בכורה לאילת בלאומית עם 71:83 על שומרון

המחזור השלישי בליגה לאומית Winner נפתח היום (שלישי) עם חמישה משחקים. במוקד הפועל אילת ערכה בכורה העונה וגברה 71:83 על אליצור שומרון. מכבי אשדוד נשארה מושלמת אחרי שדרסה את מכבי פתח תקווה. מכבי רחובות גברה על אליצור יבנה בדרבי השפלה בתום דרמה.

מ.כ עוטף דרום - א.ס רמה"ש ירק השדה 74:87

מ.כ עוטף דרום ממשיכה להוכיח שהעונה הנוכחית תהיה שונה מקודמתה. החבורה של ברק פלג סיפקה משחק נהדר נוסף ועלתה למאזן חיובי של שני ניצחונות משלושה משחקים, בעוד עבור האורחים היה זה הפסד בכורה. אחרי רבע ראשון שקול, ריקי פאק (27 נקודות) לקח פיקוד הוביל את הביתיים ליתרון דו ספרתי – 26:36. אוהד דקל קבר שלשה ופאק הנהדר חתם את המחצית עם 16 נקודות, 34:45 למארחים. הרבע השלישי נפתח מאותה נקודה בה הסתיים הקודם - פרק המשיך לייצר נקודות הוביל ריצת 4:16 בדרך ליתרון שיא 38:61. מכאן ועד לסיום האורחים צימקו את הפער אבל לא מעבר לכך. עוטף דרום קלעה 22 נקודות מאיבודי כדור של האורחים שסבלו מאחוזי קליעה לא טובים. אופק מלכה היה היחיד מבין הישראלים של רמה"ש שקלע בדאבל פיגרס.

לעוטף דרום: ריקי פאק 27 נק', עומרי שלך 13 נק', עילאי שאול 12 נק', קינדל היל 11 נק', אוהד דקל 7 נק', ים שפריר ונבו זומרפלד 5 נק' כ"א, איתם כהן 4 נק'.

לרמה"ש: איירה לי 23 נק' דימיטרי רוברטס 12 נק', אופק מלכה 11 נק', עמית ביר כץ 8 נק', רני בלגה ודניאל ראובן 6 נק' כ"א, חן כלפון 5 נק', רועי אבנרי 3 נק'.

מכבי אשדוד - מכבי פתח תקווה 75:94

חגיגה בצהוב כחול באולם הקריה. מכבי אשדוד השיגה הערב את ניצחונה השלישי העונה שומרה על מאה אחוזי הצלחה כשעל הדרך היא מתחילה למכבי פתח תקווה הפסד בכורה. החבורה של דן קציר ניצלה את היעדרותו של קודי ריילי וכבר מן הפתיחה השיגה נקודות קלות בדרך ליתרון 7:15. גם בהמשך הביתיים נהנו מאחוזי קליעה גבוהים ושלשה של בר שינבוים קבעה 15:36 בתום הרבע הראשון. מכאן קיבלנו משחק במעמד צד אחד. מכבי פתח תקווה התפרקה, בעוד מנגד אשדוד רקדה על הפרקט וההפרש כבר חצה את ה-30 נקודות בדרך לניצחון קליל. רוברט טרנט ועמית ראובן שוב הובילו את האשדודים, ששלטו בכל קטגוריה סטטיסטית.

לאשדוד: רוברט טרנר 21 נק', עמית ראובן 16 נק', דוויט ווילסון 14 נק', בן גולד 13 נק', שחר שלמון 8 נק', רביב פיטשון נועם יעקובי 6 נק' כ"א, בר שינבוים 5 נק', מתן בן אקן 3 נק', אמרי שביט 2 נק'.

לפתח תקווה: טרה מקולום 15 נק', גל גילינסקי (12 אסיסטים) 12 נק', ניב פילוסוף, אופיר גולדשטיין וקורן ג'ורנו 11 נק' כ"א, שלו ז'אן ויונתן זלאיט 6 נק' כ"א, אייל ננקין 3 נק'.

מ.ס צפת - א.ס עירוני אשקלון 94:89

א.ס עירוני אשקלון עם ניצחון שני ברציפות בדרך למאזן חיובי. הדרומיים הופיעו בצפת ללא שני הזרים הפצועים, אבל ידעו לצאת עם ניצחון בזכות רבע אחרון נהדר ו-47 נקודות משותפות של עומר פולג ועוז לביא. צפת יכולה להתאכזב מההפסד הביתי, דווקא אחרי פתיחה טובה בהובלת טאז שרמן (14 נקודות ברבע הראשון) בדרך ליתרון 23:29. עוז לביא הנהדר השאיר את קבוצתו במשחק אבל דניאל קופרברג ידע לקבוע 49:53 במחצית. המשחק השקול נמשך ו-3 דקות לסיום ברנדון באומן קבע 83:88. דניאל קופרברג וטאז שרמן הורידו לנקודה בלבד והאחרון החטיא שלשה 7 שניות לסיום שחרצה את גורל המשחק. הקבוצה של דרור כהן קלעה 19 נקודות מריבאונד התקפה, על אף החיסרון בצבע. עומר פולג היה נהדר, בעיקר בחצי השני, עם 24 נקודות.

