יום שלישי, 21.10.2025 שעה 18:22
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
208-259מכבי פ"ת1
205-159מכבי הרצליה2
1711-149הפועל כפר שלם3
167-119הפועל ראשל"צ4
156-159מ.ס קריית ים5
1512-179מ.ס כפר קאסם6
1411-159הפועל ר"ג7
1212-99הפועל כפ"ס8
1012-119הפועל עכו9
1018-159עירוני מודיעין10
1014-79בני יהודה11
1015-79הפועל רעננה12
813-129הפועל חדרה13
623-139מכבי יפו14
619-79הפועל עפולה15
414-79הפועל נוף הגליל16

בני יהודה הודיעה: דגו נשאר לאמן את הקבוצה

לאחר שעובד שוחח עם המאמן, שאמר כי הוא מאמין בעצמו ובסגל, הוחלט לתת לו את האמון להמשיך ולהוביל את הקבוצה. וגם: המנהל המקצועי, בורג, פוטר

|
מסאי דגו (רועי כפיר)
מסאי דגו (רועי כפיר)

אחרי התבוסה אמש 6:0 למכבי פתח תקווה, הבעלים אלירן עובד, נפגש היום (שלישי) עם מאמן הקבוצה מסאי דגו, כאשר בני יהודה הודיעה רשמית שלאחר השיחה, המאמן יישאר.

עובד שוחח עם דגו בנוגע לתקופה האחרונה ולנראות הקבוצה, כאשר הוא שמע ממנו על מה הוא חושב לשנות, המאמן הדגיש בשיחה כי הוא מאמן בעצמו, בסגל הקיים וביכולתו להצעיד את המועדון קדימה, כשהוא זכה לאמון להמשיך ולהוביל את הקבוצה.

בנוסף, המנהל המקצועי, מאור בורג, אמר לאחד האנשים באזור חדרי ההלבשה כי הוא מבין שככל הנראה סיים את דרכו, וכך גם קרה, כשבני יהודה הודיעה רשמית על כך שהוא והמועדון נפרדו.

בהודעת המועדון נכתב: “המועדון מודה למנהל המקצועי, מאור בורג, על תרומתו ופועלו בתקופה של כשנה וחצי במועדון. בתום שיחה משותפת עם הבעלים, אלירן עובד, ולאור המצב והאווירה שנוצרו, הוחלט על סיום תפקידו. אנו מוקירים את תרומתו ומאחלים למאור הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית והאישית”.

