בשורה לבארסה: ראפיניה ופראן כשירים לקלאסיקו

ברצלונה קיבלה חיזוק משמעותי לקראת הקלאסיקו מול ריאל מדריד שייערך ביום ראשון הקרוב (17:15, שידור חי בערוץ ONE) בסנטיאגו ברנבאו, כאשר המאמן האנזי פליק יוכל לכלול בסגל את ארפיניה ואת פראן טורס, לאחר שהשניים חזרו לאימונים מלאים.

טורס כבר קיבל אישור רפואי לפני המשחק מול אולימפיאקוס, אך לא שותף. עם זאת, אנדראס כריסטנסן עדיין לא התאמן עם הקבוצה, אך במועדון לא שוללים את אפשרות שיהיה כשיר למשחק. מי שבוודאות ייעדרו הם רוברט לבנדובסקי, דני אולמו וז’ואן גארסיה, שעדיין לא כשירים וצפויים להיעדר לפחות שבוע נוסף.

במקביל, הקבוצה לא מתכוונת לשבת בחיבוק ידיים בעקבות ההשעיה שספג פליק ממשחק אחד על ידי ועדת המשמעת של ההתאחדות, בעקבות הכרטיס הצהוב השני שספג מול ג’ירונה. המשמעות היא שפליק לא יוכל לעמוד על הקווים בקלאסיקו, משחק שעשוי להיות מכריע במאבק על המקום הראשון בליגה.

פראן טורס בטירוף (IMAGO)

בברצלונה זועמים על ההחלטה, במיוחד לנוכח העובדה שהטענות שהוגשו עוד לפני כן לא נלקחו בחשבון. לפי דו"ח השופט חסוס חיל מנסאנו, הצהוב הראשון ניתן בדקה ה-90 "בשל מחיאת כפיים כמחאה על אחת ההחלטות", והשני הוצג מיד לאחר מכן "בשל מחוות חוסר הסכמה לאחר האזהרה".

מאחר שלא מדובר בכרטיס אדום ישיר, אלא בצהוב שני, ההשעיה היא אוטומטית למשחק אחד בלבד. המועדון הודיע כי יגיש ערעור רשמי לוועדת הערעורים כבר ביום רביעי, בתקווה שתבוטל ההשעיה ופליק יורשה לעמוד על הקווים במשחק החשוב.