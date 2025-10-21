יום שלישי, 21.10.2025 שעה 21:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

קבוצת הרכישה הודיעה לכץ: לא נממש את האופציה

לאחר משא ומתן חיובי שהבשיל לכדי סיכום על אופציה לרכישת הפועל חיפה, לבסוף קבוצת הרכישה בחרה לוותר. במועדון אמרו: "כץ מזמין רוכשים פוטנציאלים"

|
יואב כץ (עמרי שטיין)
יואב כץ (עמרי שטיין)

אם היה נדמה לרגע שיואב כץ יצליח למכור את הפועל חיפה לקבוצת רכישה, הרי של-ONE נודע כי קבוצת הרכישה שניהלה משא ומתן עם כץ בחודשים האחרונים הודיעה לו שהיא לא רוצה לממש את אופציית הרכישה שניתנה לה.

במועדון סיפרו כי התקיימו לאחרונה שיחות בין הצדדים לגבי מכירת המועדון, כששיחות אלו היו חיוביות ואף הובילו לאופציה שניתנה לקבוצת הרכישה, כשהיא לבסוף בחרה לא לממש אותה.

אגב, יואב כץ וקבוצת הרכישה ממשיכים לפעול ביחד למען המועדון והובילו לאחרונה מספר פרויקטים למען הקבוצה והקהילה. לדוגמה, שיתוף הפעולה עם עמותת “יד עזר לחבר” ועמותת “השכנים של רוני”.

בהפועל חיפה המשיכו ואמרו: “כפי שיואב כץ הודיע לא מכבר, הוא מוכן והעביר את הבעלות של המועדון ומזמין רוכשים פוטנציאלים להגיש הצעות”.

