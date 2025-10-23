אוהדי ליברפול נגד מוחמד סלאח: "טעות אנוכית"

ליברפול סיימה את התקופה הרעה. אחרי שהייתה במשבר עם ארבעה הפסדים רצופים, כשנראה ששחקני הרכש לא פוגעים ושום דבר לא הולך כמו שצריך, החבורה של ארנה סלוט חזרה לנצח עם 1:5 אדיר על איינטרכט פרנקפורט בחוץ בליגת האלופות, אבל לא הכל ורוד במרסיסייד.

מוחמד סלאח איבד את מקומו בהרכב לאור יכולתו הירודה בתקופה האחרונה, נכנס רק בדקה ה-74 כשליברפול כבר הובילה 1:5 וקיבל הזדמנות מצוינת לסדר לפלוריאן וירץ את שער הבכורה שלו. במקום למסור, סלאח בחר לבעוט בעצמו – וההחמצה עוררה גל ביקורת ברשתות החברתיות, וגם בתקשורת כשב'דיילי מייל' נכתב: "הטעות האנוכית של סלאח".

כמו כן, אוהדים כתבו כי “זו הייתה יכולה להיות מתנה לווירץ שזקוק נואשות לשער ראשון”, ואחרים הוסיפו: “סלאח חייב להפסיק עם האנוכיות הזו, הוא מחפש שערים לעצמו במקום לבשל לחברים”.

וירג’יל ואן דייק, שנבחר למצטיין המשחק, אמר: “אני לא יודע אם זאת הצהרה, אבל ברור שזה משהו לבנות עליו. היינו מאוד מאוכזבים להפסיד ארבעה משחקים ברציפות, אבל היה עלינו להישאר מאוחדים ולהתעלם מהרעש שמסביב. היום ניצחנו, זה הכל. נתאושש ונתכונן לסוף השבוע”.

וירג'יל ואן דייק (IMAGO)

על ההגנה של הרדס: “אנחנו מנסים לשמור על רשת נקייה וממשיכים לעבוד קשה מאוד, אבל בכדורגל תמיד יש אפשרות לספוג שערים. זה קרה לנו היום לצערי, אבל מה שחשוב זה להגיב ולנצח. בכל יום צריך לנסות להיות טובים יותר מאתמול. זה אולי נשמע קלישאתי, אבל זו המחשבה היחידה שצריכה להיות לנו”.

ג’רמי פרימפונג, שהגיע בקיץ מבאייר לברקוזן, נפצע בשריר הירך ונאלץ לצאת כבר אחרי 19 דקות. גם אלכסנדר איסאק, שהוחלף במחצית בשל מתיחה במפשעה, עלול להיעדר מהמשחק הקרוב. “זה חבל מאוד”, אמר סלוט לאחר המשחק. “ניסינו להחזיר את איסאק בהדרגה אחרי תקופה ארוכה בחוץ, אבל כנראה שהוא עוד לא במאה אחוז”.

למרות זאת, המאמן ההולנדי החמיא לשחקניו על התגובה המרשימה אחרי ההפסד למנצ’סטר יונייטד: “יצרנו הרבה מצבים גם בשבועות האחרונים, אבל הפעם הצלחנו לממש אותם. אקיטיקה הראה מהירות וביטחון, זו הייתה הופעה מצוינת”.

אקיטיקה, שכבש את שערו השישי העונה, הודה כי המשחק היה מיוחד עבורו: “זה הרגיש כמו לחזור הביתה. אני חייב הרבה לפרנקפורט – הם עשו אותי לשחקן שאני היום”.