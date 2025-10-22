יום ראשון, 26.10.2025 שעה 23:24
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1110אלצ'ה7
1410-910אתלטיק בילבאו8
1412-1010חטאפה9
1316-1710סביליה10
128-99אלאבס11
1110-119ראיו וייקאנו12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

הרגע שבו פליק פגש את בת הזוג של לאמין ימאל

הפך לוויראלי. כוכב בארסה הציג את זוגתו הזמרת ניקי ניקול למאמן, ברשת לא נותרו אדישים: "היכרות רשמית עם החם השני". וגם: התמונה שהעלה איתה ומחק

|
ניקי ניקול ולאמין ימאל (אינסטגרם)
ניקי ניקול ולאמין ימאל (אינסטגרם)

היחסים בין לאמין ימאל וניקי ניקול ממשיכים להסעיר את הרשתות החברתיות, והפעם בזכות רגע אינטימי שכבש את לב האוהדים ברחבי העולם. לאחר הניצחון הגדול של ברצלונה 1:6 על אולימפיאקוס בליגת האלופות, הזמרת הארגנטינאית ירדה אל אזור הספסלים, חיבקה את ימאל לעיני כל האצטדיון, ואף שוחחה וצחקה איתו מול חבריו לקבוצה.

הרגע הפך במהרה לוויראלי, במיוחד כשימאל הציג את ניקי למאמנו, האנזי פליק. השניים נראו משוחחים בחביבות, והצילום שלהם יחד הפך לשיחת היום ברשתות. רבים ראו בכך “היכרות רשמית עם החם השני”, כפי שצחקו חלק מהגולשים, בעוד אחרים פירשו זאת כסימן נוסף לכך שהזוג הצעיר הופך לרציני יותר מיום ליום.

במהלך המשחק, ימאל סיפק הופעה מצוינת וכבש פנדל בדקה ה-68, מיד לאחר מכן הביט ליציעים והקדיש את השער לניקי שישבה בקהל. הזמרת לא נשארה אדישה ופרסמה תגובה באינסטגרם לאחר המשחק, שבה הראתה את התרגשותה מהרגע. לא מדובר בפעם הראשונה שבה ימאל מקדיש לה שער, הוא כבר עשה זאת בגביע המלך, שם גם שלח לה נשיקה מהדשא.

המפגש בין זוגתו של לאמין ימאל, ניקי, להאנזי פליק (צילום מסך)המפגש בין זוגתו של לאמין ימאל, ניקי, להאנזי פליק (צילום מסך)

הצמד, שנחשב לאחד הזוגות המדוברים בעולם הספורט והבידור, נראים יחד בתדירות גבוהה, מהופעות בטיקטוק ועד אירועים חגיגיים כמו יום הולדתה של ניקי. עם זאת, ימאל עורר לאחרונה סערה קטנה כשהעלה תמונה משותפת שלהם עם אחיו הצעיר לאחר הניצחון, אך הסיר אותה כעבור דקות ספורות בלבד.

התמונה עם ניקי שימאל מחק (אינסטגרם)התמונה עם ניקי שימאל מחק (אינסטגרם)

לפי העיתונאי חאבי הויוס, התמונה נועדה להראות רגע משפחתי חמים בחדר ההלבשה, אך הסרתה המהירה הובילה לגל שמועות באשר לסיבה לכך. יש שטוענים כי ימאל נבהל מהתגובות הקשות מצד חלק מהאוהדים, שמבקרים את מערכת היחסים שלו עם הזמרת. אחרים טוענים שמדובר פשוט בהחלטה ספונטנית לשמור על פרטיות.

כך או כך, נראה שלאמין ימאל וניקי ניקול ממשיכים ליהנות מהאהבה שלהם ומהאור הזרקורים. אחרי החיבוק הפומבי והמפגש עם המאמן פליק, ברור כי מערכת היחסים הזו כבר מזמן יצאה מגבולות הכדורגל, והיא כאן כדי להישאר.

