יום שני, 27.10.2025 שעה 00:34
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
93-133פאריס סן-ז'רמן1
92-123באיירן מינכן2
90-93אינטר3
90-83ארסנל4
91-83ריאל מדריד5
77-123בורוסיה דורטמונד6
72-63מנצ'סטר סיטי7
62-83ניוקאסל8
64-93ברצלונה9
64-83ליברפול10
64-73צ'לסי11
64-73ספורטינג ליסבון12
65-63קרבאח אגדם13
66-53גלאטסראיי14
52-33טוטנהאם15
46-83פ.ס.וו. איינדהובן16
45-23אטאלנטה17
34-63מארסיי18
38-73אתלטיקו מדריד19
37-53קלאב ברוז'20
37-43אתלטיק בילבאו21
311-73איינטרכט פרנקפורט22
39-43נאפולי23
39-33אוניון סט. ז'ילואז24
27-63יובנטוס25
27-53בודה גלימט26
26-33מונאקו27
25-23סלביה פראג28
25-13פאפוס29
210-53באייר לברקוזן30
15-23ויאריאל31
18-43פ.צ. קופנהאגן32
18-13אולימפיאקוס33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

בכוונה מול יובנטוס: אוהדי ריאל במחווה לוואסקס

הקהל הרים תפאורה נאה לכבוד המגן שכבר בלברקוזן, למה נגד יובה? הוא זה שסחט את הפנדל נגדה בתוספת הזמן ב-2018 ברבע גמר האלופות, בדרך לזכייה ה-13

|
התפאורה של אוהדי ריאל מדריד ללוקאס ואסקס (IMAGO)
התפאורה של אוהדי ריאל מדריד ללוקאס ואסקס (IMAGO)

רגע לפני שהשופט שרק את שריקת הפתיחה למשחק בין ריאל מדריד ליובנטוס הערב (רביעי) בסנטיאגו ברנבאו, הקהל בבירת ספרד החליט לבצע מחווה נהדרת לשחקן העבר שעזב בקיץ האחרון, לוקאס ואסקס. המגן הספרדי עזב אחרי לא מעט שנים וחתם בלברקוזן, ובקהל לא שכחו לו את כל הרגעים הטובים והיפים במועדון.

במהלך עליית השחקנים לכר הדשא, נחשף ביציע של האצטדיון פסיפס מיוחד, תמונה אייקונית של ואסקס בילדותו, לבוש במעיל ירוק ומניף צעיף של ריאל מדריד. מדובר בתמונה שפרסם הקשר בעצמו ברשתות החברתיות בשנת 2017, ערב הקלאסיקו, והפכה מאז לסמל לאהבתו הגדולה למועדון.

המחווה נתפסת גם כהשלמה של פרידה רגשית עבור שחקן הבית, שלמרות תרומתו הרבה לאורך השנים, מעולם לא קיבל טקס פרידה רשמי מהברנבאו. יתרה מכך, גם במשחקו האחרון בברנבאו הוא לא קיבל את מלוא תשומת הלב בחילוף שלו, כי גם לוקה מודריץ’ וקרלו אנצ’לוטי נפרדו מהאצטדיון באותו מפגש.

לוקאס ואסקס נפרד מהברנבאו (רויטרס)לוקאס ואסקס נפרד מהברנבאו (רויטרס)

היריבה במשחק, יובנטוס, מוסיפה נדבך נוסף למשמעות הערב ולא סתם הקהל בחר דווקא מול הגברת הזקנה לבצע את המחווה: מול האיטלקים, ואסקס היה על המגרש באותו ערב דרמטי ברבע גמר ליגת האלופות ב-2018, אז נשרקה עבירה של מהדי בנאטיה בדקה ה-93, שסידרה לכריסטיאנו רונאלדו פנדל קריטי והובילה את ריאל אל עבר ה"דסימה טרסה", הזכייה ה-13 בגביע.

באותו צמד כפול, במשחק הראשון ריאל מדריד ניצחה 0:3 באיטליה את יובנטוס מצמד של כריסטיאנו רונאלדו ועוד שער של מרסלו. אגב, אחד השערים של הפורטוגלי זו המספרת המפורסמת שלו על ג’יאנלואיג’י בופון, במה שרבים מגדירים כשער היפה בקריירה שלו. בגומלין, יובה לפתע עלתה ל-0:3 והמשחק היה בדרך להארכה, אך בתוספת הזמן כאמור ואסקס סחט פנדל, CR7 כבש, בופון הורחק על ויכוח עם השופט וריאל המשיכה לבסוף לזכייה שלישית ברציפות באלופות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימאר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */