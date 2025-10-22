יום רביעי, 22.10.2025 שעה 23:54
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
208-259מכבי פ"ת1
205-159מכבי הרצליה2
1711-149הפועל כפר שלם3
167-119הפועל ראשל"צ4
156-159מ.ס קריית ים5
1512-179מ.ס כפר קאסם6
1411-159הפועל ר"ג7
1212-99הפועל כפ"ס8
1012-119הפועל עכו9
1018-159עירוני מודיעין10
1014-79בני יהודה11
1015-79הפועל רעננה12
813-129הפועל חדרה13
623-139מכבי יפו14
619-79הפועל עפולה15
414-79הפועל נוף הגליל16

"כרגע נראה שבני יהודה תאבק על הישארות"

יובל נעים ב"שיחת היום": "הקבוצה לא טובה, אין לה סיכוי לעלות. דגו? תמיד הולכים למאמנים. מכבי פ"ת תעלה ליגה". וגם: ההימור שלו על העולה הנוספת

|
יובל נעים (שחר גרוס)
יובל נעים (שחר גרוס)

פגרת הנבחרות כבר הסתיימה לה וליגת העל חזרה בסערה עם הדרבי התל אביבי, שפוצץ וגרם לתחושה מצערת מאוד בכדורגל הישראלי. אבל הכדורגל בארץ לא נגמר כאן כמובן, אותו המחזור המשיך וגם הליגה הלאומית, שם בני יהודה התרסקה עם 6:0 למכבי פתח תקווה שערער את מעמדו של מסאי דגו. יובל נעים, שמתמקד בימים אלה בתפקידו בהתאחדות לכדורגל, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

עם כל הכבוד למאור בורג (המנהל המקצועי של בני יהודה), מי שמאמן זה דגו ואתה חושב שההחלטה נכונה להשאיר אותו בתפקיד?
”תמיד הולכים למאמנים, אבל כשאתה בונה קבוצת כדורגל יש הבדל בין השמות ליכולות על המגרש. מבחינת שמות שגם שאלו אותי מי תעלה, נופלים ישר לבני יהודה, אבל אני אומר שלא מגיע להם להיות למעלה. מההתחלה, היא לא הייתה טובה, ממשחקי האימון. תמיד הולכים למאמן, אבל צריך שינוי גם בשחקנים, אם לא ישנו את פניה באופן קיצוני, אין סיכוי לעלות. מה זה אומר? היכולת שלה חלשה עד כדי כך שהם ייאבקו כרגע על להישאר בליגה מאשר לעלות”.

הבעיה בסגל?
”מבחינת שמות, אם אני לדוגמא לא הייתי רואה את המשחקים, לפי השמות זאת לא קבוצה טובה. אני הייתי חושב שהבנייה הייתה טובה יותר משנים קודמות, אבל אני רואה את הקבוצה והם לא שיחקו טוב, אם לא יהיה שינוי של 180 מעלות ביכולת אז אין שום סיכוי”.

מסאי דגו מאוכזב (שחר גרוס)מסאי דגו מאוכזב (שחר גרוס)

מה אתה צופה? מי תילחם על עלייה ומה יהיה בבני יהודה?
”מכבי פתח תקווה יש לה את התקציב הכי גדול, אני לא רואה קבוצה אחרת, והיא גם קבוצה מצוינת, המשחק האחרון היה המשחק הכי טוב שלה בחמש השנים האחרונות, זה לא רק ה-0:6, שיחקו כדורגל מצוין וכמו שכולם חושבים, היא תעלה”.

בקצב הזה שהיא מתחילה לצבור נקודות, היא תבטיח מהר עלייה.
”אין ספק שהיא תעלה ליגה, אבל השאלה מה יקרה בשנה הבאה ואם היא לא תרד בחזרה. כולם היו בטוחים שבני יהודה תעלה, אבל לפי הדברים עכשיו זה לא נראה ככה, מישהו חייב לעלות”.

אתה יועץ בבית דגן, אתה לא הולך לראשל”צ עם אלי סניור? 
”נתתי לו את ברכת הדרך ואני לא הולך לראשון, יש לי את התפקיד בהתאחדות”.

הוא יצליח או יתרסק?
”כל קבוצה יכולה לגנוב את העלייה, כפר שלם, ראשל”צ, אתה רואה את הטבלה וכולם חיכו לבני יהודה והיא לא מגיעה, אז מישהי צריכה לעלות עם פ”ת, אני חושב שכפר שלם תצטרף לעליית ליגה לדעתי, אם שואלים אותי”.

שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (שחר גרוס)שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (שחר גרוס)

אתה מפרגן לאלי לוי.
”למה לא?”

כל הכבוד.
”אתה מכיר אותי אני אומר מה שאני חושב”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */