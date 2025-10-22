"משחק יוצא דופן, אינטר היא קבוצה מדהימה"

אחרי פגרה קצרה, ליגת האלופות חזרה אלינו ובענק אתמול (שלישי), כשבין כל המפגשים הנהדרים, אינטר נותרה מושלמת במסגרת שלב הליגה, זאת לאחר שהביסה 0:4 גדול את אוניון סן ז’ילואז וענאן חלאילי.

בתקשורת המקומית באיטליה מתלהבים כמובן מהנראזורי, כשב’פוטבול איטליה’ הכריזו: “משחק יוצא דופן”, והחמיאו: “שחקני אינטר הציגו הופעה מצוינת הערב”. ב’גזאטה’ רשמו: “אינטר מטורפת”. ב’טוטו ספורט’ הוסיפו: “הקבוצה הזאת מדהימה, הנראזורי השתלטו לחלוטין על המשחק”.

מאמן אינטר, כריסטיאן קיבו, אמר לאחר ההתמודדות: “אחרי העונה שעברה, הקבוצה הזאת הייתה צריכה למצוא את הביטחון שלה, לשים את זה מאחורה, את האכזבות אחרי הציפיות הגבוהות כל כך. לרוע המזל, כדורגל יכול להיות קצת מבאס לפעמים והוא משאיר אחריו רגשות לא נעימים.

כריסטיאן קיבו (IMAGO)

“למדתי בחיים שכשאתה מנצח משחק, אתה צריך ליהנות ממנו, לא לחשוב על המשחק הבא עדיין. שום דבר לא מובן מאליו, במיוחד לא 0:4, יהיה לי זמן לחשוב על המשחק הבא. כישרון חשוב בקבוצה, אבל השחקנים צריכים גם את הגישה הנכונה, אני אוהב כששחקנים פתוחים לרעיונות חדשים, צריכים להשאיר את הגאווה בצד ולהעמיד את עצמם לרשות הקבוצה”.

שחקן הקבוצה, דנזל דומפריס, אמר: “זה ניצחון חשוב מאוד עבורנו. פתחנו קשה, אבל עשינו שינויים אחרי 15-20 דקות ושיחקנו טוב מאוד כקבוצה. בתחילת העונה שיחקנו טוב, ההפסדים לאודינזה ויובנטוס היו חסרי מזל, אחרי זה הבנו שאנחנו בדרך הנכונה וצריכים להמשיך ככה. קיבו מאמן שמדבר הרבה עם השחקנים, הוא מאמן חזק ונתן לנו ביטחון”.