לצפת: טאז שרמן 28 נק', ג'וש נזיקור 19 נק', דניאל קופרברג 18 נק', די ג'יי שארפ ורז מור 7 נק' כ"א, נועם אקריש 5 נק', טל חדד 3 נק', יובל בר 2 נק'.

לאשקלון: עומר פולג 24 נק', עוז לביא (7/9 לשתיים) 23 נק', ברנדון באומן 16 נק', רון כהן 12 נק', עמית סנקר 10 נק', עמית זיס 5 נק', אביב קוקוטק ועידו פליישר 2 נק' כ"א.

עומר פולג ואשקלון עם נצחון גדול (צילום: ליאור פורמן מנהלת ליגה לאומית Winner)

הפועל אסטראל אילת - אליצור שומרון 71:83

עירוני אילת פתחה הערב את עונת 2025/26 עם ניצחון ביתי על חשבון אליצור שומרון. הקבוצה של אלעד חסין ידעה לברוח בדיוק ברגע הנכון, אחרי שלאורך כל המשחק קיבלנו קרב שקול בין הקבוצות. האילתים החזיקו לאורך רוב המשחק ביתרון קטן וידעה להגדיל אותה בסיום עם 8 נקודות רצופות בשתי הדקות האחרונות. הביתיים נשענו על 22 נקודות של דאסטי האנאס שהוביל חמישה שחקנים בדאבל פיגרס. שתי הקבוצות סבלו מאחוזי קליעה נמוכים, אך אילת ידעה לקלוע קצת יותר טוב מהשלוש (9 שלשות ב-40 אחוז) ועם יתרון בצבע רשמה ניצחון במשחק הראשון. מנגד, אליצור שומרון סוגת הפסד שלישי העונה והיא תחפש ניצחון בכורה במשחק הבא מול אליצור יבנה.

לאילת: דאסטי האנאס 22 נק', אוסטין טילמן (8 ריבאונדים, 7 אסיסטים) 18 נק', צוף בן משה 12 נק', אליעד טל ותומר פורת 10 נק' כ"א, ישמעאל ליין 8 נק', עידו הראל 3 נק'.

לשומרון: וינס קול 26 נק', רועי בכר 8 נק', יונתן אבולוף ופול דילייני 7 נק' כ"א, עומר דרגושנסקי 6 נק', דימיטריוס טרידוול ויונתן מור ומתן חכמו 5 נק' כ"א, שון דליד 2 נק'.

אליצור יבנה - מכבי רחובות 89:86

משחק דרמטי ברחובות הסתיים עם ניצחון של האורחים בדרבי השפלה. הקבוצה של יניב בורגר הצליחה לשרוד מותחן עם רבע אחרון טוב ושתי פעולות גדולות של הראל דדון. לכל אורך 40 הדקות קיבלנו קרב צמוד בין שתי הקבוצות ובסוף המחצית הראשונה זה 44:45 לביתיים. ברבע השלישי היבנאים הצליחו לברוח עם עוז חולי ואיאן מרטינז בדרך ל-57:66. עמית מנחם והראל דדון הצליחו לקזז את הפער ל-64:68 לאחר הרבע השלישי. שני הזרים של רחובות ידעו לבצע מהפך והלוח הראה 82:77, 4 דקות לסיום. איאן מרטינז וסי ג'יי ווקר שמרו את יבנה קרובה ושלשה של קיירי בראון חצי דקה לסיום איזנה ל-86:86. בהתקפה קריטית בראון איבד כדור והראל דדון נשלח לקו ודייק פעמיים. יבנה ניסתה להוציא כדור אבל ללא הצלחה אחרי לחץ של הראל דדון והמשיק הוכרע.

ליבנה: איאן מרטינז 25 נק', סי ג'יי ווקר (11 ריבאונדים, 6 חטיפות) 23 נק', עוז חולי 13 נק', קיירי בראון 12 נק', אור פורר 5 נק', דניאל גריידי ואורי חי 3 נק' כ"א, עידו אברהם 2 נק'.

לרחובות: דרק ווקר (14 ריבאונדים) 24 נק', טאוויס סמית 20 נק', טל פלד 13 נק', עמית מנחם (9 ריבאונדים, 7 אסיסטים) 12 נק', הראל דדון 6 נק', איגור נסטרנקו דניאל שרון 5 נק' כ"א, עמית אהרוני 4 נק.