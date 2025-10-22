יום רביעי, 28.01.2026 שעה 01:56
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
70%1826-189123פנרבחצ'ה1
70%1886-201123הפועל ת"א2
67%2031-209124ברצלונה3
65%1915-204423אולימפיאקוס4
64%2083-219825ריאל מדריד5
62%2040-219424מונאקו6
62%2056-216224ולנסיה7
58%2056-209324הכוכב האדום8
58%1967-211324ז'לגיריס9
58%2018-207924פנאתינייקוס10
46%2002-198624וירטוס בולוניה11
46%2100-206724דובאי12
46%2071-204024אולימפיה מילאנו13
42%2199-213424מכבי ת"א14
38%2011-190724באיירן מינכן15
33%2227-215224פאריס16
33%2147-191924פרטיזן בלגרד17
33%2169-207124באסקוניה18
25%2115-191224ליון וילרבאן19
25%2056-191124אנדולו אפס20

ספנסר דינווידי במגעים מתקדמים עם אולימפיאקוס

יגיע לאירופה? הגארד בן ה-32, לו רזומה מרשים של מעל 600 משחקים ב-NBA, צפוי לעבור ליבשת והיוונים מועמדים לקלוט אותו. גם פרטיזן בלגרד במיקס

|
ספנסר דינווידי (IMAGO)
ספנסר דינווידי (IMAGO)

המחזור השישי של היורוליג החל הערב (רביעי) כאשר מספר לא מבוטל של קבוצות נמצאות בשוק במטרה להחליף שחקנים או למטרות חיזוק ואולימפיאקוס אחת המועמדות הבכירות לקלוט את ספנסר דינווידי (32,1.96) שזוכה לעניין רב מאירופה, ואף יש מגעים מתקדמים בין הצדדים. בנוסף, גם פרטיזן בלגרד נמצאת במיקס.

אולימפיאקוס סובלת ממכת פציעות בקו האחורי שהפך אותה לדי פגיעה מפתיחת העונה. הגארד משחק בליגה שנחשבת לטובה בעולם מעונת 2014. הוא הספיק לעבור בדטרויט, ברוקלין, וושינגטון ודאלאס, והוא צפוי להגיע לראשונה לאירופה. כזכור דינווידי נבחר במקום ה-38 בסיבוב השני של דראפט 2014.

בסך הכל, יש לו לא פחות מ-621 משחקים ב-NBA, מספר די מרשים בגיל 32. הממוצע שלו בכל הקריירה עומד על 13 נקודות להתמודדות, לצד שלושה ריבאונדים, 5.1 אסיסטים, מעל 41% מהשדה, כ-33% מעבר לקשת וכמעט 80% מקו העונשין.

