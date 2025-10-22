בדקה 89: שחקן הנוער שנתן לא.א. פאחם נקודה

הפועל אום אל פאחם פתחה את עונת 2025/26 במינוס 12 נקודות ובניסיון להחיות את מה שנהרס בידי מי שהובילו המועדון בעונה החולפת, עד כדי שבית המשפט המחוזי בחיפה החליט כי עמותה חדשה תנהל את המקום ואנשים חדשים יקבלו לידיהם המפתחות.

היה ברור לכלל, כולל למוחמד אגבארייה, מי שהוביל את קבוצת הנוער של מכבי הרצליה לליגת העל לנוער בעונה החולפת, כי החיים לא יהיו קלים. עד למחזור השישי – הקבוצה עמדה על מינוס 12 נקודות, אז הגיעה הנקודה הראשונה מול הפועל בני מוסמוס.

אתמול (שלישי) במסגרת המחזור השלישי בליגה א' צפון (משחק השלמה) מול מ.כ. צעירי טמרה, הקבוצה של אגבארייה השיגה נקודה שנייה במספר העונה ועלתה למינוס 10 נקודות, כשעדיין נמצאת עמוק במקום האחרון, ללא ניצחון עד כה העונה.

מוחמד אגבריה (צילום ודיע ג'בארין)

אורי נקל, דניאל סרדהי ואופק חיטמן העבירו את ההתמודדות אתמול באצטדיון השלום באום אל פאחם. לאחר שבע דקות משחק, טמרה עלתה ליתרון משער שני העונה של סובחי שקיר. בדקה ה-53 החליט אגבארייה להחליף את עבד אלמג'יד שדאפנה בעודי מחאמיד, שחקן הנוער בן ה-19. דקה לפני תום מועד המשחק החוקי, שחקן הנוער שעלה לפני למעלה מחצי שעה לכר הדשא, קבע 1:1 דרמטי.

בהפועל אום אל פאחם יצאו מגדרם, בטמרה לא האמינו שלוקחים להם שלוש נקודות מלאות, על אף משחק לא גדול שלהם. בסיום, כאמור, 1:1 בין הפועל אום אל פאחם למ.כ. צעירי טמרה, משחק בין היורדת הטרייה מהליגה הלאומית לבין העולה הטרייה מליגה ב'. נוכח התוצאה, הפועל אום אל פאחם עולה למינוס 10 נקודות, אך נשארת ב"בוץ" – במקום האחרון בליגה א' צפון.

עודי מחאמיד הוא שחקן נוער של הפועל אום אל פאחם מהליגה הלאומית לנוער, מחוז צפון. מדובר באחד מחריגי הגיל שעומדים לרשותו של מוחמד אגבארייה העונה. מאחוריו כבר ארבעה משחקים בבוגרים, לצד חמישה משחקי ליגה בנוער. רק לפני שישה ימים, רשם הופעה מלאה במסגרת המחזור השישי בליגה הלאומית לנוער מחוז צפון מול מ.ס. צעירי כפר כנא, משחק שהסתיים ב-0:1 לאום אל פאחם משער של, איך לא, עודי מחאמיד. עודי העניק לקבוצתו ולחבריו ארבע נקודות עד כה העונה בליגה השנייה בטיבה לנוער.

בעונת 2017/18 החל לשחק כדורגל תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל. מאז, במשך תשע עונות רצופות, שייך להפועל אום אל פאחם וצפוי להוות את דור ההמשך במועדון, כשכבר מעונה שעברה סומכים עליו ומקבל הוא דקות משחק משמעותיות בבוגרים. מאחוריו, במועדון, כבר 235 הופעות.