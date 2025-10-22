יום רביעי, 22.10.2025 שעה 15:36
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"הייתי מעדיף לקבל את מכבי חיפה בלי ברק בכר"

אריה קלמנזון, מבעלי טבריה, דיבר ב"שיחת היום" לקראת המשחק מול הירוקים: "ננסה להביא נק', המטרה לצבור 15 כאלה בסיבוב הראשון כדי להישאר בליגה"

|
מיקי ביתן ואריה קלמנזון (עירוני טבריה)
מיקי ביתן ואריה קלמנזון (עירוני טבריה)

עירוני טבריה יכולה סך הכל להיות מרוצה מאיך שהעונה שלה נראית עד כה, כשהיא רשמה שלושה ניצחונות בליגה, אולם יש עוד מקום לשיפור כמובן. בשבת הקרובה היא תפגוש את מכבי חיפה וברק בכר בבכורה המחודשת שלו אצל הירוקים. אחד מבעלי המועדון מהצפון, אריה קלמנזון, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’. 

קיבלתם את ברק בכר להופעת בכורה, אולי אתה מבסוט כי אתה תעשה כסף מזה, אבל מאמן חדש תמיד מנצח.
”האצטדיון מכיל מעט צופים אז בכל מקרה רוב אוהדי חיפה היו קונים, אבל הייתי מעדיף את חיפה בלי בכר”.

מכרתם את כל הכרטיסים למשחק?
”חיפה לדעתי כן, אבל אנחנו לא, רק היום נפתחה המכירה”.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

כמה אז?
”350 מנויים, כמה מכרנו אני לא יודע, אבל יש כ-1,100 מקומות לטבריה אז אני חושב שכן יהיה מלא”.

אתם שווים בנקודות אז זה משחק על 6 נקודות.
”אכן שווים, מאמינים שלא ככה תסתיים העונה אבל נתחיל מהמשחק הזה”.

עירוני טבריה (חגעירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

כשאתה מסתכל על הטבלה ופתיחת העונה שאמנם כוללת ארבעה הפסדים, אבל שמונה נקודות מעל הקו האדום, לא חשבו על זה.
”המטרה זה לסגור 15 נקודות בסיבוב הראשון, זה אמור להשאיר אותנו ליגה, ננסה את זה כבר בשבת להחזיר נקודות”.

מה התחזית שלך למשחק? ניצחון טברייני?
”קודם כל, כמו שאמרתם, אנחנו עם אותה כמות נקודות, ברור שחיפה עדיפה עם מאמן חדש. כל שחקן רוצה להוכיח ויש מוטיבציה גדולה, כל אחד רוצה להראות מה הוא שווה, אבל עדיין טבריה היא קבוצה שאנחנו יודעים מה היכולות שלה ומה היא יכולה לעשות, מקווה שיהיה משחק טוב ונצא עם נקודות”.

