שוב: הייטינחה החליף את גלוך וספג קריאות בוז

שוב חוזר הניגון. אוסקר גלוך הוחלף במדי אייאקס, המאמן מקבל קריאות בוז. מועדון הפאר מאמסטרדם נקלע לצרות נגד צ’לסי בליגת האלופות היום (רביעי) כשטיילור קיבל אדום ואז גיו העלה את הבלוז ליתרון, כשאז ג’ון הייטינחה החליף להגיב עם חילוף בעקבות ההרחקה.

אז מי שילם את המחיר? גלוך, שירד מכר הדשא כבר אחרי 23 דקות. אוהדי אייאקס הם אמנם קהל החוץ במפגש בסטמפורד ברידג’, אך עדיין היה ניתן לשמוע את חוסר שביעות הרצון שלהם מהשינוי הזה, כשנשמעו קריאות בוז לעבר הייטינחה.

האירוע קרה בדיוק גם במשחק הקודם של אייאקס נגד אלקמאר, כשגלוך הוחלף בדקה ה-70 והקהל ביוהאן קרויף ארנה הגיב עם קריאות בוז. לא מן הנמנע שהייטינחה יסיים את דרכו במועדון בכל מקרה, כשהוא רחוק מאוד מהפסגה כבר בתחילת העונה וגם באלופות המצב די מדאיג.