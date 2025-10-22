בכוונה מול יובנטוס: אוהדי ריאל במחווה לוואסקס

רגע לפני שהשופט שרק את שריקת הפתיחה למשחק בין ריאל מדריד ליובנטוס הערב (רביעי) בסנטיאגו ברנבאו, הקהל בבירת ספרד החליט לבצע מחווה נהדרת לשחקן העבר שעזב בקיץ האחרון, לוקאס ואסקס. המגן הספרדי עזב אחרי לא מעט שנים וחתם בלברקוזן, ובקהל לא שכחו לו את כל הרגעים הטובים והיפים במועדון.

במהלך עליית השחקנים לכר הדשא, נחשף ביציע של האצטדיון פסיפס מיוחד, תמונה אייקונית של ואסקס בילדותו, לבוש במעיל ירוק ומניף צעיף של ריאל מדריד. מדובר בתמונה שפרסם הקשר בעצמו ברשתות החברתיות בשנת 2017, ערב הקלאסיקו, והפכה מאז לסמל לאהבתו הגדולה למועדון.

המחווה נתפסת גם כהשלמה של פרידה רגשית עבור שחקן הבית, שלמרות תרומתו הרבה לאורך השנים, מעולם לא קיבל טקס פרידה רשמי מהברנבאו. יתרה מכך, גם במשחקו האחרון בברנבאו הוא לא קיבל את מלוא תשומת הלב בחילוף שלו, כי גם לוקה מודריץ’ וקרלו אנצ’לוטי נפרדו מהאצטדיון באותו מפגש.

לוקאס ואסקס נפרד מהברנבאו (רויטרס)

היריבה במשחק, יובנטוס, מוסיפה נדבך נוסף למשמעות הערב ולא סתם הקהל בחר דווקא מול הגברת הזקנה לבצע את המחווה: מול האיטלקים, ואסקס היה על המגרש באותו ערב דרמטי ברבע גמר ליגת האלופות ב-2018, אז נשרקה עבירה של מהדי בנאטיה בדקה ה-93, שסידרה לכריסטיאנו רונאלדו פנדל קריטי והובילה את ריאל אל עבר ה"דסימה טרסה", הזכייה ה-13 בגביע.

באותו צמד כפול, במשחק הראשון ריאל מדריד ניצחה 0:3 באיטליה את יובנטוס מצמד של כריסטיאנו רונאלדו ועוד שער של מרסלו. אגב, אחד השערים של הפורטוגלי זו המספרת המפורסמת שלו על ג’יאנלואיג’י בופון, במה שרבים מגדירים כשער היפה בקריירה שלו. בגומלין, יובה לפתע עלתה ל-0:3 והמשחק היה בדרך להארכה, אך בתוספת הזמן כאמור ואסקס סחט פנדל, CR7 כבש, בופון הורחק על ויכוח עם השופט וריאל המשיכה לבסוף לזכייה שלישית ברציפות באלופות.