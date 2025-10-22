יום רביעי, 22.10.2025 שעה 20:27
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
164-117מילאן1
158-187אינטר2
157-127נאפולי3
153-77רומא4
135-117בולוניה5
125-97קומו6
127-97יובנטוס7
115-117אטאלנטה8
108-87ססואולו9
109-87קרמונזה10
910-77אודינזה11
87-107לאציו12
88-67קליארי13
813-67טורינו14
67-37פארמה15
610-57לצ'ה16
49-27ורונה17
310-57פיורנטינה18
39-37גנואה19
310-37פיזה20

"משחק יוצא דופן, אינטר היא קבוצה מדהימה"

אחרי ה-0:4 על סן ז'ילואז, באיטליה החמיאו לנראזורי: "השחקנים הציגו הופעה מצוינת". קיבו: "היינו צריכים להחזיר את הביטחון אחרי העונה שעברה"

|
שחקני אינטר חוגגים עם דנזל דומפריס (IMAGO)
שחקני אינטר חוגגים עם דנזל דומפריס (IMAGO)

אחרי פגרה קצרה, ליגת האלופות חזרה אלינו ובענק אתמול (שלישי), כשבין כל המפגשים הנהדרים, אינטר נותרה מושלמת במסגרת שלב הליגה, זאת לאחר שהביסה 0:4 גדול את אוניון סן ז’ילואז וענאן חלאילי.

בתקשורת המקומית באיטליה מתלהבים כמובן מהנראזורי, כשב’פוטבול איטליה’ הכריזו: “משחק יוצא דופן”, והחמיאו: “שחקני אינטר הציגו הופעה מצוינת הערב”. ב’גזאטה’ רשמו: “אינטר מטורפת”. ב’טוטו ספורט’ הוסיפו: “הקבוצה הזאת מדהימה, הנראזורי השתלטו לחלוטין על המשחק”.

מאמן אינטר, כריסטיאן קיבו, אמר לאחר ההתמודדות: “אחרי העונה שעברה, הקבוצה הזאת הייתה צריכה למצוא את הביטחון שלה, לשים את זה מאחורה, את האכזבות אחרי הציפיות הגבוהות כל כך. לרוע המזל, כדורגל יכול להיות קצת מבאס לפעמים והוא משאיר אחריו רגשות לא נעימים.

כריסטיאן קיבו (IMAGO)כריסטיאן קיבו (IMAGO)

“למדתי בחיים שכשאתה מנצח משחק, אתה צריך ליהנות ממנו, לא לחשוב על המשחק הבא עדיין. שום דבר לא מובן מאליו, במיוחד לא 0:4, יהיה לי זמן לחשוב על המשחק הבא. כישרון חשוב בקבוצה, אבל השחקנים צריכים גם את הגישה הנכונה, אני אוהב כששחקנים פתוחים לרעיונות חדשים, צריכים להשאיר את הגאווה בצד ולהעמיד את עצמם לרשות הקבוצה”.

שחקן הקבוצה, דנזל דומפריס, אמר: “זה ניצחון חשוב מאוד עבורנו. פתחנו קשה, אבל עשינו שינויים אחרי 15-20 דקות ושיחקנו טוב מאוד כקבוצה. בתחילת העונה שיחקנו טוב, ההפסדים לאודינזה ויובנטוס היו חסרי מזל, אחרי זה הבנו שאנחנו בדרך הנכונה וצריכים להמשיך ככה. קיבו מאמן שמדבר הרבה עם השחקנים, הוא מאמן חזק ונתן לנו ביטחון”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */