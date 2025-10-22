יום חמישי, 23.10.2025 שעה 11:10
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב' 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
 ליגה ב דרום א 
30-31א.ס חולון מור 1
30-31הפועל הוד השרון2
33-41בית"ר ת"א חולון3
31-21הפועל לוד4
12-21מכבי עמישב פ"ת5
12-21בית"ר ר"ג6
12-21מ.ס. בני יפו7
12-21הפועל כפר קאסם8
11-11הכח עמידר ר"ג9
11-11הפועל מחנה יהודה10
11-11בית"ר פ"ת11
11-11בית"ר כפ"ס12
04-31בני ג'לג'וליה 13
02-11הפועל קרית אונו14
03-01עירוני בית דגן15
03-01מכבי כפר יונה 16
 ליגה ב דרום ב 
31-141הפועל ירוחם1
31-41עירוני בית שמש2
30-31מ.ס. רמלה3
31-31מכבי נתיבות4
30-11מ.כ. שדרות5
11-11בית"ר קרית גת6
11-11הפועל שגב שלום7
10-01בני אילת8
10-01מ.ס. שיכון המזרח9
10-01מ.כ. ערד10
10-01עירוני אשקלון11
01-01איחוד צעירי אבו גוש 12
03-11בני אשדוד13
04-11מכבי ב"ש14
03-01מכבי באר יעקב 15
014-11מכבי שעריים16

רפורמת השכר בליגה ב'? "הנושא נבחן מחדש"

ביולי 2024 הוציא לפועל יו"ר ההתאחדות תוכנית למניעת פריצות, כשהגבלת המשכורת לשחקן הייתה מלווה בהתחייבות. העונה, הקבוצות טרם קיבלו דבר בנושא

|
כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)
כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)

במהלך עונת המשחקים 2024/25 החולפת בליגה ב', הליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי, קבוצות קיבלו לידיהן "תצהיר" מטעם ההתאחדות לכדורגל עליו היו אמורים לחתום כי לא חורגים מעל סכום של 650,000 שקלים בכל הקשור ל"שכר שחקנים" עונתי.

הנושא עלה לאוויר ביוזמת שינו זוארץ, כפי שפורסם ביולי 2024 ב-ONE. המטרה הייתה למנוע פריצות בליגה ולהגביל השכר שילווה בהתחייבות. "אני ..., נושא ת.ז. ..., לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן", נכתב בראשית התצהיר.

"הקבוצה מתחייבת בזאת כי תקרת הוצאות השכר המאושרת לקבוצה לעונת 2024/25 תעמוד על סך מקסימלי של 650,000 שקלים ברוטו לכל היותר, למעט החזרי נסיעות מוחרג" (1,500 שקלים או 2,500 שקלים, בהתאם למרחק בו מתגורר השחקן), נכתב ב"תצהיר".

שינו זוארץ (ראובן שוורץ)שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

"הקבוצה מתחייבת כי בתום עונת 2024/25 (קרי – מחודש אוגוסט 2024 ועד חודש יוני 2025, כולל), תוגש חוות דעת חתומה על ידי רואה החשבון של הקבוצה המאשרת שהקבוצה עמדה בכל התנאים המפורטים לעיל", נכתב בסוף דבר ב"תצהיר".

והעונה? קבוצות התארגנו על חוזי שחקנים, כשטרם קיבלו את ה"תצהיר", בדומה לעונה שעברה. ייתכן ואף לא יקבלו אותו, הרי שבהתאחדות מודים כי נוכח הרפורמה של שינוי הליגות וצמיחתה העתידית של הליגה הארצית, הנושא נבחן מחדש.

לא ברור מי עמדו בהגבלת השכר עד 650,000 שקלים ומי חרגו מהסכום, הרי שאין נתונים שמוצגים לתקשורת ולציבור. יש הטוענים כי חלק מהקבוצות החזיקו סגל שחקנים החורג מהסכום, הרי שהתעניינו בעליית ליגה ועם סכום נמוך, לכאורה, אי אפשר להעפיל לליגה בכירה.

מההתאחדות לכדורגל נמסר ל-ONE, לאחר פנייה בנושא: "בעונה שעברה אכן התבצעה חתמה על תצהירים. העונה, הרבה בגלל הרפורמה של שינוי הליגות, וצמיחתה העתידית של הליגה הארצית, הנושא נבחן מחדש".

