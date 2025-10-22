יום רביעי, 22.10.2025 שעה 16:29
 ליגה א צפון 
153-146מכבי אחי נצרת1
128-136מ.ס. טירה2
112-76מכבי אתא ביאליק3
117-106עירוני נשר4
115-86מכבי נווה שאנן5
103-65צעירי אום אל פאחם6
108-96הפועל ב.א.גרבייה7
88-106מ.כ. צעירי טירה8
88-96הפועל כרמיאל9
713-86צעירי טמרה10
68-75הפועל טירת הכרמל11
68-66בני מוסמוס12
611-66הפועל בית שאן13
510-76הפועל עראבה14
38-16הפועל מגדל-העמק15
28-46הפועל א.א. פאחם16
211-26מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
145-166מכבי קרית גת1
124-105מכבי קרית מלאכי2
128-136מ.כ. ירושלים3
118-116הפועל הרצליה4
105-96מ.כ. כפ"ס5
108-86מ.ס. דימונה6
107-76מכבי עירוני אשדוד7
85-95מ.כ. ירמיהו חולון8
711-66בית"ר יבנה9
610-76הפועל מרמורק10
53-25הפועל אזור11
511-86מכבי יבנה12
59-56בית"ר נורדיה ירושלים13
413-36הפועל ניר רמה"ש14
29-45שמשון תל אביב15

בדקה 89: שחקן הנוער שנתן לא.א. פאחם נקודה

עודי מחאמיד, שחקן ההתקפה בן ה-19, נכנס כמחליף במשחק ההשלמה של הבוגרים מליגה א' צפון מול טמרה וקבע 1:1 דרמטי. קבוצתו עלתה למינוס 10 נקודות

|
עודי מחאמיד (צילום אייהם ג'בארין)
עודי מחאמיד (צילום אייהם ג'בארין)

הפועל אום אל פאחם פתחה את עונת 2025/26 במינוס 12 נקודות ובניסיון להחיות את מה שנהרס בידי מי שהובילו המועדון בעונה החולפת, עד כדי שבית המשפט המחוזי בחיפה החליט כי עמותה חדשה תנהל את המקום ואנשים חדשים יקבלו לידיהם המפתחות.

היה ברור לכלל, כולל למוחמד אגבארייה, מי שהוביל את קבוצת הנוער של מכבי הרצליה לליגת העל לנוער בעונה החולפת, כי החיים לא יהיו קלים. עד למחזור השישי – הקבוצה עמדה על מינוס 12 נקודות, אז הגיעה הנקודה הראשונה מול הפועל בני מוסמוס.

אתמול (שלישי) במסגרת המחזור השלישי בליגה א' צפון (משחק השלמה) מול מ.כ. צעירי טמרה, הקבוצה של אגבארייה השיגה נקודה שנייה במספר העונה ועלתה למינוס 10 נקודות, כשעדיין נמצאת עמוק במקום האחרון, ללא ניצחון עד כה העונה.

מוחמד אגבריה (צילום ודיע גמוחמד אגבריה (צילום ודיע ג'בארין)

אורי נקל, דניאל סרדהי ואופק חיטמן העבירו את ההתמודדות אתמול באצטדיון השלום באום אל פאחם. לאחר שבע דקות משחק, טמרה עלתה ליתרון משער שני העונה של סובחי שקיר. בדקה ה-53 החליט אגבארייה להחליף את עבד אלמג'יד שדאפנה בעודי מחאמיד, שחקן הנוער בן ה-19. דקה לפני תום מועד המשחק החוקי, שחקן הנוער שעלה לפני למעלה מחצי שעה לכר הדשא, קבע 1:1 דרמטי.

בהפועל אום אל פאחם יצאו מגדרם, בטמרה לא האמינו שלוקחים להם שלוש נקודות מלאות, על אף משחק לא גדול שלהם. בסיום, כאמור, 1:1 בין הפועל אום אל פאחם למ.כ. צעירי טמרה, משחק בין היורדת הטרייה מהליגה הלאומית לבין העולה הטרייה מליגה ב'. נוכח התוצאה, הפועל אום אל פאחם עולה למינוס 10 נקודות, אך נשארת ב"בוץ" – במקום האחרון בליגה א' צפון.

עודי מחאמיד הוא שחקן נוער של הפועל אום אל פאחם מהליגה הלאומית לנוער, מחוז צפון. מדובר באחד מחריגי הגיל שעומדים לרשותו של מוחמד אגבארייה העונה. מאחוריו כבר ארבעה משחקים בבוגרים, לצד חמישה משחקי ליגה בנוער. רק לפני שישה ימים, רשם הופעה מלאה במסגרת המחזור השישי בליגה הלאומית לנוער מחוז צפון מול מ.ס. צעירי כפר כנא, משחק שהסתיים ב-0:1 לאום אל פאחם משער של, איך לא, עודי מחאמיד. עודי העניק לקבוצתו ולחבריו ארבע נקודות עד כה העונה בליגה השנייה בטיבה לנוער.

בעונת 2017/18 החל לשחק כדורגל תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל. מאז, במשך תשע עונות רצופות, שייך להפועל אום אל פאחם וצפוי להוות את דור ההמשך במועדון, כשכבר מעונה שעברה סומכים עליו ומקבל הוא דקות משחק משמעותיות בבוגרים. מאחוריו, במועדון, כבר 235 הופעות.

