יום רביעי, 22.10.2025 שעה 15:40
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
00-00אורלנדו מג'יק
00-00אטלנטה הוקס
00-00אינדיאנה פייסרס
00-00בוסטון סלטיקס
00-00ברוקלין נטס
00-00דטרויט פיסטונס
00-00וושינגטון וויזארדס
00-00טורונטו ראפטורס
00-00מיאמי היט
00-00מילווקי באקס
00-00ניו יורק ניקס
00-00פילדלפיה 76'
00-00שארלוט הורנטס
00-00שיקגו בולס
00-00קליבלנד קאבלירס
 מערב 
100%109-1191גולדן סטייט ווריורס
100%124-1251אוקלהומה ת'אנדר
00-00דאלאס מאבריקס
00-00דנבר נאגטס
00-00יוטה ג'אז
0%125-1241יוסטון רוקטס
0%119-1091לוס אנג'לס לייקרס
00-00לוס אנג'לס קליפרס
00-00מינסוטה טימברוולבס
00-00ממפיס גריזליס
00-00ניו אורלינס פליקנס
00-00סן אנטוניו ספרס
00-00סקרמנטו קינגס
00-00פורטלנד בלייזרס
00-00פיניקס סאנס

מייקל ג'ורדן הודה: לא נגעתי בכדור כבר שנים

השחקן הגדול בהיסטוריה ערך את הבכורה שלו כפרשן ברשת 'NBC' וסיפר: "זרקתי עונשין בבית ששכרתי, זה היה הרגע הכי מלחיץ מזה שנים. האם קלעתי? ברור"

|
מייקל ג'ורדן (רויטרס)
מייקל ג'ורדן (רויטרס)

מייקל ג'ורדן חשף וידוי מפתיע על הפעם האחרונה שבה נגע בכדור, במהלך הופעת הבכורה שלו כפרשן ברשת ‘NBC’ הלילה (בין שלישי לרביעי). בראיון עם המנחה מייק טיריקו, השחקן הגדול בהיסטוריה הודה כי לא שיחק כדורסל כבר שנים. כאשר טיריקו שאל אם הוא אי פעם פשוט מרים כדור וזורק לסל בשביל הכיף, ג'ורדן השיב: "לא נגעתי בכדור כבר שנים".

טיריקו המשיך לשאול מתי הייתה הפעם האחרונה שבה זרק לסל, וג'ורדן השיב שזה קרה במהלך שהותו בגביע ריידר, טורניר היוקרתי בגולף. ג'ורדן סיפר כי פגש את בעל הבית שבו התארח, ובמהלך מפגש עם נכדיו של הבעלים, התבקש לזרוק זריקת עונשין אחת במגרש הכדורסל שבחצר.

"כשהתקרבתי לקו העונשין, זו הייתה הפעם הכי מלחיצה עבורי זה שנים”, אמר ג'ורדן, "הסיבה היא שהילדים האלה שמעו את הסיפורים מההורים שלהם על מה שעשיתי לפני 30 שנה. אז הציפיות שלהם הן של מייקל ג'ורדן של לפני שלושה עשורים, ואני בכלל לא נגעתי בכדור כל השנים האלה”. טיריקו אמר לו: "אני מקווה שקלעת ב’סוויש’”, וג'ורדן ענה בביטחון: "בוודאי”.

ג'ורדן שזכה חמש פעמים בתואר ה-MVP של העונה הסדירה בליגת ה-NBA, הוביל את שיקגו בולס לשישה תארים והפך לדמות איקונית בעולם הספורט. הוא פרש שלוש פעמים, כשפרישתו האחרונה הייתה בשנת 2003 לאחר תקופה של שתי עונות בוושינגטון וויזארדס. מספר 23 נחשב לשחקן הגדול ביותר בתולדות הכדורסל והעונה הוא מצטרף לצוות השידור של ‘NBC’, במסגרת חזרתה של הרשת לסקר את משחקי ה-NBA.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */