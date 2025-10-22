יום רביעי, 22.10.2025 שעה 23:48
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

לאזטיץ': בליץ' יהיה בחוץ בין שבועיים לארבעה

מאמן מכבי ת"א התייחס למשך היעדרותו של הקשר לפני מיטיולן בליגה האירופית מחר ב-22:00, וגם: ההכנות, היעדרות יחזקאל וניקולאסקו והדרבי התל אביבי

ז'רקו לאזטיץ' (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
ז'רקו לאזטיץ' (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מכבי תל אביב תפגוש את מיטיולן במסגרת הליגה האירופית מחר (חמישי, 22:00). לקראת ההתמודדות המאמן ז'רקו לאזטיץ' דיבר במסיבת העיתונאים והתייחס לפציעתו של כריסטיאן בליץ', ולצידו של המאמן דיבר טייריס אסאנטה.

על פתיחת העונה של מכבי באירופה לאחר שני משחקים בהם הוצגה יכולת די טובה אמר לאזטיץ': "נכון צברנו רק נקודה אחת, ננסה להמשיך בדברים הטובים מהמשחקים הראשונים, במיוחד בהגנה. שיחקנו כדורגל טוב, נראינו טובים ולא נתנו הרבה הזדמנויות ליריבה. נגד דינמו זאגרב היה משחק קצת שונה עם יום כיפור, אבל זה בעבר ואנחנו מתמקדים במשחק הבא נגד יריבה נהדרת נוספת. ננסה לנצח".

לאחר מכן נשאל המאמן על כך שבהמשך הדרך צפויים מפגשים עם קבוצות חזקות יותר לפחות על הנייר ואמר: "זאת הזדמנות בשבילנו אך אנחנו לא יכולים להיות שחצנים. אי אפשר לומר שזו הזדמנות טובה, מיטיולן עשו תוצאות טובות ויש להם יכולת. אנחנו ננסה לנצח בכל משחק נגד כל יריבה. אנחנו נראה במגרש מה אנחנו יכולים לעשות".

שחקני מכבי תל אביב בחימום (ראובן שוורץ)

לאחר מכן נשאל המאמן על מצבו של כריסטיאן בליץ' וסיפר: "הצוות הרפואי עדכן שהוא יהיה בחוץ שבועיים עד ארבעה שבועות ככל הנראה. נראה אחרי כל הבדיקות. אבל הוא לא יהיה זמין כרגע".

על יחזקאל וניקולאסקו שלא הצטרפו לנסיעה הוסיף: "כולם שחקנים חשובים, יש לנו הרבה שחקנים ואין לנו תירוצים. יש לנו מספיק שחקנים טובים ואנחנו ננסה לעשות את המאה אחוז שלנו".

בנוסף נשאל לאזטיץ' על אירועי הדרבי התל אביבי ואמר: "אי אפשר לדעת מה ההשפעות לכך שהמשחק לא שוחק. התכוננו למשחק, התאכזבנו שלא שיחקנו. אמנם אנחנו רעננים, אבל בלי משחק לאורך שבועיים וחצי".

השוטרים ליד אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

אסאנטה על כך שמכבי ת”א השיגה נקודה אחת משני המשחקים הראשונים ואמר: "שיחקנו טוב נגד שתי היריבות הקודמות. זה בפרטים הקטנים, שיחקנו נגד יריבות איכותיות וננסה להשתפר בפרטים הקטנים על מנת להשיג תוצאה טובה".

כשנשאל על חסרונם של מספר שחקני מפתח אמר ההולנדי: "זה מצער, הם שחקנים חשובים ועושים את הקבוצה טובה יותר. אי אפשר לבכות על זה, נתמודד עם זה. השחקנים המחליפים יכנסו לנעליים בצורה טובה".

על ההכנה למשחק וההתמודדות עם הנסיעות סיפר בהמשך: "אני חושב שאנחנו מתכוננים לכל משחק בצורה דומה. כל הנסיעות הן לא תירוץ, זה משהו שאנחנו מתמודדים איתו וזה לא אמור להשפיע על תוצאות. זאת ההחלטה ואנחנו משחקים".

טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)

בהמשך נשאל על אירועי הדרבי התל אביבי ואמר: "אני רציתי לשחק אבל לא שיחקנו. היינו מאוכזבים, בשבילי זה היה אמור להיות דרבי ראשון ורציתי לשחק. דברים קרו וזה המצב".

לסיום נשאל על כך שמכבי ת”א מגיעה למשחק לאחר שלא שיחקה כשבועיים וחצי וענה: "כמו שאמרת, אפשר להסתכל על זה שני משני הצדדים, מצב שכולם רעננים או מצב שחסר דקות משחק".

