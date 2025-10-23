40 למקסי במותחן מול בוסטון, הצגה לוומבניאמה

עונת ה-NBA נפתחה וסיפקה גם הפעם לילה סוער ומלא כוכבים, כשמספר שחקנים בלטו כבר במשחקי הבכורה. יאניס אנטטוקומפו הוביל את מילווקי לניצחון מרשים עם 37 נקודות, טייריס מקסי התפוצץ עם 40 נקודות במותחן מול בוסטון, וטורונטו הרשימה עם 138 נקודות על אטלנטה. ויקטור וומבניאמה נתן הצגה ענקית עם 40 נקודות ו-15 ריבאונדים מול דאלאס, גם אורלנדו חגגה פתיחה מוצלחת בדרבי מול מיאמי, בעוד ניו יורק פתחה עידן חדש עם ניצחון מרשים על קליבלנד, לילה שממחיש עד כמה העונה החדשה צפויה להיות פתוחה ומרתקת.

בוסטון – פילדלפיה 117:116

פילדלפיה פתחה את העונה עם ניצחון דרמטי על הסלטיקס באולם ה-TD גארדן, במשחק שנכנס להיסטוריה בזכות בכורה מדהימה של הרוקי וי.ג’יי אדג’קום. הגארד הצעיר קלע 34 נקודות בבכורה הרשמית שלו, הכי הרבה לשחקן במשחק ראשון מאז ווילט צ’מברליין ב-1959.

פילדלפיה חוגגת (רויטרס)

טייריס מקסי היה המצטיין של הסיקסרס עם 40 נקודות והוביל קאמבק מרשים ברבע האחרון. ג’ואל אמביד חזר מפרישה ממושכת מאז פברואר, אך התקשה עם 4 נקודות בלבד (1 מ-9 מהשדה) ו-6 ריבאונדים ב-20 דקות. אצל הסלטיקס, ג’יילן בראון קלע 25 נקודות במשחק החזרה מפציעה, בעוד דריק ווייט הוסיף 25 משלו, מתוכן 13 ברבע השלישי, אך החטאות של פייטון פריצ’רד בשניות הסיום מנעו מבוסטון את הניצחון.

אמביד בסיום (רויטרס)

דאלאס - סן אנטוניו 125:92

הספרס הציגו הצהרת כוונות מרשימה בפתיחת העונה, כשויקטור וומבניאמה סיפק ערב מפלצתי עם 40 נקודות ו-15 ריבאונדים והוביל את קבוצתו לניצחון מוחץ על המאבריקס. הענק הצרפתי שלט לחלוטין באזור הצבע, הוסיף שלוש חסימות ודאנקים אדירים, והראה שהוא חזר במלוא העוצמה אחרי הניתוח שעבר בעונה שעברה בשל קריש דם בכתף.

לצדו, סטפון קאסל, רוקי השנה בעונה שעברה, קלע 22 נקודות, ודילן הארפר תרם 15 מהספסל. אצל המאבריקס, אנתוני דייויס רשם 22 נקודות ו-13 ריבאונדים, בעוד הבחירה הראשונה בדראפט, קופר פלאג בן ה-18, התקשה מאוד בבכורה שלו וסיים עם 10 נקודות ו-10 ריבאונדים בלבד. הספרס השתלטו על המשחק בריצת 0:13 לקראת סיום המחצית, בהובלת וומבניאמה, שהוכיח שוב מדוע הוא נחשב לאחת התופעות הגדולות של ה-NBA המודרנית.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

ניו יורק – קליבלנד 111:119

הניקס פתחו את עונת ה-NBA ברגל ימין עם ניצחון על הקאבלירס, במשחק הבכורה של המאמן החדש מייק בראון. אוג’י אנונובי הוביל את הניקס עם 24 נקודות ו-14 ריבאונדים, בעוד ג’יילן ברונסון הוסיף 23 נקודות. קרל-אנתוני טאונס תרם 19 נקודות ו-11 ריבאונדים.

הניקס עלו ליתרון של 17 נקודות כבר במחצית הראשונה, איבדו אותו בעקבות התעוררות של דונובן מיטשל, אך רצף של 0:14 בתחילת הרבע האחרון החזיר להם את השליטה בדרך לניצחון. מיצ’ל סיים עם 31 נקודות, מתוכן 21 ברבע השלישי, ואוון מובלי תרם 22 נקודות ו-8 ריבאונדים לקאבס, שסבלו מחיסורים משמעותיים בסגל.

