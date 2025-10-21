קבוצת הרכישה הודיעה לכץ: לא נממש את האופציה

אם היה נדמה לרגע שיואב כץ יצליח למכור את הפועל חיפה לקבוצת רכישה, הרי של-ONE נודע כי קבוצת הרכישה שניהלה משא ומתן עם כץ בחודשים האחרונים הודיעה לו שהיא לא רוצה לממש את אופציית הרכישה שניתנה לה.

במועדון סיפרו כי התקיימו לאחרונה שיחות בין הצדדים לגבי מכירת המועדון, כששיחות אלו היו חיוביות ואף הובילו לאופציה שניתנה לקבוצת הרכישה, כשהיא לבסוף בחרה לא לממש אותה.

אגב, יואב כץ וקבוצת הרכישה ממשיכים לפעול ביחד למען המועדון והובילו לאחרונה מספר פרויקטים למען הקבוצה והקהילה. לדוגמה, שיתוף הפעולה עם עמותת “יד עזר לחבר” ועמותת “השכנים של רוני”.

בהפועל חיפה המשיכו ואמרו: “כפי שיואב כץ הודיע לא מכבר, הוא מוכן והעביר את הבעלות של המועדון ומזמין רוכשים פוטנציאלים להגיש הצעות”.