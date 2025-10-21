"הקהל ייהנה, הקבוצה הבכירה ביורוליג מישראל"

ביורוליג קיבלו החלטה מדהימה עבור מדינת ישראל, כשמשחקי המפעל יחזרו להיות משוחקים כאן החל מהאחד בדצמבר, זאת בכפוף שהפסקת האש עם ארגון החמאס תישמר. לאחר ההחלטה המשמחת, בעלי הפועל תל אביב, עופר ינאי, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

חוזרים לישראל, איך אתה מרגיש עם זה?

”יום חגיגי, אני שמח, זה לא פשוט לבנות את הקבוצה בנסיבות של השנה, היינו צריכים להיות גמישים וגם ליצור קשר עם אנשים שרצינו להביא, ברגע שגיבשנו את הקבוצה, הסיפור של הפועל זה שלושה דברים – קבוצה מצוינת, ניסוי שלא היו לה שני בסיסים, וגם מחאה. העובדה שהצלחנו להחזיר את המשחקים ארצה זה דבר אדיר, ותהיה לנו הזדמנות לראות את החזון מתגשם. 2 קבוצות ישראליות משחקות ביורוליג בארץ, מנורה מלא, עיריית תל אביב תצטרך להזיז את העניינים למקום אחר בגלל ההופעות שלהם (צוחק)”.

מכבי עזרה לכם.

”מכבי עזרה לעצמם וכמובן גם לנו, כל אחד תרם את תרומתו. אדלסון גם היה לו משקל גדול, אני בכוחותיי, איטודיס, אנשים עם קשרים ושמח שהגענו לתוצאה הזאת”.

עופר ינאי בוכה מאושר (ראובן שוורץ)

זו חגיגה לאוהדי הכדורסל, זה גם שווה הרבה כסף שסוף סוף תמכרו מנויים, הקהל עכשיו יתמוך? עד עכשיו לא מכרתם יותר מדי.

”היו שנתיים קשות, ובשנתיים הקשות אתה מילאת תפקיד לא אתי, לייצר את הסכסוך ביני לבין הקהל, הפרסום השקרי על הסיירת בפתיחת המנויים, אנחנו ממוצע 3,000 צופים, למכבי היה 1,100 אנשים, צריך להפסיק לדבר על הסכסוך, צריך לדבר למה המוצר הישראלי לא טוב ולטפל בזה, כשאני רואה מה הלחץ על המשרד ועל הטלפון אז נראה את כוחו של הקהל”.

יש לי את כל הדברים, אני לא אדון איתך על הסיירת, יש לי הוכחות. אין ספק שזו חגיגה, אבל אתה רואה גם שהפועל, קבוצות אוהדים, במקום שיהיה שיח על איזו קבוצה בנית ותחרותית וכו’, אז יש לחלק מהקהל תלונות ומחפשים מה לא טוב, למה ההוא לא משותף ולמה אין את זה, מחפשים את הרע. ראיינו את אמסלם גם וצריך וייב חיובי כי אתה רוצה מנורה מלא ותמיכה, יש לך אחלה קבוצה שתגיע רחוק.

”בטוח שתהיה תמיכה מלאה ומנורה מלא, זה שאוהדים מתלוננים זה תמיד קורה, יש נחת מקבוצה מדהימה ואנחנו משחקים ביורוליג, הקבוצה הבכירה יותר מבין שתי הישראליות”.

כרגע אין ספק, לפי הטבלה והסגל. מבחינת הפועל סופיה שזה ייסגר, כמה זה עלה לך?

”זה כלכלי חיובי, השקענו מעל למיליון שקל לשיפוץ, לא שילמנו שכירות. יש לנו ספונסרים בולגרים שקיבלנו מהם, זה אירוע כלכלי חיובי, 5-6 מיליון שקל למועדון, היה משהו חשוב יותר, לא רציתי לייצר מצב שאנחנו מתמסכנים, הצלחנו בזה יפה מאוד, שיחקנו שני משחקים בסופיה ונראה לא מעט קהל גם בהמשך, הכאב לב זה שזה משאיר את ריאל בחוץ”.

שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

אתם תצטרכו לצמצם את הסגל עכשיו? יש 19 שחקנים? מה תעשו?

”אם תסתכל על קבוצות יורוליג, הרבה קבוצות נמצאות בסיטואציה קשה, אולימפיאקוס עם שחקנים פצועים, גם אנחנו עם שניים, בסוף סגל עמוק זה טוב, נשקול כמובן אם נצטרך יותר או פחות, נראה אם נצטרך נשאיל חלק מהסגל, לא צריך להתעסק בזה. יש חודש שלם בפורמט הכפול, אחרי זה נחזור ארצה ונעשה מה שצריך”.

יש הופעות בהיכל מנורה מבטחים, באמצע דצמבר של הנקסט, מה קורה שם? האם יש קדימות לקבוצות היורוליג?

”אנחנו עדכנו את היכלי הספורט לפני שבועיים כבר, ביקשנו מהם לוודא שאין הופעות, נתנו להם זמן להיערך והקדימות הוא לנו”.

מה עם האולם? פגשתם את ראש עיריית ראשל”צ, יש אפשרות שתלך לפרויקט?

”ראשון התחייבה בכפוף לתקציב העירייה ומשרד הספורט לארנה של 12 אלף, אמרתי לו לפתוח 15 והוא שאל אם אפשר לעשות את זה ביחד, אמרתי בכיף. הישיבה נדחתה בעוד שבועיים כי ביקשו תחלופות אחרות, זה המקום הכי הגיוני לנו והם שם מבחינת הרצון. ברגע שאנחנו משחקים במנורה וגם מכבי, אז מנורה לא יכול לארח הופעות בכלל, וזה משהו שהעירייה לא יכולה לעשות לעצמה, מקווה שהם יאיצו את האולם החדש, אנחנו בדרך לאולם גדול שמתאים לצרכים שלנו, בטח בעונה כזאת מרגשת והיסטוריה אדומה בתל אביב”.

