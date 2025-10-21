בני יהודה הודיעה: דגו נשאר לאמן את הקבוצה

אחרי התבוסה אמש 6:0 למכבי פתח תקווה, הבעלים אלירן עובד, נפגש היום (שלישי) עם מאמן הקבוצה מסאי דגו, כאשר בני יהודה הודיעה רשמית שלאחר השיחה, המאמן יישאר.

עובד שוחח עם דגו בנוגע לתקופה האחרונה ולנראות הקבוצה, כאשר הוא שמע ממנו על מה הוא חושב לשנות, המאמן הדגיש בשיחה כי הוא מאמן בעצמו, בסגל הקיים וביכולתו להצעיד את המועדון קדימה, כשהוא זכה לאמון להמשיך ולהוביל את הקבוצה.

בנוסף, המנהל המקצועי, מאור בורג, אמר לאחד האנשים באזור חדרי ההלבשה כי הוא מבין שככל הנראה סיים את דרכו, וכך גם קרה, כשבני יהודה הודיעה רשמית על כך שהוא והמועדון נפרדו.

בהודעת המועדון נכתב: “המועדון מודה למנהל המקצועי, מאור בורג, על תרומתו ופועלו בתקופה של כשנה וחצי במועדון. בתום שיחה משותפת עם הבעלים, אלירן עובד, ולאור המצב והאווירה שנוצרו, הוחלט על סיום תפקידו. אנו מוקירים את תרומתו ומאחלים למאור הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית והאישית”.