במחלקת השיווק: המינוי החדש בוועד הפראלימפי

מינוי חדש בוועד הפראלימפי - רוני יבזורי, בעבר אלופת ישראל בשחייה, מהנדסת תעשייה וניהול ובעלת תואר שני במנהל עסקים, תיכנס בשבועות הקרובים לתפקיד מנהלת השיווק של הוועד הפראלימפי הישראלי.

רוני תוביל את הקמת מחלקת השיווק והמיתוג כחלק מתהליך המיצוב מחדש של הוועד לקראת המשחקים הפראלימפיים בלוס אנג'לס. אמש (שלישי) אישרה הנהלת הוועד הפראלימפי את המינוי פה אחד.

יו"ר הוועד משה מוץ מטלון אמר: “אין ראויה מרוני להוביל את השינויים המתוכננים בתחום השיווק. רוני היא האדם הנכון במקום הנכון ובזמן הנכון, עם הרקע האישי שלה כספורטאית, הכישורים שלה ומקצועיותה, אני בטוח שהיא תוביל בהצלחה את ההערכות המחודשת שלנו לקראת המשחקים ב-2028”.