לי נוף, רועי לוין ומשה ברדה על הניצחון של הצהובים ומה קורה למכבי כשתמיר בלאט השחקן המצטיין. ולמה דווקא הניצחון ממחיש את הצורך של הצהובים להתחזק

נגענו בנושא לוני ווקר שפתח בסערה. במחצית הראשונה הוא השתולל, קלע באחוזים גבוהים והיה בלתי ניתן לעצירה. אבל במחצית השנייה, כשהקליעה הפסיקה להיכנס, הוא בחר בדרך אחרת – לשחק חכם, אחראי, וליישם את הכדורסל של עודד קטש. לא כוכבות אישית, אלא אחריות קבוצתית.

עוד נקודה שעלתה על הפרק היא אושיי בריסט שממשיך להרשים. הפורוורד האמריקאי מציג עוצמה, ומסתמן כאחת ההפתעות החיוביות של פתיחת העונה. וכמובן שסיפרנו את מאחורי הקלעים איך חזרו המשחקים לישראל וכמה זה יכול לעודד את אוהדי מכבי.