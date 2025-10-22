יום שישי, 24.10.2025 שעה 00:19
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
6240-2753מכבי אשדוד
5279-2903אליצור אשקלון
5256-2513מ.כ. עוטף דרום
4163-1752מכבי רחובות
4258-2643אליצור יבנה
3155-1752מכבי קריית גת
3156-1633א.ס. רמה"ש
3157-1602הפועל אילת
3188-1882הפועל מגדל העמק
3185-1682מכבי פ"ת
3162-1402הפועל חיפה
3273-2383מ.ס צפת
270-952עירוני נהריה
2162-1452אליצור שומרון
2176-1532מכבי חיפה
00-00מכבי מעלה אדומים

חילוף זר באשקלון: פיירל שוחרר, סמית' יחליפו

הקבוצה של דרור כהן שיחררה את השחקן שהגיע מעירוני צפת ונפצע. הסנטר, שהגיע ממונטנגרו שם שיחק בעונה שעברה, חתם במקומו. גם קובלין שוחרר מהקבוצה

|
דרור כהן (לילך וויס-רוזנברג)
דרור כהן (לילך וויס-רוזנברג)

עירוני א.ס אשקלון ניצחה אתמול (שלישי), במחזור השלישי בליגה הלאומית, בצפת, 89:94, למרות ששיחקה ללא הזרים שלה. הקבוצה של דרור כהן איבדה במשחק הכנה בתחילת העונה את הסנטר ג'ונתן פיירל ואתמול שיחקה גם ללא הגארד, אר ג'יי גלאספר, שסובל ממתיחה בירך. 

היום הודיעה הקבוצה כי פיירל שוחרר ובמקומו הוחתם הסנטר ג'מארי סמית' (25, 2.06), בוגר מכללת מאריי סטייט, ששיחק בעונה החולפת בליגה המונטנגרית. סמית' צפוי לנחות מחר ולהצטרף. 

מי שעוד שוחרר מאשקלון הוא הגארד המתאזרח, ג'ורדן קובלין. הגארד (28, 1.85) הגיע למעשה פצוע ממכבי ראשל”צ , שבה שיחק בעונה שעברה. לפני כן שיחק גם בהפועל חיפה, אליצור שומרון ומכבי עירוני כרמיאל.

