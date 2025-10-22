יום רביעי, 22.10.2025 שעה 10:25
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

כהן עשוי להיכלל בסגל של הפועל פ"ת לאשדוד

השחקן יערוך הבוקר אימון בכורה, כאשר סעיף פיצוי מיוחד הוכנס בחוזהו לגבי ינואר, אך בסביבתו הבהירו: "בא להצליח ולא לחודשיים". טאבי בספק גדול

יונתן כהן בפעולה (IMAGO)
יונתן כהן בפעולה (IMAGO)

שחקנה החדש של הפועל פתח תקווה, יונתן כהן, יערוך הבוקר (רביעי) את אימון הבכורה שלו בקבוצה והוא עשוי להיכלל בסגל כבר למשחק הקרוב מול מ.ס אשדוד ביום שבת. בצוות המקצועי רוצים לראות את כושרו, אך אופטימיים לגבי הסיכויים שישתלב כבר בשבת.

המו"מ, שארך קרוב לשבועיים, כלל גם התפשרות מצד כהן להגיע, כולל ויתור על הסכום שדרש תחילה בשכרו. החוזה יהיה עד סוף העונה ללא אופציה, כשהמטרה היא לחשב מסלול בתום העונה.

בכל אופן, בחוזה הוכנס סעיף מיוחד: כהן יוכל לחתום במכבי חיפה, הפועל ב"ש, בית"ר ירושלים או קבוצה בחו"ל, באמצעות פיצוי משמעותי לפ"ת. בכל אופן, בסביבתו הבהירו: "יונתן לא חושב על זה, הוא לא בא לחודשיים אלא בא להצליח ביחד עם הפועל פ"ת".

לקראת המשחק בשבת, מי שחזר לאימונים הוא קליי, שצפוי להיות בסגל. דרור ניר, לא יחלים וייעדר, כאשר סימן השאלה הגדול מגיע מג'וסלין טאבי, שסובל מחבלה בשריר, עדיין לא חזר להתאמן ונמצא בספק גדול.

אלא שלמכת הפציעות הצטרף שחקן נוסף, מרק קוסטה. ההונגרי סובל מדלקת בכף הרגל ומתקשה להתאמן, כאשר ביומיים הקרובים יתברר אם יוכל לשחק או שלא, כשבכל אופן בפ"ת לא יסכנו אותו.

