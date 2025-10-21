יום רביעי, 22.10.2025 שעה 01:12
ליגה גרמנית 25-26
214-277באיירן מינכן1
169-107לייפציג2
156-117שטוטגרט3
146-137בורוסיה דורטמונד4
1411-167באייר לברקוזן5
1110-127פ.צ. קלן6
1018-197איינטרכט פרנקפורט7
1012-127הופנהיים8
1014-117אוניון ברלין9
911-117פרייבורג10
810-77המבורג11
816-117ורדר ברמן12
714-127אוגסבורג13
712-87סט. פאולי14
513-87וולפסבורג15
414-87מיינץ16
413-67היידנהיים17
315-67בורוסיה מנשנגלדבאך18

באיירן מינכן האריכה את החוזה של קומפאני

לאחר האליפות בעונה שעברה ופתיחת העונה המושלמת העונה, הבווארים הראו אמון במאמנם עם חוזה עד 2029. קומפאני: "אני אסיר תודה, זה כבוד גדול עבורי"

|
וינסנט קומפאני (IMAGO)
וינסנט קומפאני (IMAGO)

אלופת גרמניה, באיירן מינכן, לא חיכתה יותר מדי והבטיחה את יציבותה בעמדת המאמן. המועדון הודיע היום (שלישי) על הארכת חוזהו של וינסנט קומפאני (39) עד לשנת 2029. חוזהו המקורי של המאמן הבלגי, שהגיע רק בעונת 2024/25, היה אמור להסתיים ב-2027.

ההחלטה מגיעה על רקע ההצלחה הגדולה של קומפאני. כבר בעונת הבכורה שלו, אחרי שהגיע מברנלי, הוא הוביל את באיירן לזכייה באליפות גרמניה. את העונה הנוכחית הוא פתח עם זכייה בסופרקאפ (1:2 על שטוטגרט), ומאז קבוצתו מושלמת עם עשרה ניצחונות בעשרה משחקים רשמיים.

לאחר הניצחון 1:2 בקלאסיקר על בורוסיה דורטמונד, הבווארים פתחו פער של חמש נקודות בפסגה מהמקום השני שבו נמצאת לייפציג. אם ימשיכו ביכולת הנוכחית, עם 27 שערים אחרי 7 משחקים בלבד, יהיה קשה למנוע מהמאמן הבלגי את הריצה לאליפות נוספת.

“אני אסיר תודה, זה כבוד גדול עבורי”, אמר קומפאני בהודעת המועדון. “אני רוצה להודות לבאיירן על האמון ועל סביבת העבודה שהם סיפקו לי מהיום הראשון. זה מרגיש לי כאילו אני פה הרבה יותר זמן ושאני מבין את המועדון היטב. זו הייתה חוויה נהדרת עד כה, התחלנו מסע נפלא. בואו נמשיך לעבוד קשה ונחגוג עוד הצלחות רבות”.

המנהל הספורטיבי, מקס אברל, שיבח: “אני שמח מאוד על ההארכה הזו. כשהחתמנו את וינסנט, הייתה לנו תמונה ברורה לגבי הדרך המשותפת שלנו, והוא הוכיח מהר מאוד שהוא מקדם את באיירן: על המגרש ומחוצה לו. הוא דמות שמייצגת את המועדון, מאחד את השחקנים, האוהדים וכל מי שבמועדון. אנחנו רוצים לפתח איתו משהו ארוך טווח”.

