הוועד האולימפי החליט על צעדים נגד אינדונזיה

בעקבות ביטול הוויזות לישראלים באליפות העולם בהתעמלות מכשירים, הנהלת הוועד האולימפי הבינלאומי החליטה היום (רביעי) על שורת צעדים נגד האינדונזים.

כפי שפורסם ב-ONE, הארגון החליט שלא לקיים כל דיאלוג עם ממשלת אינדונזיה על אירוח המשחקים האולימפיים במדינה, עד שלא תעניק ערבויות לכך שכל הספורטאים יוכלו להיכנס למדינה. בנוסף, נמסרה המלצה לכל האיגודים העולמיים שלא לארח אירועי ספורט או מפגשים בינלאומיים בשטח אינדונזיה. כמו כן, הוועד האולימפי האינדונזי התבקשה להגיע לשיחת נזיפה במשרדי הוועד האולימפי הבינלאומי ולספק הבהרות בנוגע להחלטה למנוע מהישראלים להגיע לאליפות העולם. גם איגוד ההתעמלות העולמי התבקש להגיע לשיחת הבהרה.

בעקבות ההחלטה הזאת, יו”ר הוועד האולימפי בישראל, יעל ארד, שמצויה כרגע בניו יורק ומנהלת קשר צמוד והדוק בהנהלה העולמית, אמרה: “מברכת על המהלך הנוסף של הוועד האולימפי העולמי. האמירות שאינן משתמעות לשתי פנים על ההתנהלות הנלוזה של אינדונזיה מהדהדות היטב בשדה הספורט. הספורט העולמי מבוסס על תקנון וכללים ברורים, ערכים והקפדה מלאה של שוויון הזדמנויות וספורטיביות, וכך ימשיך להיות.

ספורטאי ישראל ימשיכו להופיע על הבמות הגדולות המשמעותיות ונמשיך, כמו במשחקים האולימפיים בפאריס, להביא לידי ביטוי את המצוינות הישראלית של הספורטאים הנהדרים שלנו. תודה אישית לקירסטי קובנטרי, נשיאת הוועד האולימפי בעולמי, שניהלה את האירוע מקרוב, עמדה נחרצות מול ניסיונות נואלים לשבש את הספורט העולמי, יצרה אמירות מנהיגותיות ברורות שלא משתמעות לשתי פנים, לטובת הספורט, ההגינות הבסיס והתחרות ההוגנת. מבקשת בהזדמנות זו לברך את חברינו בכדורסל על שיבת המשחקים לארץ, כראוי ובהקדם. להערכתי זו סנונית ראשונה ונמשיך להיאבקו לפעול למען הספורט הישראלי”.

פירוש ההחלטה היא שאינדונזיה עלולה לאבד את האפשרות לארח את המשחקים האולימפיים ב-2036, על אף שהגישה הצעה רשמית לוועד האולימפי הבינלאומי.