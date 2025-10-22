קוז'וק ערך אסיפה טקטית ארוכה לאחר האכזבה

בהפועל באר שבע ממשיכים הלאה אחרי ההפסד הראשון של העונה, 1:0 לעירוני קריית שמונה, שהפסיק את הרצף המושלם. אחרי שעיכלו את ההפסד המאכזב, במועדון מתמקדים בלחזור למסלול הניצחונות כבר ביום ראשון ב-20:15, כשיארחו את בני ריינה.

מאמן הקבוצה רן קוז’וק לא הסתיר את האכזבה שלו לאחר המשחק בנתניה, בטח אחרי שהתריע במסיבת העיתונאים לפני המשחק. קוז’וק ערך היום (רביעי) אסיפה טקטית ארוכה מאוד והבהיר לשחקנים שהוא מצפה לשיפור משמעותי של הריכוז וקבלת ההחלטות נגד ריינה.

אחרי האסיפה, קוז’וק ערך אימון אינטנסיבי וארוך גם כן, כשהוא העביר את הדגשים שלו. המאמן יערוך מספר שינויים בהרכב כשיחזור למקורות עם אליאל פרץ בקישור, ניב אליאסי בין הקורות והלדר לופס כמגן שמאלי, אם כי בעמדה הזו יש התלבטות אמיתית בעקבות היכולת הטובה של אופיר דודזאדה.

הקבוצה צפויה ליהנות מסגל כמעט מלא, פרט לסמיר פרהוד ויואן סטויאנוב שפצועים לתקופות ארוכות. חמודי כנעאן ממשיך בקצב האימונים וגם היום ערך אימון מלא.