יום רביעי, 22.10.2025 שעה 17:39
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
128-99אלאבס10
1110-119ראיו וייקאנו11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
914-109ולנסיה14
817-139לבאנטה15
814-109מיורקה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

בשורה לבארסה: ראפיניה ופראן כשירים לקלאסיקו

הברזילאי והספרדי התאמנו עם הקבוצה ובריאים לגמרי לקראת ריאל מדריד בראשון (חי בערוץ ONE). לבנדובסקי, גארסיה ואולמו ייעדרו. וגם: הערעור על פליק

|
ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

ברצלונה קיבלה חיזוק משמעותי לקראת הקלאסיקו מול ריאל מדריד שייערך ביום ראשון הקרוב (17:15, שידור חי בערוץ ONE) בסנטיאגו ברנבאו, כאשר המאמן האנזי פליק יוכל לכלול בסגל את ארפיניה ואת פראן טורס, לאחר שהשניים חזרו לאימונים מלאים.

טורס כבר קיבל אישור רפואי לפני המשחק מול אולימפיאקוס, אך לא שותף. עם זאת, אנדראס כריסטנסן עדיין לא התאמן עם הקבוצה, אך במועדון לא שוללים את אפשרות שיהיה כשיר למשחק. מי שבוודאות ייעדרו הם רוברט לבנדובסקי, דני אולמו וז’ואן גארסיה, שעדיין לא כשירים וצפויים להיעדר לפחות שבוע נוסף.

במקביל, הקבוצה לא מתכוונת לשבת בחיבוק ידיים בעקבות ההשעיה שספג פליק ממשחק אחד על ידי ועדת המשמעת של ההתאחדות, בעקבות הכרטיס הצהוב השני שספג מול ג’ירונה. המשמעות היא שפליק לא יוכל לעמוד על הקווים בקלאסיקו, משחק שעשוי להיות מכריע במאבק על המקום הראשון בליגה.

פראן טורס בטירוף (IMAGO)פראן טורס בטירוף (IMAGO)

בברצלונה זועמים על ההחלטה, במיוחד לנוכח העובדה שהטענות שהוגשו עוד לפני כן לא נלקחו בחשבון. לפי דו"ח השופט חסוס חיל מנסאנו, הצהוב הראשון ניתן בדקה ה-90 "בשל מחיאת כפיים כמחאה על אחת ההחלטות", והשני הוצג מיד לאחר מכן "בשל מחוות חוסר הסכמה לאחר האזהרה".

מאחר שלא מדובר בכרטיס אדום ישיר, אלא בצהוב שני, ההשעיה היא אוטומטית למשחק אחד בלבד. המועדון הודיע כי יגיש ערעור רשמי לוועדת הערעורים כבר ביום רביעי, בתקווה שתבוטל ההשעיה ופליק יורשה לעמוד על הקווים במשחק החשוב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */