ווסלי סניידר ביקר: גלוך האחרון שהיה צריך לצאת

סערת אוסקר גלוך באייאקס מסרבת לדעוך, והפעם גם אחד מסמלי הכדורגל ההולנדי, ווסלי סניידר, הצטרף למבקרים. קשר העבר התייחס בחריפות להחלטתו של המאמן ג’ון הייטינחה להוציא את גלוך מוקדם כל כך במשחק ליגת האלופות מול צ’לסי.

"החילוף הזה...", אמר סניידר באנחה, לאחר שהוקרן קטע הווידאו שבו נראה גלוך יורד מהמגרש. ההחלטה התקבלה דקות ספורות אחרי שקנת טיילור הורחק בכרטיס אדום, ובדומה למה שקרה בשבת מול אלקמאר, גם הפעם היה זה גלוך ששילם את המחיר.

"אני הייתי מוציא את ווחהורסט", הסביר סניידר. "לא את גלוך. אייאקס הייתה צריכה שחקן קליל ומהיר יותר בהתקפות מעבר, וגלוך מתאים לזה הרבה יותר. הוא גם הוחלף מוקדם בשבוע שעבר, הקהל כבר נגדך. השחקן האחרון שאתה צריך להוציא הערב הוא גלוך. פשוט לא עושים את זה".

ווסלי סניידר (רויטרס)

סניידר הדגיש כי המאמן גרם נזק כפול, גם מקצועי וגם תדמיתי: "הקהל כולו נגדו. אתה שומע את הקריאות מהיציע, זה ברור שהאוהדים מאבדים אמון. כשאתה פוגע בשחקן הכי יצירתי שלך ככה, אתה מאבד את כל הקבוצה".

ואכן, היציעים באנגליה סערו. אוהדי אייאקס שבאו לעודד את הקבוצה בלונדון השמיעו קריאות רמות לעבר המאמן: "Johnny, get lost!", "ג’וני, תעוף!", שחזרו שוב ושוב מיציע האורחים בסטמפורד ברידג’.

אייאקס דווקא פתחה את המשחק לא רע, אך ספגה מכה כפולה כבר לאחר רבע שעה: טיילור הורחק לאחר תיקול חריף על פאקונדו בואננוטה, ואחרי התערבות ה-VAR נשלף האדום. פחות מדקה לאחר מכן, מרק גויו ניצל את הבלבול בהגנה והעלה את צ’לסי ל-0:1.

ואז הגיע החילוף שעורר את הסערה, הייטינחה החליט להוציא את גלוך ולהכניס במקומו את ג’ורתי מוקיו. הקשר הישראלי ירד מהמגרש בחיוך מריר, "זה כבר נהיה דפוס", אמר אחד הפרשנים ההולנדים. התגובות הקשות מהקהל לא איחרו לבוא, והמאמן ההולנדי הפך למטרה המרכזית. זמן קצר לאחר מכן גם ספגה אייאקס את השני מרגלי מויסס קאייסדו, והמשחק ברח לה מהידיים.

סניידר סיכם את הביקורת החריפה שלו במילים פשוטות: "אם אתה רוצה שהקבוצה שלך תאמין בך, אל תוציא את גלוך. הוא הדבר האחרון שנותר לך יציב שם".