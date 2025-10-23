יום רביעי, 28.01.2026 שעה 00:46
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
212-207ארסנל1
187-207באיירן מינכן2
158-197ריאל מדריד3
158-147ליברפול4
147-157טוטנהאם5
1310-207פאריס סן-ז'רמן6
136-167ניוקאסל7
138-147צ'לסי8
1313-187ברצלונה9
139-147ספורטינג ליסבון10
139-137מנצ'סטר סיטי11
1313-167אתלטיקו מדריד12
139-107אטאלנטה13
127-137אינטר14
1210-147יובנטוס15
1115-197בורוסיה דורטמונד16
109-97גלאטסראיי17
1015-137קרבאח אגדם18
911-117מארסיי19
914-107באייר לברקוזן20
914-87מונאקו21
814-157פ.ס.וו. איינדהובן22
811-77אתלטיק בילבאו23
813-87אולימפיאקוס24
812-77נאפולי25
817-117פ.צ. קופנהאגן26
717-127קלאב ברוז'27
614-127בודה גלימט28
610-67בנפיקה ליסבון29
610-47פאפוס30
617-77אוניון סן ז'ילואז31
619-77אייאקס32
419-107איינטרכט פרנקפורט33
315-47סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

קורטואה: יובנטוס פגעו בנו, חייבים לבחון את זה

שוער ריאל מדריד דיבר לאחר הניצחון הקשה: "זה היה קשה, לקחנו את זה עם הרבה מאמץ". על בלינגהאם הוסיף: "הוא חוזר למיטבו". ומה אמר על הקלאסיקו?

|
טיבו קורטואה (IMAGO)
טיבו קורטואה (IMAGO)

שוער ריאל מדריד, טיבו קורטואה, סיכם את הניצחון הקשה של קבוצתו על יובנטוס בליגת האלופות, כאשר הוא חגג הופעה מספר 300 במדי הבלאנקוס עם רשת נקייה. “אני מאוד שמח על הניצחון. זה היה קשה מאוד. היו הזדמנויות לשני הצדדים. לקחנו את זה עם הרבה מאמץ”, אמר קורטואה בסיום. “זה ניצחון חשוב מול קבוצה גדולה נוספת. הבא בתור זה אנפילד. בואו נמשיך הלאה”.

למרות הניצחון, השוער הבלגי התייחס לצורך לשפר את משחק הקבוצה, במיוחד בהתמודדות מול יריבות חזקות. “זו יובה, וכשהם מתגוננים נמוך ורוצים לצאת למתפרצות אנחנו צריכים להיכנס יותר קצב. צריכים לנוע יותר מצד לצד, לפתוח את האגפים. הם פגעו בנו בשלבי הפתיחה ואנחנו חייבים לבחון את זה”.

קורטואה התייחס גם להצלה החשובה שלו מול דושאן ולאחוביץ’: “המאמן רוצה שאשחק גבוה. כדור שמגיע בצורה כזו... זה היה נראה כאילו מיליטאו יגיע לכדור. ולאחוביץ’ הוא חלוץ נהדר, ואני שמח על ההצלה”.

קורטואה עוצר את ולאחוביץקורטואה עוצר את ולאחוביץ' (IMAGO)

ביחס לשער הניצחון, שיבח השוער את ג’וד בלינגהאם: “זה מה שאני אוהב בסוג כזה של שחקן. ויניסיוס מבצע את הפעולה והוא (בלינגהאם) נמצא על הכדור. הוא חוזר למיטבו. שמח על הניצחון”.

בסיום, קורטואה הביט קדימה אל הקלאסיקו המתקרב מול ברצלונה: “שתי הקבוצות שלנו בכושר טוב. זה יהיה משחק נהדר, אחרי שהפסדנו כמה בשנה שעברה. חשוב לנצח. זה יהיה משחק גדול ואני מקווה שננצח. אני מכבד אותם ואת ההכנות שלהם”.