עכשיו כשיש ביתיות, פתחתם מדהים, אז לאן זה הולך?

”מה שאנחנו אומרים לשחקנים, למעט הדרבי שבאו בזחיחות אחרי כמה ניצחונות רצופים ב-27 הפרש, רואים אז איכות ולחימה, שחקנים שלא בכושרם לגמרי כמו מיציץ’, רואים חדר הלבשה מאוחד, כישרון, אייקיו וזה העקרונות שבנינו את הקבוצה”.

וסיליה מיציץ' (הפועל IBI תל אביב)

150 מיליון שקלים תקציב, אני מבין שזה שכר של 24 מיליון אירו לפי נתונים שראיתי, החזרה לארץ תכסה קצת, אבל איך אתם מכסים את זה? לקחתם תקציב גדול.

”כמו בכל תכנית עסקית, יש מנויים, ספונסרים, מניות ועוד דברים, לנו אין הכנסות מזכויות שידור שיש למכבי אז צריך לסגור את הפער, אנחנו בתחילת הדרך, אנחנו משקיעים יותר אבל בנינו קבוצה שהיא תחרותית וזה מה שרצינו, אז הוצאנו יותר”.

אתם מתכוננים להכניס עוד אנשים עסקים כדי להוריד מהנטל?

”אני חושב שכן, ברגע שמשחקים בארץ אז הנטל נמוך משמעותית. העסקה האחרונה של מכבי זה נותן לנו תג מחיר כפול, אז אנחנו שמחים לזה”.

מה התג המחיר שלכם?

”אנחנו רוצים לצרף איש נוסף. הם לפי 150, אנחנו לא בעלי רישיון A אז 120 בערך”.

מה התגובות שקיבלת מהשחקנים ואיטודיס על החזרה לארץ?

”כולם שמחים”.

למה אתה צוחק?

”כי כולם רצו להיות בתל אביב”.

קיבלת דרישה לתאים וכו’?

”ברכות למי שהצליחו לסגור תאים בימים האחרונים במחיר צנוע”.

אוהדי הפועל תל אביב (עמרי שטיין)

מה המחיר של התא אצלכם?

”800 אלף שקל”.

אם אתה מוכר במחירים כאלה כל הכבוד. במכבי בבלומפילד זה 450 בערך, מספר יפה. מה קורה עם מיציץ’? הוא יהיה בליגה? אתם תרשמו אותו?

”אני רוצה לזכות בליגה או לא? כנראה שהוא יהיה בליגה”.

אז הוא יירשם, כי עד עכשיו לא.

”לאט לאט”.

רשמתם חברה בבולגריה וזה בסדר מבחינה משפטית, זה משנה את כל דפוס הפעולה.

”אנשים שעובדים איתי יודעים שיש לי תמיד תוכנית ב’ לכל סיטואציה”.

אתה חשבת שהחזרה תהיה מהירה?

”זה היה תלוי בעסקה אבל כן, הכנו את הקרקע ברגע שהייתה עסקה. יש לנו מזל גדולה שהעסקה קרתה בתחילת העונה, אז הטיעון של פגם בתחרותיות כבר לא עובד, טיעון נוסף, אני אמרתי בפודקאסט שראיינו אותי, התרופה לטענה תחרותיות זה מי שיגיע לסופיה הוא יפסיד, אז מול ברצלונה זה גרם לאנשים להבין שלא משנה איפה נפגוש, הם יפגשו יריבה עוצמתית ואנחנו עכשיו חוזרים לנורמליות”.

מה אתה חושב על זריקת האבוקות?

”אני בעד לזה בכדורגל, זה מוסיף צבע, זריקה של אבוקות זה פלילי והזוי, צריך טיפול על הזורק ומי שאחראי על ההכנסה, מה שהיה בדרבי לא צריך לקרות וכאב לי על ספרא שטס במיוחד וראה את הפרויקט שלו ככה”.

רימוני העשן האדומים בבלומפילד (אחר)

ובכדורסל?

”צריך להסדיר את זה, זה מוסיף ליופי, אבל יש בעיה באולם סגור מבחינה בטיחותית, אפשר להסדיר. מכבי אש דיברו איתי ונעבוד בצורה מסודרת. אגב בדרבי אם מאות שוטרים היו שם ואין משחק והייתה אלימות ומשחק הבא יאובטח יותר, אז המשטרה לא עבדה נכון, צריך למנוע את הזריקות”.

הייתה טעות לבטל?

”אני חושב שזריקה של אמצעים פירוטכניים זה צריך להיות מיידי הביטול, כל דבר מסכן את האנשים”.

מבחינתך אתה רוצה אליפות, גביע ויורוליג, את שלושתם?

”בוא נשמור על צניעות, שכולם יהיו בריאים, ניתן נחת לאוהדים ולאוהבי כדורסל במדינה, שנתקדם צעד צעד”.

אתם משחקים מצוין חוץ מהמשחק מול מכבי, גם בשנה שעברה קרה משהו, יש פיק ברכיים או מחסום פסיכולוגי מול מכבי?

”נראה את זה במשחק הבא מולם”.

הישראלים הבינו שקודם כל זה היורוליג ולהבטיח את הכרטיס? ואי אפשר לשתף את כולם, כי ראינו שהיה כעס מצד השחקנים.

”היעדים ברור, צריך להשיג קריטריון ליורוליג, רוצים להוריד לשני הפסדים בעונה הסדירה ואז נתקדם לפלייאוף. יום חגיגי לכולנו וקצת פחות עוקצנות”.