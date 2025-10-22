התפאורה הדוחה של גלאטסראיי בליגת האלופות

מחזה דוחה נרשם הערב (רביעי) באצטדיון באיסטנבול, כשאוהדי גלאטסראיי הציגו תפאורה פוליטית חריגה ומכוערת במסגרת משחק ליגת האלופות מול בודה גלימט הנורבגית. ביציע הצפוני נפרשה תפאורת דגל פלסטין ענקית שעליה הכיתוב באנגלית: “Stop the genocide”, "עצרו את רצח העם", כהצהרה ברורה נגד ישראל ברקע הלחימה מול חמאס.

מאחורי היוזמה עומדת קבוצת האוהדים הקיצונית של המועדון, ultrAslan, שהכריזה מבעוד מועד כי תבצע "כוריאוגרפיה המבוססת על פלסטין" במשחקי הבית הקרובים. הערב, היא קיימה את ההבטחה, והמסר הפוליטי עלה מעל הכל, במקום התמיכה בקבוצה המקומית.

בטורקיה המחווה התקבלה בתשואות מצד הקהל המקומי, אך מדובר כמובן בתפאורה נוראית, במיוחד לנוכח השימוש בבמה של ליגת האלופות להפצת מסרים חד צדדיים נגד המדינה.

אוהדי גלאטסראיי במפגן פרו פלסטיני מביך (IMAGO)

האירוע מצטרף לשורה של מחוות פרו-פלסטיניות שנראו באחרונה באצטדיונים ברחבי אירופה, חלקן תוך הפרת כללי אופ"א האוסרים על הצגת מסרים פוליטיים. כעת ברור כי תצוגת הענק של אוהדיה שוב תציב אותה במרכז סערה בין-לאומית, הפעם לא בגלל כדורגל.