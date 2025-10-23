יום רביעי, 28.01.2026 שעה 00:46
ליגת האלופות 25-26
212-207ארסנל1
187-207באיירן מינכן2
158-197ריאל מדריד3
158-147ליברפול4
147-157טוטנהאם5
1310-207פאריס סן-ז'רמן6
136-167ניוקאסל7
138-147צ'לסי8
1313-187ברצלונה9
139-147ספורטינג ליסבון10
139-137מנצ'סטר סיטי11
1313-167אתלטיקו מדריד12
139-107אטאלנטה13
127-137אינטר14
1210-147יובנטוס15
1115-197בורוסיה דורטמונד16
109-97גלאטסראיי17
1015-137קרבאח אגדם18
911-117מארסיי19
914-107באייר לברקוזן20
914-87מונאקו21
814-157פ.ס.וו. איינדהובן22
811-77אתלטיק בילבאו23
813-87אולימפיאקוס24
812-77נאפולי25
817-117פ.צ. קופנהאגן26
717-127קלאב ברוז'27
614-127בודה גלימט28
610-67בנפיקה ליסבון29
610-47פאפוס30
617-77אוניון סן ז'ילואז31
619-77אייאקס32
419-107איינטרכט פרנקפורט33
315-47סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

אוהדי ליברפול נגד מוחמד סלאח: "טעות אנוכית"

הכוכב נכנס כמחליף ב-1:5 על פרנקפורט, יכול היה לסדר לווירץ שער בכורה והחמיץ בעצמו. ואן דייק: "לא יודע אם זו הצהרה". פרימפונג ואיסאק נפצעו

|
מוחמד סלאח מחמיץ (IMAGO)
מוחמד סלאח מחמיץ (IMAGO)

ליברפול סיימה את התקופה הרעה. אחרי שהייתה במשבר עם ארבעה הפסדים רצופים, כשנראה ששחקני הרכש לא פוגעים ושום דבר לא הולך כמו שצריך, החבורה של ארנה סלוט חזרה לנצח עם 1:5 אדיר על איינטרכט פרנקפורט בחוץ בליגת האלופות, אבל לא הכל ורוד במרסיסייד.

מוחמד סלאח איבד את מקומו בהרכב לאור יכולתו הירודה בתקופה האחרונה, נכנס רק בדקה ה-74 כשליברפול כבר הובילה 1:5 וקיבל הזדמנות מצוינת לסדר לפלוריאן וירץ את שער הבכורה שלו. במקום למסור, סלאח בחר לבעוט בעצמו – וההחמצה עוררה גל ביקורת ברשתות החברתיות, וגם בתקשורת כשב'דיילי מייל' נכתב: "הטעות האנוכית של סלאח".

כמו כן, אוהדים כתבו כי “זו הייתה יכולה להיות מתנה לווירץ שזקוק נואשות לשער ראשון”, ואחרים הוסיפו: “סלאח חייב להפסיק עם האנוכיות הזו, הוא מחפש שערים לעצמו במקום לבשל לחברים”.

וירג’יל ואן דייק, שנבחר למצטיין המשחק, אמר: “אני לא יודע אם זאת הצהרה, אבל ברור שזה משהו לבנות עליו. היינו מאוד מאוכזבים להפסיד ארבעה משחקים ברציפות, אבל היה עלינו להישאר מאוחדים ולהתעלם מהרעש שמסביב. היום ניצחנו, זה הכל. נתאושש ונתכונן לסוף השבוע”.

וירגוירג'יל ואן דייק (IMAGO)

על ההגנה של הרדס: “אנחנו מנסים לשמור על רשת נקייה וממשיכים לעבוד קשה מאוד, אבל בכדורגל תמיד יש אפשרות לספוג שערים. זה קרה לנו היום לצערי, אבל מה שחשוב זה להגיב ולנצח. בכל יום צריך לנסות להיות טובים יותר מאתמול. זה אולי נשמע קלישאתי, אבל זו המחשבה היחידה שצריכה להיות לנו”.

ג’רמי פרימפונג, שהגיע בקיץ מבאייר לברקוזן, נפצע בשריר הירך ונאלץ לצאת כבר אחרי 19 דקות. גם אלכסנדר איסאק, שהוחלף במחצית בשל מתיחה במפשעה, עלול להיעדר מהמשחק הקרוב. “זה חבל מאוד”, אמר סלוט לאחר המשחק. “ניסינו להחזיר את איסאק בהדרגה אחרי תקופה ארוכה בחוץ, אבל כנראה שהוא עוד לא במאה אחוז”.

למרות זאת, המאמן ההולנדי החמיא לשחקניו על התגובה המרשימה אחרי ההפסד למנצ’סטר יונייטד: “יצרנו הרבה מצבים גם בשבועות האחרונים, אבל הפעם הצלחנו לממש אותם. אקיטיקה הראה מהירות וביטחון, זו הייתה הופעה מצוינת”.

אקיטיקה, שכבש את שערו השישי העונה, הודה כי המשחק היה מיוחד עבורו: “זה הרגיש כמו לחזור הביתה. אני חייב הרבה לפרנקפורט – הם עשו אותי לשחקן שאני היום”.