דונובן מיטשל בין שחקני הניקס (רויטרס)

מילווקי – וושינגטון 120:133

מילווקי פתחה את העונה בדיוק כפי שציפו ממנה, עם ניצחון מרשים על וושינגטון. יאניס אנטטוקומפו הוביל את האלופה לשעבר עם 37 נקודות ו-14 ריבאונדים במשחק שבו מילווקי לא פיגרה אפילו לשנייה. גארי טרנט ג’וניור הוסיף 17 נקודות, ומיילס טרנר רשם הופעת בכורה מוצלחת עם 11 נקודות, 8 ריבאונדים ו-5 אסיסטים.

בצד השני, כריס מידלטון, שחזר למילווקי לראשונה מאז הועבר בוושינגטון, קלע 23 נקודות וזכה לעמידת מחיאות כפיים חמה מהקהל המקומי. קישון ג’ורג’ הוסיף 21 נקודות לוויזארדס. הבאקס, שסיימו בעונה שעברה במקום הראשון בליגה באחוזים לשלוש, קלעו 18 מ-44 מחוץ לקשת והכתיבו קצב התקפי גבוה. אנטטוקומפו היה בלתי ניתן לעצירה ברבע האחרון, עם רצף אישי של 10 נקודות שהבטיח את הניצחון במשחק הפתיחה של הקבוצה של דוק ריברס.

יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

אורלנדו – מיאמי 121:125

המג’יק פתחו את העונה עם ניצחון דרמטי על ההיט בדרבי של פלורידה. פאולו בנקרו ופרנץ וגנר הובילו את המג’יק עם 24 נקודות כל אחד, ודסמונד ביין הוסיף 23 נקודות בבכורה שלו בקבוצה. נורמן פאוול היה המצטיין אצל מיאמי עם 28 נקודות, ובאם אדבאיו תרם 15 נקודות ו-12 ריבאונדים, אך ההיט איבדו יתרון של שבע נקודות ברבע הרביעי ולא קלעו סל שדה במשך יותר מארבע דקות.

ג’יילן סאגס, שחזר אחרי פציעה ממושכת, רשם הופעה מרשימה עם 14 נקודות (6 מ-7 מהשדה) וסיפק מהלכים הגנתיים מכריעים, כולל חטיפה וליי-אפ שצמצמו את הפער לפני שהעלה את אורלנדו ליתרון מכריע 58 שניות לסיום. וונדל קרטר חתם את הניצחון מהקו, וביין הוכיח שהוא חיזוק משמעותי עם קליעה מבחוץ ופתיחה מצוינת לחוזה החדש שלו.

אורלנדו חוגגת (רויטרס)

אטלנטה – טורונטו 138:118

הראפטורס פתחו את העונה בסערה עם ניצחון חוץ מרשים על ההוקס. אר.ג’יי בארט הוביל את הקנדים עם 25 נקודות, וברנדון אינגרם הצטיין בבכורה שלו במדי טורונטו עם 16 נקודות ו-9 ריבאונדים, אחרי שלא שיחק מאז שנפצע בעונה שעברה. סקוטי בארנס הוסיף 22 נקודות ו-9 אסיסטים, וגריידי דיק תרם 19 נקודות מהספסל.

הראפטורס קבעו שיא מועדון לפתיחת עונה עם 138 נקודות, כשהם קולעים 57% מהשדה ו-69% לשתיים, וניצלו היטב את המעברים בדרך לסלים קלים. בצד השני, ג’יילן ג’ונסון הצטיין עבור אטלנטה עם 22 נקודות, 8 אסיסטים ו-7 ריבאונדים, בעוד טריי יאנג הוסיף 22 אך התקשה מחוץ לקשת (1 מ-7). ריצה של 0:14 לקראת סיום הרבע השלישי פתחה פער של 23 נקודות לטורונטו שסגרה עניין, כשאינגרם ובארט הובילו ערב היסטורי לקבוצה.

