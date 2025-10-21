באיירן מינכן האריכה את החוזה של קומפאני

אלופת גרמניה, באיירן מינכן, לא חיכתה יותר מדי והבטיחה את יציבותה בעמדת המאמן. המועדון הודיע היום (שלישי) על הארכת חוזהו של וינסנט קומפאני (39) עד לשנת 2029. חוזהו המקורי של המאמן הבלגי, שהגיע רק בעונת 2024/25, היה אמור להסתיים ב-2027.

ההחלטה מגיעה על רקע ההצלחה הגדולה של קומפאני. כבר בעונת הבכורה שלו, אחרי שהגיע מברנלי, הוא הוביל את באיירן לזכייה באליפות גרמניה. את העונה הנוכחית הוא פתח עם זכייה בסופרקאפ (1:2 על שטוטגרט), ומאז קבוצתו מושלמת עם עשרה ניצחונות בעשרה משחקים רשמיים.

לאחר הניצחון 1:2 בקלאסיקר על בורוסיה דורטמונד, הבווארים פתחו פער של חמש נקודות בפסגה מהמקום השני שבו נמצאת לייפציג. אם ימשיכו ביכולת הנוכחית, עם 27 שערים אחרי 7 משחקים בלבד, יהיה קשה למנוע מהמאמן הבלגי את הריצה לאליפות נוספת.

“אני אסיר תודה, זה כבוד גדול עבורי”, אמר קומפאני בהודעת המועדון. “אני רוצה להודות לבאיירן על האמון ועל סביבת העבודה שהם סיפקו לי מהיום הראשון. זה מרגיש לי כאילו אני פה הרבה יותר זמן ושאני מבין את המועדון היטב. זו הייתה חוויה נהדרת עד כה, התחלנו מסע נפלא. בואו נמשיך לעבוד קשה ונחגוג עוד הצלחות רבות”.

המנהל הספורטיבי, מקס אברל, שיבח: “אני שמח מאוד על ההארכה הזו. כשהחתמנו את וינסנט, הייתה לנו תמונה ברורה לגבי הדרך המשותפת שלנו, והוא הוכיח מהר מאוד שהוא מקדם את באיירן: על המגרש ומחוצה לו. הוא דמות שמייצגת את המועדון, מאחד את השחקנים, האוהדים וכל מי שבמועדון. אנחנו רוצים לפתח איתו משהו ארוך טווח”.