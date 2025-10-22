הפועל ראשל"צ ניצחה 32:33 את נס ציונה בכדוריד

המחזור השישי בליגת ווינר בכדוריד יצא הערב לדרך, והוא יושלם מחר עם שני משחקים מסקרנים: האלופה הפועל ראשל"צ גברה על א.כ נס ציונה 32:33, אחרי מותחן נהדר שחתם משחק עם מספר מהפכים במהלכו. שני המשחקים האחרים היו פחות צמודים: המוליכה א.ס רמת השרון לא התקשתה בבירת הנגב - ניצחה 31:43, והותירה את באר שבע עדיין ללא נקודה במקום האחרון. מחזיקת גביע המדינה הפועל אשדוד צברה את הניצחון הרביעי שלה, עם 19:30 בקריית אונו, שנותרת בתחתית מעל נס ציונה ובאר שבע.

הפועל ראשל"צ - א.כ נס ציונה 32:33

האלופה רשמה ניצחון, אבל הדרך אליו לגמרי לא הייתה פשוטה וסיפקה דרמה מעניינת בדקות הסיום. הפתיחה הייתה שייכת לנס ציונה, שהוליכה 2:5, ושוערה אור כנעני גם עצר פנדל. הפועל ראשל"צ התעשתה, כבשה 6 שערים רצופים והפכה ל-5:8 (12'). הטייגרים התאוששו, השוו ושלו אהרוני החזיר את היתרון - 12:13 (24'). דור קלדרון החזיר את היתרון לאלופה - ולאחר מכן סחט פנדל שאותו כבש אמיר שניידר.

אמיר שניידר מהפועל ראשון לציון מול עידו בדור ודליבור סוקיץ' מנס ציונה (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

בפתיחת המחצית השנייה הפועל הגדילה את היתרון - שעמד על 21:26 רבע שעה לסיום. נס ציונה לא נשברה. עידו בדור הוריד את הפיגור לשער בלבד - 29:30 (56'). אלון רוצבי הוסיף עצירת פנדל מול אמיר שניידר, ובדור קבע שיוויון - 30:30 פחות משלוש דקות לסיום. בן גונן כבש בפנדל. שניידר העלה לפלוס 2. סטפן דמיאנוביץ' הקטין לשער, 43 שניות לסיום. נדב חביב הגיב עם שער מהיר מהפינה, ולאחריו בדור - 32:33 לאלופה. נס ציונה עדיין עם נקודה אחת, ואחרי שני הפסדים מתסכלים מבחינתה מול שתי הראשוניות, כאשר מול שתיהן היא סיפקה פייט טוב.

מ.כ באר שבע - א.ס רמת השרון 43:31

מפגש הקצוות בין סוגרת הטבלה מבירת הנגב למוליכה רמת השרון. ב"ש נותרת ללא נקודות גם בתום המחזור השישי, רמה"ש רושמת ניצחון חמישי. לרמה"ש לא הלך פשוט בפתיחה, ואחרי שב"ש צימקה פיגור של 4 שערים ל-9:8 (13') - עידן מימון לקח פסק זמן. לאחריו, רמה"ש רצה והגדילה את היתרון שלה ל-9 שערים עד להפסקה, תוך שהיא משלבת את ברק קרמון שהחלים מפציעה (רם טורקניץ ולאונרדו דה אלמיידה הפצועים זכו למנוחה). כבר בפתיחת המחצית השנייה, היתרון הפך לדו סיפרתי. ב"ש ששחררה את הפיבוט הברזילאי ז'ואאו פלורס תנסה להנחית בקרוב מחליף ולצרף שחקן ישראלי.

הפועל קריית אונו - הפועל אשדוד 30:19

אונו עוד התמודדה בשוויון מול אשדוד במרבית דקות המחצית הראשונה (8:8 דקה 22), אבל אשדוד ידעה לבסס לעצמה יתרון של 4 שערים עם הירידה להפסקה. המחצית השנייה הייתה המשך ישיר של סיום הראשונה, ואשדוד הגדילה את היתרון ורשמה ניצחון שני ברציפות, ורביעי מפתיחת העונה. אונו עם ניצחון בודד, ו-4 הפסדים. כ