סקוטי בארנס (רויטרס)

יוטה – לוס אנג’לס קליפרס 108:129

הג׳אז פתחו את העונה בסערה עם תצוגת כדורסל התקפית מהנה וניצחון גדול על הקליפרס. ווקר קסלר בלט עם 22 נקודות ו-9 ריבאונדים, בעוד לאורי מרקאנן הוסיף 20 נקודות. ברייס סנסבאו קלע 20 מהספסל והג׳אז קבעו שיא מועדון לנקודות במשחק פתיחה. הקבוצה של סולט לייק סיטי נראתה מלוכדת וחדה, עם 38 אסיסטים ב-48 סלי שדה וקליעה של 55% מהשדה.

קיונטה ג’ורג’ הצטיין בניהול המשחק עם 16 נקודות ו-9 אסיסטים. מנגד, הקליפרס הציגו משחק מבולבל בבכורה של ההרכב החדש שלהם, איביצה זובאץ’ הוביל עם 19 נקודות, ג׳יימס הארדן וברוק לופז תרמו 15 כל אחד, וקוואי לנארד התקשה עם 10 נקודות בלבד. עבור לוס אנג’לס זו פתיחת עונה מאכזבת במיוחד, בעוד הג׳אז הראו שהם רחוקים מלהיות קבוצה שנמצאת בתחתית כפי שציפו.

מארקנן ולנארד (רויטרס)

פיניקס – סקרמנטו 116:120

הסאנס פתחו את העונה עם קאמבק מרשים בבית, כשהפכו פיגור של 20 נקודות לניצחון במשחק הבכורה של המאמן ג’ורדן אוט. דווין בוקר הוביל עם 31 נקודות ותרם גם בניהול המשחק, ודילון ברוקס בלט בבכורה שלו עם 22 נקודות והגנה קשוחה על דמאר דרוזן ברבע האחרון. גרייסון אלן ורויס אוניל סיפקו סלים חשובים ברגעי ההכרעה, והקבוצה הוכיחה אופי ונחישות למרות היעדרו של ג’יילן גרין. מנגד, זאק לאבין (30 נקודות) ודרוזן (29) בלטו בקינגס, אך לא הצליחו למנוע את ההתרסקות במחצית השנייה מול פיניקס שנראתה ממוקדת וחדה.

דילון ברוקס (רויטרס)

ממפיס – ניו אורלינס 122:128

הגריזליס רשמו ניצחון ביתי מרשים על הפליקנס, במשחק שבו ג’ה מוראנט הוכיח שוב למה הוא אחד הכוכבים הדומיננטיים בליגה. מוראנט סיים עם 35 נקודות, כולל סל מכריע חצי דקה לסיום, שהעניק לגריזליס יתרון אותו שמרו מהקו עד לסיום.

ג’ארן ג’קסון תרם 18 נקודות לפני שיצא בעבירות, וקנטוויוס קולדוול-פופ הוסיף 15. הרוקי סדריק קאוורד בלט עם 14 נקודות ללא החטאה מהשדה. בצד השני, זאיון וויליאמסון סיפק תצוגה אדירה של 27 נקודות, 9 ריבאונדים, 5 חטיפות ו-5 אסיסטים, אך זה לא הספיק לפליקנס, שנפלו לקאמבק עצום של ממפיס ברבע השלישי, ריצה של 6:27 שהפכה פיגור לניצחון.

ג'ה מוראנט וג'ארן ג'קסון ג'וניור חוגגים (רויטרס)

שיקגו – דטרויט 111:115

הבולס השיגו ניצחון דרמטי על הפיסטונס, אחרי שכמעט איבדו יתרון עצום של 23 נקודות. ניקולה ווצ’ביץ’ היה המצטיין עם 28 נקודות ו-14 ריבאונדים, בעוד מטאס בוזליס הרוקי קלע 21 נקודות והלהיב את הקהל עם דאנק אלי-אופ מרהיב. ג’וש גידי הוסיף 19 נקודות ו-11 אסיסטים וסגר עניין מהקו בשניות הסיום. בצד השני, קייד קאנינגהאם הוביל את דטרויט עם 23 נקודות, איזיאה סטיוארט תרם 20 ו-10 ריבאונדים, אך הפסד במשחק הפתיחה השאיר טעם מר לקבוצה שהגיעה עם שאיפות גדולות אחרי עונת פריצה.